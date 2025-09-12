El remake de Highlander con Henry Cavill detiene su rodaje hasta 2026 por un accidente

Henry Cavill REUTERS/Hollie Adams

El rodaje de la muy anticipada nueva versión de Highlander, protagonizada por Henry Cavill para Amazon MGM, ha sido suspendido luego de que la estrella sufriera una lesión durante el entrenamiento previo al inicio de la filmación. Este incidente prolonga aún más la extensa historia de retrasos y complicaciones que ha enfrentado la franquicia, manteniendo en suspenso a los seguidores desde hace más de una década.

La productora ya contemplaba un posible estreno para 2026 o incluso más adelante, pero el calendario ha vuelto a quedar en entredicho, mientras los fanáticos esperan con creciente inquietud la oportunidad de ver a Cavill y a un elenco que incluye figuras como Russell Crowe y Dave Bautista.

Antecedentes y dificultades en la producción

La nueva versión de Highlander ha atravesado un proceso complicado desde sus primeras etapas. Aunque la idea del reinicio surgió en 2009, el proyecto pasó por diferentes estudios y sufrió varias reescrituras. Chad Stahelski, reconocido por su trabajo en la saga John Wick, se incorporó en 2016 como director y asumió parte de la producción. Henry Cavill se unió oficialmente al elenco en 2021 para interpretar a MacLeod, un papel que originalmente desempeñó Christopher Lambert.

Sin embargo, la naturaleza física de los roles en Highlander, centrados en combates entre guerreros inmortales a lo largo de siglos e intensas escenas de acción con espadas, exige una preparación atlética considerable para el elenco. Fue precisamente durante uno de estos entrenamientos cuando Cavill resultó lesionado. Hasta ahora, ni los estudios ni el representante de Cavill han detallado el tipo ni la gravedad de la lesión, limitándose a informar que la producción se aplazará al menos hasta principios de 2026.

Repercusiones para el reparto y el equipo de producción

Además de Cavill, Highlander cuenta con un elenco destacado que incluye a Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. La lesión del actor principal ha paralizado el calendario de todos ellos, y aunque la preproducción ya estaba avanzada para septiembre, la pausa implica una reestructuración de agendas y contratos. El equipo creativo, incluyendo al guionista principal Michael Finch y a colaboradores previos como Ryan J. Condal y Kerry Williamson, ve nuevamente afectados sus plazos debido a factores fuera de su control.

Los retrasos no solo afectan a quienes esperan el regreso de esta franquicia clásica, sino también al resto del cronograma de proyectos de Cavill. El actor había finalizado recientemente otras películas como Enola Holmes 3 para Netflix y el reinicio de Voltron para Amazon MGM, y mantenía una agenda ocupada con múltiples producciones de manera simultánea. La suspensión de Highlander también podría generar un efecto dominó en los proyectos de sus coprotagonistas, muchos de los cuales tienen compromisos en otras series y películas internacionales.

Efecto en los seguidores y el porvenir de Highlander

La noticia del retraso ha impactado notablemente en la comunidad de fanáticos de Highlander, cuyo interés se incrementó tras la incorporación de Cavill y la dirección de Stahelski. La franquicia, que inició con la película de 1986 dirigida por Russell Mulcahy y que contó con Christopher Lambert y Sean Connery, se expandió en series, novelas y secuelas después de alcanzar en los años noventa el estatus de culto. Sin embargo, las continuas demoras en la nueva producción han generado frustración y también cierto escepticismo respecto a la posibilidad de ver finalmente un estreno en cines.

A la incertidumbre sobre la fecha de lanzamiento se suma el hecho de que Amazon MGM aún no ha revelado una sinopsis oficial de la trama. Según declaraciones de Stahelski, la nueva versión se ambientaría en la Nueva York y Hong Kong contemporáneas, con Cavill interpretando a un maestro de espadas de 500 años, en lo que podría ser una continuación más que un remake estricto. Este enfoque ampliaría el universo de Highlander y daría pie a futuras secuelas, pero la situación actual vuelve a plantear dudas sobre cuándo y cómo podrá concretarse el proyecto.

Por ahora, los estudios permanecen en silencio respecto a los detalles del accidente y el progreso en la recuperación de Cavill. Este caso pone de manifiesto cómo un imprevisto puede modificar los planes incluso de las producciones más grandes y esperadas, afectando no solo a los involucrados directos sino también a miles de seguidores en el mundo entero.