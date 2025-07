Entrevistamos a Laurent Bouzereau, director del documental ‘Tiburón: La historia de un clásico’

A crew examines the mechanical shark on the set of Jaws. (Photo by Edith Blake, courtesy of Martha's Vineyard Museum)

A casi cinco décadas de su estreno, Tiburón (Jaws, 1975) sigue siendo una obra fundamental del cine y un hito que marcó para siempre la historia de Hollywood. Para celebrar este legado, National Geographic presenta Tiburón: la historia de un clásico, un documental que llega a Disney+ este 10 de julio y que se sumerge, como nunca antes, en los desafíos creativos, técnicos y emocionales que acompañaron la realización de la película dirigida por Steven Spielberg. Con material inédito y nuevas entrevistas a protagonistas clave, este especial no solo revisita el rodaje, sino que explora cómo este fenómeno cultural transformó la relación entre el cine, el público y el propio tiburón como figura simbólica.

Detrás de este recorrido se encuentra Laurent Bouzereau, cineasta especializado en documentales sobre cine y responsable de títulos como La música de John Williams y Faye: Entre luces y sombras. Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con él en el marco del estreno de Tiburón: la historia de un clásico. Durante la charla, Bouzereau compartió detalles de su relación con Spielberg y con la película original, revelando cómo fue volver a una historia tan emblemática desde una nueva perspectiva, y qué aspectos emocionales y técnicos lo inquietaban al abordar un proyecto de esta magnitud.

En la entrevista, el director reflexionó también sobre el aporte que este documental hace al legado de Tiburón, tanto desde el punto de vista cinematográfico como desde la evolución del imaginario colectivo sobre los tiburones. Con testimonios del elenco original, entrevistas a cineastas contemporáneos como Guillermo del Toro, J.J. Abrams, James Cameron, Jordan Peele y George Lucas, y la voz de especialistas en conservación marina, el audiovisual se convierte en un puente entre el impacto cultural del filme de 1975 y las nuevas generaciones de creadores y espectadores que siguen fascinados por la tensión, el misterio y el poder narrativo que Tiburón logró imponer desde su primera escena.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

El documental, dirigido por Laurent Bouzereau, estrena el 10 de julio en Disney e incluye material inédito de los archivos de Spielberg, entrevistas con grandes realizadores de Hollywood, como J.J. Abrams, George Lucas, Jordan Peele, Guillermo del Toro, así como testimonios de la familia de Peter Benchley, especialistas en tiburones, y el elenco y el equipo originales de la película. Antes del estreno, pudimos conversar con el director del documental.

—De acuerdo, gracias, Laurent. Bueno, voy a hacerte algunas preguntas sobre este documental, porque es un nuevo enfoque sobre “Tiburón” que… Incluso diferente de los anteriores que has hecho, porque has trabajado en torno a las obras de Spielberg muchas veces. Este documental me lleva a una narración más emotiva de lo que vi en “Tiburón”. ¿Qué significa “Tiburón” para ti personalmente? Y, ¿algo cambió para ti después de completar este último proyecto?

Laurent Bouzereau: —Bueno, “Tiburón” ha significado mucho para mí porque, ya sabes, cuando vi la película por primera vez, fue como que… Me abrió aún más los ojos sobre mi amor por el cine. Y a mi comprensión de que existía tal cosa como directores y… Y que un director podía ser un autor y… Y hacer, ya sabes, una gran película de verano, pero también… Una película con mucha humanidad. Y así fue como quedé absolutamente impresionado por esa película, y… Me convertí en un gran admirador de Steven Spielberg. Y también de todo lo relacionado con la película en sí, ya fuera la música o la actuación… Basada en el gran éxito de ventas. Me fascinaba y toda mi habitación estaba cubierta con “Tiburón”, todo.

