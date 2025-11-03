El esperado live-action de ‘My Hero Academia’ de Netflix ya tiene fecha de inicio de rodaje

My Hero Academia (TOHO Animation)

La espera ha sido extensa, y los seguidores de My Hero Academia pueden comenzar a experimentar una combinación entre duda y ansiedad. Netflix ha revelado, finalmente para aquellos que tenían grandes expectativas, información concreta sobre la muy anticipada adaptación live-action de uno de los mangas más populares de la última década. Se trata de una producción que pretende reflejar la esencia de un mundo donde los “quirks” (o superpoderes) son la norma, excepto para su protagonista, Izuku Midoriya.

La dirección estará a cargo de Shinsuke Sato, un profesional que ha demostrado su habilidad para adaptar animaciones complejas, como Alice in Borderland, Kingdom o Death Note. Junto a él, el guión es responsabilidad de Jason Fuchs, quien aporta su experiencia de haber trabajado en proyectos de gran escala, como Wonder Woman.

Un elemento fundamental para garantizar la autenticidad de esta adaptación es la participación activa de Kohei Horikoshi, el creador del manga original, quien revisa y aprueba cada aspecto del guión. Esto garantiza que la historia se mantiene fiel a la visión original que ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo.

My Hero Academia (Captura de tráiler oficial)

El esfuerzo por llevar My Hero Academia a la pantalla real comenzó hace varios años. De acuerdo con un informe reciente, se espera que la producción del live-action comience a finales de 2026, aunque las fechas aún podrían modificarse.

La experiencia de Legendary Entertainment como productora y los nombres vinculados al proyecto le dan credibilidad y compromiso al proyecto, con un estándar de calidad muy alto. Todavía no se sabe mucho más sobre esta adaptación, ni nada vinculado con el reparto, así que solo queda esperar a ver qué nos deparan los próximos meses.

Adaptar un manga tan conocido y complejo al formato de acción real siempre presenta obstáculos significativos, sobre todo frente a los seguidores de la obra original. Ejemplos hay de sobra, y producciones como Cowboy Bebop y Death Note no fueron bien recibidas.

No obstante, la participación directa de Horikoshi, sumada a la trayectoria de Sato y Fuchs, genera un clima de esperanza basado en adaptaciones recientes y exitosas, como la de One Piece.