Nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 revela rol clave de Skeet Ulrich como Henry Emily

La secuela, dirigida por Emma Tammi, introduce nuevas dinámicas entre personajes clave del universo de la franquicia y profundiza en la historia de los animatrónicos originales

Five Nights At Freddy's 2 presenta un nuevo tráiler.

El nuevo tráiler de Five Nights at Freddy’s 2, presentado a un mes de su estreno en cines, ha despertado gran interés al mostrar por primera vez al personaje de Henry Emily, interpretado por Skeet Ulrich. La película, dirigida por Emma Tammi, retoma la historia del exitoso título de Blumhouse un año después de los acontecimientos anteriores e introduce una rivalidad inédita entre Henry y William Afton (Matthew Lillard), en un contexto donde salen a la luz los secretos del restaurante y las desapariciones de niños.

El trasfondo del personaje Henry Emily

En el universo de Five Nights at Freddy’s, Henry Emily fue exsocio y mejor amigo de William Afton, así como cofundador del restaurante. Ulrich, recordado por su participación en Scream, da vida a un Henry marcado por la tragedia: la desaparición de su hija Charlotte dos años antes del incidente en el que desaparece el hermano de Mike (Josh Hutcherson). Esta experiencia lo impulsa a unirse a Mike y Vanessa (Elizabeth Lail), mientras las pistas señalan a Afton como responsable. En los videojuegos, Henry orienta a los jugadores a través de grabaciones en casete, un recurso narrativo que ahora se traslada a la gran pantalla.

La incorporación de Skeet Ulrich resulta de particular interés, no solo por lo que añade a la historia, sino también porque lo reúne en pantalla con Matthew Lillard tras su recordada colaboración en Scream. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, en Five Nights at Freddy’s 2 sus personajes están enfrentados: Henry busca justicia y la verdad, mientras que Afton encarna el mal y la manipulación. El reparto se completa con Freddy Carter, Wayne Knight y McKenna Grace, todos con una trayectoria que augura un suspense renovado.

Five Nights at Freddy’s 2
Five Nights at Freddy’s 2 (Captura de tráiler oficial)

La expectativa del público ante el estreno

La primera película fue un éxito comercial inesperado para Blumhouse, recaudando cerca de 325 millones de dólares, incluso en el contexto de la pandemia. Ante la opinión del público, el equipo de producción afirma haber incrementado la acción y el suspense, un aspecto fundamental dada la recepción mixta de la primera entrega.

La combinación de las antiguas rivalidades entre los protagonistas y la exploración del oscuro pasado de la franquicia posiciona a Five Nights at Freddy’s 2 como uno de los lanzamientos más esperados del año. Para el público en general, la reaparición de los animatrónicos Withered y la exposición de las desapariciones de niños conectan con inquietudes reales sobre la seguridad infantil.

El impacto social de la película en la comunidad

Más allá del entorno ficticio, los temas que aborda la película—traiciones, pérdidas infantiles no resueltas y secretos ocultos por las instituciones—resuenan entre padres y miembros de la comunidad que vigilan el bienestar de los niños. Aunque el contexto es fantástico, la historia toca cuestiones sensibles como la confianza, la negligencia y el duelo, intensificando la conexión emocional del espectador con los sucesos narrados.

La búsqueda de respuestas por parte de Vanessa y Mike sobre casos no esclarecidos enlaza la historia con una tradición de relatos oscuros sobre lugares aparentemente inocentes donde se esconden horrores inimaginables. La película promete no solo sobresaltos y entretenimiento, sino también una reflexión sobre los temores que pueden ocultarse tras los espacios dedicados a la infancia.

Five Nights at Freddy's 2Skeet UlrichEmma TammiBlumhouseMatthew LillardJosh HutchersonElizabeth Lail

