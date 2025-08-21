Hollow Knight: Silksong anuncia su fecha de lanzamiento para el 4 de septiembre

Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

Después de siete años de desarrollo y numerosos rumores, Hollow Knight: Silksong, la nueva entrega del estudio Team Cherry, tiene oficialmente fecha de lanzamiento para el 4 de septiembre. El juego estará disponible simultáneamente en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, e incluirá acceso inmediato a través de Game Pass.

Desarrollo prolongado y expectativas que no dejan de aumentar

La confirmación de la fecha de salida de Hollow Knight: Silksong marca el final de una espera iniciada en 2017, tras la amplia recepción positiva de la primera entrega. Desde entonces, los seguidores han estado atentos a todas las novedades del estudio australiano Team Cherry, incrementando sus expectativas con cada pista y adelanto ocasional. No obstante, pese al entusiasmo y los constantes pedidos en redes sociales, el estudio mantuvo un nivel de secretismo casi absoluto hasta este anuncio.

El desarrollo del juego se extendió por más de siete años y requirió volver a trabajar en mecánicas y mundos completos, procesos que suelen ser especialmente arduos para pequeños estudios independientes como Team Cherry. La demo presentada en Gamescom 2025 evidenció que el salto en complejidad y contenido es considerable respecto al juego anterior: quienes asistieron al evento resaltaron el nivel de dificultad y la variedad de movimientos disponibles para Hornet, la nueva protagonista jugable.

Novedades en la jugabilidad y retos para los jugadores

En esta entrega, los jugadores tomarán el control de Hornet, la protectora de Hallownest, que explora un nuevo reino caracterizado por la seda y la música. La aventura abarca escenarios extensos que incluyen bosques coralinos, grutas cubiertas de musgo, ciudades doradas y zonas envueltas en niebla.

Team Cherry ha asegurado que el juego ofrecerá, entre otras cosas, un abanico de movimientos novedosos y acrobáticos, un sistema de combate ampliado y herramientas artesanales para enfrentar a más de 150 enemigos totalmente nuevos.

La banda sonora, compuesta nuevamente por Christopher Larkin, es uno de los aspectos más esperados por su reconocimiento en la primera entrega. Además, el título contará con el modo Silk Soul, una variante de alta dificultad pensada para quienes buscan un desafío adicional tras completar la campaña principal.

Repercusiones para la comunidad y la industria del videojuego

El lanzamiento previsto para todas las plataformas, junto con la disponibilidad inmediata en Game Pass, son estrategias que permiten a Team Cherry ampliar su alcance a un público global y reducir las barreras para nuevos usuarios. En Gamescom, la demanda para participar en la demo excedió la capacidad del lugar, lo que evidencia el interés significativo que ha generado el proyecto desde su presentación.

Para los aficionados, Hollow Knight: Silksong pretende ampliar el universo de Hallownest con nuevas historias y desafíos. Sin embargo, la extensa espera ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan los estudios independientes en proyectos ambiciosos: retrasos, presión del público y dificultades para mantener el interés de la comunidad durante largos periodos sin noticias relevantes.

Con la fecha de estreno ya confirmada, los seguidores observan atentamente si la secuela logrará igualar o incluso superar el impacto cultural que tuvo el título original, que se consolidó como un referente dentro del género metroidvania.