Así que, ya sabes, fue muy significativo para mí cuando me mudé a Estados Unidos y finalmente pude conocer a Steven… Uhm, para intentar realmente… Intentar formar parte de un grupo que siempre quiere preservar el legado del “gran cine”. Y entonces, cuando se acercaba el 50.º aniversario, lo hablamos y… Yo tenía miedo que, ya sabes, todo se había hecho, incluso por mí mismo, o… Se había hablado o escrito sobre ello. Pero, ya sabes, lo que se había hecho de forma natural era el ángulo humano. Steven dice que “Tiburón” es una película para el pueblo y lo dice en el sentido del… Aspecto comunitario de ver “Tiburón” con otras personas y tener ese tipo de reacción visceral ante ella. Pero también se refiere al propio marco, donde muchos de los… Los actores de la película eran lugareños, donde realmente abrazó, ya sabes, el sabor que le ofreció Martha’s Vineyard, que se convirtió en Amity en la historia ficticia.

Así que, “Tiburón” trata realmente sobre nosotros, los humanos, ya sabes, nosotros, las personas. Y fue muy emocionante para mí sentarme con Steven otra vez, uhm… Y hablar sobre esta película porque… Realmente sentí que se estaba sincerando sobre lo bueno, lo malo y lo no tan bueno, ya sabes… Sobre recordar, ya sabes, el desafío de nunca tener que rendirse. Nunca querer rendirse, pero estar amenazado con ser despedido, y… Y pasar por esta serie de desafíos… Que casi, ya sabes, podrían haber dañado su carrera. Quiero decir, eso es lo que él dice. Creo que le habría ido bien de cualquier manera porque es un gran artista. Pero sin duda, si la película hubiera sido un gran fracaso… Habría sido un poco más difícil conseguir la siguiente… De inmediato, pero, de nuevo, creo que su percepción de… De los desafíos a los que se enfrentaba y su percepción de que esto era potencialmente… Algo que podría destruir su carrera era… Muy sincera. Y no creo que haya hablado de ello de una manera en la que yo le haya hecho hablar… Uh, nunca antes. Porque, ya sabes, es fácil mirar atrás a “Tiburón” y decir: “Oh, no estaba trabajando, jajaja”, y… Todo eso, y es gracioso. Pero… Ponerte en esa situación en ese momento debió de ser absolutamente aterrador.

Sé por experiencia que cuando estoy haciendo, ya sabes, algo parecido a una entrevista y de repente hay un problema con el sonido o hay un avión sobrevolando… O… De repente mi Director de Fotografía me dice: “Oh, estaba desenfocado”, o algo así. Quiero decir, me vuelvo loco, ¿no? Entonces, ¿te imaginas...? Cuando multiplicas esto por millones de dólares cada día, un equipo, una historia que contar y nada sale bien. Quiero decir, eso debió de ser absolutamente traumático. Y lo fue. Y así, dando vueltas a esa idea de no rendirse nunca, de aceptar, ya sabes, la adversidad y convertir “Tiburón” en un rito de iniciación. Cuando sales de ahí, ganador y qué ganador, ya sabes, tú… Puedes hacer cualquier cosa. Y él lo hizo.

—Bueno, hablando de miedos personales, porque es un documental muy humano sobre esa parte de “Tiburón”... ¿Tuviste algún miedo personal durante este documental? Antes y también durante. Quizá después, no lo sé, pero...

Laurent Bouzereau: —Bueno, ya sabes, he pasado varios meses, varios años… Haciendo una película tras otra… Y algunas de ellas han sido muy bien recibidas, y otras… Ya sabes, más bien de forma mixta. También soy escritor y publiqué un libro... El año pasado. Y algunas de las críticas fueron fantásticas y otras fueron horribles. Y, bueno, soy realmente, y lo digo en serio, una de esas personas que intentan mantenerse alejadas de… Las reacciones de los demás porque da mucho miedo. Y parece que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo puede opinar… Y, ya sabes, lo que me parece tan increíble es cómo… Alguien puede decir que algo es tan increíble y cómo alguien puede decir que algo es tan malo.

