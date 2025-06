Pedro Pascal responde a reclamos por su edad y apariencia en ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” es la esperada incorporación de la Primera Familia al Universo Cinematográfico de Marvel. (Disney Latino)

La elección de Pedro Pascal como Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos generó opiniones encontradas entre los fanáticos de Marvel. Aunque Pascal ya demostró su capacidad para integrarse con éxito en franquicias como The Mandalorian y The Last of Us, su nuevo papel suscitó comentarios críticos sobre su edad y apariencia, así como un posible desajuste con el personaje, tradicionalmente asociado a un perfil más joven y clásico. A pesar de ello, Pascal, junto a actores destacados y el equipo de la película, mantienen una actitud positiva hacia el próximo estreno.

La decisión de casting para Reed Richards

La elección de actores en el cine de superhéroes suele recibir grandes expectativas y no pocas controversias. Respecto a Pascal, quienes apoyan su incorporación argumentan que su talento y experiencia en roles multifacéticos lo convierten en una elección adecuada para interpretar a Reed Richards, líder de los Cuatro Fantásticos, cuyo papel requiere no solo habilidades físicas similares a las de un contorsionista, sino también un intelecto agudo y estratégico.

Por otro lado, los escépticos consideran que las características físicas de Pascal, especialmente su edad y sus rasgos faciales, no se alinean con la imagen que el personaje ha mantenido en otros formatos y adaptaciones previas. Este hecho ha generado una serie de críticas tanto en redes sociales como en espacios especializados en cine.

Pedro Pascal se inspiró en los pulpos para su personaje de Reed Richards en "Los cuatro fantásticos". (YouTube/Marvel)

Reacción del elenco y la producción a la controversia

Tras la polémica inicial, varios miembros destacados del elenco, además del director Matt Shakman, defendieron a Pascal. Ralph Ineson, quien interpretará a Galactus, elogió el profesionalismo de Pascal y su capacidad para transformar cualquier papel. Vanessa Kirby, por su parte, destacó la habilidad transformadora del actor, capaz de dotar a cualquier personaje de dimensiones complejas.

Pascal, al respecto, expresó estar consciente del “disgusto” inicial, pero afirmó estar decidido a ofrecer una actuación que disipe las dudas. En una entrevista, compartió parte de su proceso creativo, aludiendo a la flexibilidad intelectual que debe tener su personaje, similar a la de un pulpo; una afirmación que generó curiosidad y expectativa entre los seguidores de la franquicia.

El papel protagónico de Reed Richards en el MCU

Como Reed Richards dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Pascal no solo enfrentará el reto de revivir a un personaje icónico, sino que también participará en el desarrollo de una narrativa que promete extenderse más allá de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. El actor estará involucrado en futuras producciones como Avengers: Doomsday, donde formará parte de un elenco aún más amplio en un contexto lleno de acción y dramatismo.

El anuncio de la participación de Robert Downey Jr. en dicho proyecto como el Dr. Doom, antagonista histórico de los Cuatro Fantásticos, añadió una capa extra de expectación e intriga para los fanáticos. Downey, en un acto de camaradería, ofreció su apoyo a Pascal, destacando su generosidad y empatía hacia el personaje que él mismo encarnó de manera icónica durante años.

Con estrategias de campaña y narrativas ambiciosas, Marvel continúa creando fenómenos culturales a través de sus adaptaciones cinematográficas. El estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos es solo el comienzo de una nueva era que promete captar la imaginación del público en todo el mundo.