REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 4: La puerta a una serie diferente

La primera (y única) serie del Universo de DC entrega un capítulo de transición absoluta entre lo que fue y lo que será

Por Nicolás Rábago

Peacemaker - Episodio 4
Peacemaker - Episodio 4

Episodio 4: La puerta a una serie diferente

Peacemaker sigue avanzando firme en las pantallas de HBO Max para darle continuidad a un universo que inició hace pocos meses con la película de Superman. Después de ese arco de tres episodios que oficiaba de explicativo para quienes no hayan visto la temporada anterior o quienes quieran entender cómo será el cambio entre un universo y otro, llegamos a un episodio que sirve de puerta entre lo que la serie fue y lo que será.

Todo en este episodio es una transición. Desde la reflexión que cada personaje hace respecto a sus acciones hasta el encadenamiento de sucesos que representa la trama. Todo es un gran viaje respecto a un lugar que desconocemos, pero que promete mucho, no sólo por los cebos que nos han dejado en estos episodios sino porque James Gunn viene haciendo eco de que el arco de tres episodios finales será espectacular.

Peacemaker - Episodio 4
Peacemaker - Episodio 4

El tono de la serie se vuelve un poco más crudo y, de a poco, vamos dejando el humor bizarro para dar paso a las discusiones serias. Es algo que sucedió también en la primera temporada y parece que en estructura terminará siendo una situación similar. Mucho de lo que sucede en este cuarto episodio es anticipatorio de lo que vendrá después. Por eso, todas las referencias a las puertas y a los cambios de mundo que tiene el episodio se relacionan directamente con lo que le está pasando a todos los personajes.

Una cuestión innegociable que tiene Peacemaker, y que es un valor agregado muy grande respecto a su comparación directa (otras series de superhéroes), es la enorme calidad cinematográfica que tiene la serie. No hay mucha distancia entre Peacemaker y Superman, y eso le da una coherencia a su permanencia en un mismo universo que es un objetivo logrado desde el minuto uno.

Peacemaker - Episodio 4
Peacemaker - Episodio 4

Dentro del apartado del elenco, así como James Gunn tenía la presión de demostrar en este primer año de producciones, Frank Grillo tenía que contarnos por qué veremos a Rick Flag Sr. hasta en la sopa. Este episodio es sin duda la respuesta a esa pregunta y, hasta ahora, la mejor aparición del personaje en el universo, generando una cohesión con The Suicide Squad (2021) y Peacemaker (2022), haciendo que ambas producciones terminen de ser canon en el DCU. También aportó muchas referencias a Creature Commandos, la serie animada liderada por el personaje.

El resto del elenco sigue en sintonía con sus buenas actuaciones de la temporada anterior, y John Cena termina de afianzarse en un papel que requerirá un salto de calidad de cara a la segunda mitad de la temporada donde su personaje tendrá que enfrentarse a las consecuencias de todas las decisiones que está tomando en este primer tramo de esta serie.

Peacemaker - Episodio 4
Peacemaker - Episodio 4

Debo decir que aunque celebro la libertad absoluta que James Gunn tiene (la prefiero mucho más que las apuestas seguras que muchas veces ha realizado Marvel), en este episodio hay algunas ideas que no terminan de llegar a buen puerto, como la búsqueda astral en punto de vista de águila. Nada que arruine la experiencia, pero sí que ha habido momentos que han sido mejor ejecutados en la temporada.

Por otro lado, el punto fuerte de la conexión entre lo visual y las bandas sonoras sigue al pie del cañón, y James Gunn vuelve a demostrar su sabiduría para poner la canción exacta en el momento justo, una marca registrada de este autor que ha sabido aprovechar desde hace más de 10 años cuando llegó al género con Guardianes de la Galaxia (2014).

Peacemaker - Episodio 4
Peacemaker - Episodio 4

Peacemaker mantiene la calidad, James Gunn sigue con su apuesta y el universo de DC es sin dudas el gran acierto del año en materia de superhéroes. Más allá de ser resultados, también son construcciones. Pilares que cimentan una base que seguramente le servirá a producciones futuras, como Supergirl o Lanterns, avanzar más allá y crecer en el gusto popular.

Mientras tanto, aún nos queda mucho por disfrutar de Peacemaker. El capítulo que viene será el preludio de ese famoso arco que nos vienen anticipando donde se espera que haya cameos de personajes importantes y referencias a lo que seguirá en este universo que no tendrá otra interacción con su audiencia en este 2025.

7
La puerta a algo nuevoAún consistente en cuanto a calidad, es un capítulo tranquilo pero necesario para construir las bases de lo que será la segunda mitad de la temporada.
Disponible en
Max

