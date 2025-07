Valorant Masters: Celebrando cinco años del shooter de Riot Games

Valorant Masters de Toronto

Valorant logró, en estos últimos cinco años, reclamar para sí mismo un lugar en la corta lista de shooters competitivos tácticos que son amados y jugados por miles de personas alrededor del mundo. Este logro no se debe tan solo a la cantidad de gente que lo juega, ni tampoco al ecosistema de esports construido a su alrededor. Es la sumatoria de ambas partes y algo más lo que hace que Valorant sea lo que es hoy en día después de cinco años consolidándose en la escena más prestigiosa e intensa de los videojuegos online.

Para poder llegar a esta conclusión, Malditos Nerds se hizo presente en Valorant Masters Toronto, uno de los torneos más importantes que el Valorant competitivo tiene para ofrecer previo al mundial Champions, a disputarse en octubre de este año en Paris.

Desde el minuto cero en el que uno pisaba el Enercare Arena, dos cosas quedaban claras. La primera es la pasión y convocatoria que genera el juego entre sus fanáticos. Miles de personas se acercaron al estadio canadiense, en las diferentes etapas del torneo, para presenciar a los mejores equipos que el juego tiene para ofrecer batallar en busca de la gloria.

Para que esto suceda, no basta solo con que el juego sea jugado por muchas personas. Si fuese así, Fortnite sería uno de los Esports más vistos del mundo y las estadísticas dicen lo contrario. La pasión por un juego, por un esport, se genera con historias, con leyendas, con narrativas que levanten y derrumben jugadores de los cuales la gente se enamore. Esto, creo yo, es lo más difícil de generar. No se puede forzar, sucede o no sucede.

Valorant Masters de Toronto

Tanto la historia del Valorant competitivo en general, como la de este torneo, están plagadas de narrativas interesantes y atrapantes. Sin ir más lejos, el equipo ganador de esta edición, Paper Rex, es una organización muy querida por los fanáticos, a pesar de haber perdido en 2023 la gran final de Champions, el torneo más importante de Valorant, y en 2024 y 2025 repitiendo malos resultados competitivos.

En este torneo la gran final fue Paper Rex en contra de Fntic. Este último, siendo un equipo realmente querido y competitivo, que tiene entre sus jugadores a Boaster, una de la personalidades más amadas y carismáticas dentro de la escena profesional. Cuando uno tiene entre sus competencias choques de esta magnitud, el equipo “eterno casi campeón” vs el equipo “de la estrella amada por todos”, es porque el juego se convirtió en un esport digno del cual volverse fanatico.

Naturalmente, esto no es una cuestión de azar ni algo que se logre de un año para el otro. Es el resultado de un juego que logró mantenerse relevante por cinco años y que se encargó de pensar su lado competitivo durante este proceso. Valorant genera pasión entre sus seguidores porque ofrece algo digno de lo cual volverse fanático, tanto a nivel competitivo como en cuanto el entendimiento que tiene con su comunidad.

Lo segundo que uno entendía apenas pisaba el estadio es que Riot Games realmente se preocupa por su comunidad. Esto es algo que parece obvio visto desde afuera, pero a lo largo de los años tuvimos la suerte de cubrir varios eventos de diferentes esports a lo ancho del globo, incluyendo Counter-Strike 2, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, y hasta Dota 2. Creo que puedo asegurar, luego de haber hablado con colegas dentro de este medio, que ningún evento tenía tantas actividades y opciones para que los fanáticos disfruten como en este Valorant Masters.

Valorant Masters de Toronto

Desde diferentes espacios hechos con escenografía del juego preparados para sacarse fotos, “callejones de artistas” para que fanáticos emprendedores vendan su arte a otros fanáticos, la posibilidad de posar con el trofeo, varias computadoras para jugar partidas con otras personas, lugares para sacarse fotos con jugadores e incluso la posibilidad de ver las diferentes conferencias de prensa de los equipos. Es realmente una oferta muy interesante construida alrededor de un evento de esports. Esto no quiere decir que la comunidad no tenga críticas y opiniones alrededor del juego y su estado competitivo. Pero sí demuestra que Riot Games y, específicamente, el equipo detrás de Valorant están pensando activamente en su juego, sus eventos y su comunidad.

Yo creo que la sumatoria de todos esos factores, más su atractivo narrativo competitivo, es lo que hace que después de cinco años, Valorant se haya consolidado dentro de los grandes. Lo realmente emocionante de todo esto, es que Masters es un torneo menor en comparación a Champions, el “mundial” del juego. El plato fuerte y el cierre de la primera etapa del juego en la escena competitiva será en octubre en París. Dylan Jadeja, CEO de Riot Games, declaró en una rueda de prensa previa a la gran final que estos cinco años fueron tan solo las bases de lo que la empresa quiere hacer con su juego y que lo más emocionante llegará en los próximos cinco años.

A lo largo del torneo, la narrativa visual, competitiva e in situ propuestas estaba pensada para responder al quinto aniversario del juego. Desde videos recordando todo lo que había sucedido estos cinco años, murales repasando las diferentes actualizaciones hasta equipos con mucha historia dentro del juego batallando en la gran final. Valorant mira hacia el futuro con bases sólidas y emocionantes. Por suerte, el futuro comienza en octubre con la gran final de Valorant Champions. Seguro será una celebración de la comunidad que hizo grande este juego durante estos cinco años, y el comienzo de lo que podrían ser aún mejores cinco años más.