Absolum supera las 200.000 copias vendidas en su primera semana

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

Absolum, el más reciente lanzamiento de Dotemu en colaboración con Guard Crush Games y el estudio de animación Supamonks, ha superado las 200.000 copias vendidas en su primera semana tras debutar el 9 de octubre. Esta cifra resulta particularmente notable para una nueva propiedad intelectual dentro de un género clásico como el beat ‘em up, cuya popularidad ha disminuido en los últimos años frente a grandes superproducciones con presupuestos elevados.

Buen inicio para Absolum

El videojuego Absolum fue lanzado simultáneamente para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, acercando a jugadores de diversas plataformas a una propuesta de acción que rinde homenaje a los grandes títulos de los salones arcade. Ambientada en un universo de fantasía gobernado por un rey siniestro, la experiencia permite elegir entre cuatro personajes jugables, cada uno con su propio estilo de combate, e invita a los jugadores a embarcarse en una aventura llena de enemigos y jefes poderosos.

De acuerdo con la información publicada por Dotemu y sus socios desarrolladores, Absolum logró superar las 200.000 copias vendidas en sus primeros siete días disponibles, un resultado que, aunque distante de los millones alcanzados por franquicias establecidas como Battlefield, representa un logro comercial importante para un videojuego independiente.

Aspectos que atraen a los jugadores

El atractivo de Absolum proviene no solo de su tributo a los clásicos arcade, sino también de su capacidad para aportar novedades al género. Entre sus principales características destaca una estructura roguelike que premia el progreso y la constancia: al finalizar una partida, ciertos avances se conservan, lo que permite mejorar a los personajes en intentos futuros. De esta manera, la posible frustración por la derrota se compensa con la sensación de progreso constante y el descubrimiento de nuevas rutas y desafíos.

La colaboración con el estudio Supamonks, conocido por obras como Rabbids Invasion: Mission to Mars, ha contribuido a que Absolum cuente con un acabado visual sobresaliente. Su diseño artístico muestra escenarios detallados y enemigos variados, proporcionando más inmersión y rejugabilidad. Además, el sistema de combate permite realizar combos avanzados, lanzar hechizos y desbloquear habilidades específicas, lo cual enriquece la jugabilidad respecto a las convenciones tradicionales del género.

Repercusiones para el público y desarrolladores independientes

El caso de Absolum demuestra que, aunque la industria parece estar dominada por grandes editoras y producciones con enormes presupuestos, aún existen oportunidades en el mercado para que estudios más pequeños puedan competir con propuestas originales. Para el público, la llegada de Absolum representa una alternativa frente a los habituales lanzamientos de juegos de disparos y títulos de mundo abierto, y remite a los inicios de los videojuegos de acción.

El éxito de esta nueva propiedad intelectual podría motivar a otros desarrolladores a experimentar con géneros y formatos que suelen ser descartados por su supuesta falta de atractivo comercial. Asimismo, corrobora la viabilidad de modelos de negocio que apuestan por el lanzamiento multiplataforma y la integración de nuevas tecnologías para actualizar experiencias clásicas. Dotemu, Guard Crush y Supamonks celebran este logro y también señalan el camino para futuras producciones independientes.