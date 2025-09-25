Saros: exploración, acción y narrativa profunda aterrizan en PlayStation 5 el 20 de marzo de 2026

Saros, de Housemarque.

El anticipado videojuego Saros, desarrollado por Housemarque y publicado por Sony Interactive Entertainment, tiene previsto su lanzamiento para el 20 de marzo de 2026 en PlayStation 5. El título, que se centra en la acción frenética en tercera persona y en un entorno de ciencia ficción en constante cambio, se posiciona como uno de los lanzamientos más importantes del año próximo.

Ambientación del planeta Carcosa y la mecánica del eclipse

Saros se desarrolla en Carcosa, un planeta alienígena con la particularidad de modificar su estructura y las amenazas que lo habitan cada vez que el jugador muere. Este entorno hostil está caracterizado por la presencia de civilizaciones antiguas y una atmósfera de peligro permanente, acentuada por la proximidad de un eclipse total. La iluminación y los distintos biomas del planeta están profundamente conectados con este evento astronómico, que otorga un trasfondo narrativo y visual único, haciendo que la supervivencia dependa del dominio táctico y del aprendizaje constante.

La mecánica central de Saros se apoya en un sistema de tipo roguelike, donde la muerte del protagonista desencadena cambios en el entorno, añadiendo enemigos y pruebas diferentes en cada intento. Los biomas representan diversas zonas y escenarios dentro de Carcosa, lo que permite una exploración no lineal y una jugabilidad dinámica. Estas características incrementan tanto la dificultad como el incentivo para la experimentación y la mejora continua.

Sistema de combate, armas y habilidades

El sistema de combate de Saros toma como referencia los elementos exitosos de Returnal, mejorando y expandiendo el repertorio de herramientas disponibles. El protagonista, Arjun, viste el traje de combate avanzado Soltari, que le otorga la capacidad de realizar saltos largos, ataques cuerpo a cuerpo y movimientos de evasión ágiles. La elección de armas antes de cada expedición resulta estratégica, ya que el jugador puede combinar armamento humano de tecnología Soltari, como la escopeta de fósforo, con dispositivos de origen alienígena.

Una de las innovaciones principales es el escudo Soltari, que se activa con el botón R1 del mando DualSense. Este escudo se recarga absorbiendo la energía de los disparos enemigos cuando Arjun embiste hacia ellos. Posteriormente, la energía acumulada puede emplearse para encender el cañón eclipse, un arma poderosa que transforma el brazo derecho de Arjun, otorgándole un gran potencial ofensivo. No obstante, el uso excesivo de este recurso puede llevar al personaje a un estado de corrupción, lo que añade un componente estratégico y eleva la tensión en los enfrentamientos.

Sistema de progresión y repercusión en la experiencia de juego

La propuesta de Saros supera el reto habitual del género roguelike al integrar mecánicas de progresión permanente, como la mejora del traje Soltari y la personalización de habilidades, permitiendo al jugador fortalecerse después de cada muerte. Entre las nuevas funciones destaca la habilidad Segunda Oportunidad, que otorga a Arjun una resurrección tras su primera derrota, mediante la energía del eclipse. Este sistema ayuda a reducir la frustración característica de los juegos difíciles, sin que se vea afectado el nivel de desafío.

La estructura del juego pone a prueba la capacidad del jugador para adaptarse constantemente a entornos y rivales variables. Las mecánicas de corrupción y resurrección también plantean el dilema de arriesgarse por obtener mayor poder, con la posible consecuencia de perder parte de la humanidad del protagonista.

Saros está dirigido especialmente a quienes buscan desafíos exigentes y valoran la innovación continua. Su atención al detalle técnico, el guion elaborado y la participación de un elenco internacional anticipan un título cuyo alcance podría trascender el público típico de los juegos de acción roguelike.