Y así, dependiendo de tu nivel de confianza, vas a creer una cosa u otra, ¿verdad? Y yo tiendo a fijarme más en lo negativo… Y pienso, como… Ya sabes, que decepciono a la gente y me decepciono a mí mismo. Así que… Es muy, muy difícil lanzar cualquier cosa, y mucho menos algo en lo que te das cuenta que… Ya sabes, estoy contando posiblemente la historia de una de nuestras figuras vivas más importantes, ya sabes, del cine, Stephen Spielberg. Es una gran responsabilidad. No quiero que sea una mala experiencia para él. Tenía los mismos temores con John Williams… Porque, ya sabes, es… Mi misión es realmente resaltarlos, no hacer algo que no sea digno.

Así que, sí, en respuesta a tu pregunta, siempre es aterrador para mí en este momento, ya sabes, lanzar algo. Sin saber cómo va a reaccionar el público en general o los críticos van a reaccionar. Hasta ahora, “toco madera”, va muy bien. Ya sabes, tuvimos una increíble proyección de lanzamiento, uhm… En Martha’s Vineyard, donde se rodó la película. Y fue como un concierto de rock. Quiero decir, fue como, literalmente, pensé “Estos son Los Beatles”. ¿Sabes? Y, dije “Oh, es mi pequeña película.” Ya sabes, y no es por mí, es porque la gente genuinamente ama “Tiburón” y ama a Stephen. Y sintieron que su presencia en mi película era una carta de amor a su película favorita y a su experiencia más increíble. Así que yo solo era un mensajero, ¿no? Y hasta ahora estoy contento, ya sabes, porque incluso los fans incondicionales, que pueden ser muy duros, están muy contentos con la película. Así que ya veremos.

—Ya veremos. Pero creo que la reacción general va a ser genial, para nosotros aquí, especialmente en Latinoamérica, porque aquí amamos “Tiburón”. Es una de nuestras películas favoritas. Bueno, como dijiste antes, es un pilar de la cultura pop, también la obra de Stephen, así que… ¿Crees que estos... ? O mejor dicho, quizá, ¿cómo crees que estos nuevos materiales, nuevos materiales de archivo que añades en este documental van a… Quizá, cambiar o aportar a una nueva perspectiva sobre el legado de “Tiburón”?

Laurent Bouzereau: —Bueno, creo que sin duda es… Uhm, un complemento al legado, porque las personas a las que entrevisté, aparte de Stephen, obviamente, y sus colaboradores. Ya sabes, nunca he hablado de “Tiburón” con tanto detalle y con tanto corazón… Antes. Así que, uhm… Ya sabes, creo que eso es sin duda algo que va a ayudar, ya sabes, a cualquiera que vea la nueva Guillermo del Toro o Jordan Peele, sabiendo que les encanta “Tiburón”, ya sabes, puede animarles a querer ver “Tiburón”, ya sabes, y reconocer… El impacto que “Tiburón” ha tenido en su trabajo, ¿sabes?

Así que creo que fue una forma de “pasar la antorcha” de una determinada generación de cineastas a otra… Y, con suerte, a la siguiente que vea este documental. Sabes, lo digo con modestia, pero he conocido a muchos cineastas muy exitosos, que me han dicho: “Sabes, tus documentales...”, porque llevo mucho tiempo haciendo esto, “... Pero tus documentales sobre las grandes películas fueron mi escuela de cine. Así es como aprendí a hacer películas.” Y eso me hace muy feliz porque esa era realmente la intención, siempre quieres que tu trabajo inspire… Ya sabes, a la gente y que tenga, sobre todo, documental. Creo que todas las películas deberían tener un aspecto educativo, ¿sabes? Y… Ya sabes, e incluso si estás haciendo entretenimiento, ya sabes, fíjate en “Tiburón”.

Es una película de entretenimiento, una película entretenida, ya sabes, puede percibida como película de terror, de suspense, lo que sea, pero aprendes muchísimo. ¿Sabes? Sobre muchas cosas diferentes. Y puedes sacar lo que quieras de ahí y convertirte en científico o en experto en tiburones o en escritor, lo que sea. Ya sabes, director o simplemente un documentalista cineasta como yo. Así que hay mucho, ya sabes, que pongo en esas películas que creo que, uhm... Con suerte, llegarán a la gente que simplemente sienten curiosidad.

—Bueno, has dicho algo muy importante, que la parte científica de “Tiburón”, aunque en realidad no se insinúe que sea así… Pero en parte lo es, porque tiene muchos fundamentos sobre los tiburones y nosotros hemos aprendido sobre ellos durante todo este tiempo y nuestra perspectiva sobre los tiburones ha cambiado con el tiempo. Ya no los vemos de la misma manera. No los vemos como una amenaza. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre esta relación entre los seres humanos y los tiburones? Especialmente durante estos documentales con Nat Geo, en los que estás como… Empujando un poco más con los Benchley, las familias, las entrevistas y todo lo relacionado con la conservación de los tiburones?

Laurent Bouzereau: —Bueno, tengo que decirte que nunca había pensado en ello de esa manera, uhm, o fueron realmente Wendy Benchley y Peter, a quienes conocía, quienes me abrieron los ojos a la idea de que los tiburones… Los tiburones estaban siendo masacrados en el momento en que se estrenó la película y que, ya sabes, lucharon contra ese problema y todavía hay mucho trabajo por hacer, pero he sido muy exitoso en difundir el mensaje. Así que pensé que eso era importante, pero ya sabes, para mí… Ya sabes, el tiburón de “Tiburón” siempre fue una metáfora de algo que no vemos, como un monstruo, ¿sabes?

De niños, todos… Tenemos miedo a la oscuridad, así que… Así que si estás nadando en la oscuridad, es aún peor, ¿verdad? Así que, pero… Hablando del océano en general si miras el océano como la selva… Uhm... Si estás caminando por la selva de África y ves un león, no te acercas a acariciarlo ¿verdad? No… Lo abrazas y esperas que te dé un beso del león. Así que tienes que pensar lo mismo sobre los tiburones y el océano. El océano es su selva. La gran diferencia es que no puedes verlos. Ya sabes, es así y ellos pueden venir, y no puedes verlos. Así que, realmente no hay diferencia entre un león y un tiburón. ¿Sabes? Excepto por el elemento en el que viven.

Así que esa fue la forma en que racionalicé quizás mi miedo al océano, por así decirlo, o mi ansiedad por los tiburones, pero… Ya sabes, yo solo espero que esta pequeña parte de la discusión que tenemos en nuestra, en mi película, abrirá un debate más amplio sobre la función y la responsabilidad que los cineastas y autores tienen hacia su tema. Y en este caso, ya sabes, se convirtió en un hermoso, ya sabes, acto de salvar el océano.

—Muy bien, Laurent, gracias. Solo una última pregunta, muy rápida. ¿Cuál es tu escena favorita de “Tiburón”?

Laurent Bouzereau: —Bueno, mi escena favorita es la escena inicial porque, uhm… Si se puede captar al público de esa manera, uhm… Estás... Estás dentro y, ya sabes, si puedes tener ese tipo de emociones en los primeros cinco minutos de una película, entonces sigues pensando: “¿Qué pasará ahora?” Y creo que hay muy pocos directores que logran atraparte en una historia de la manera en que lo hace Steven. Y, ya sabes, Hitchcock era un maestro en hacer eso también, y… Brian De Palma y Scorsese, todos esos grandes cineastas, ya sabes… Pueden atraparte. Pero creo que esta escena inicial de “Tiburón” es definitivamente… Una invitación al baile y un baile que esperemos que dure, ya sabes, las próximas dos horas. Y lo hace.

—Bueno, Laurent, muchas gracias. Me encantó el documental. De verdad, me encanta. Ha sido realmente… Increíble verlo.

Laurent Bouzereau: —Oh, genial. Bueno, muchas gracias. Que tengas un verano genial y maravilloso.

—¡Muchas gracias! ¡Adiós!