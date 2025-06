Entrevistamos a las actrices y al director de ‘Alexander y un viaje terrible, horrible, malo...¡muy malo!’

Alexander y un viaje terrible, horrible, malo...¡muy malo! - (Captura del trailer oficial)

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la posibilidad de dialogar con Eva Longoria, Paulina Chávez y Marvin Lemus, protagonistas y director de la comedia familiar ‘Alexander y un viaje terrible, horrible, malo...¡muy malo!’, disponible en Disney+. La película, basada en el libro de Judith Viorst, sigue las aventuras de Alexander, un niño de 11 años que viaja con su familia a Ciudad de México para reconectarse con sus raíces, solo para descubrir que una estatuilla maldita amenaza con arruinarlo todo.

Esta adaptación combina humor, caos y calidez familiar mientras los García intentan revertir la mala suerte y aprender a trabajar en equipo. Con un elenco diverso encabezado por Eva Longoria, Jesse García, Rose Portillo, Cristo Fernández, Harvey Guillén y Paulina Chávez, la historia propone un recorrido lleno de obstáculos, encuentros inesperados y situaciones hilarantes en medio de paisajes únicos y elementos culturales muy presentes. La dinámica entre los personajes y el tono aventurero aportan una frescura ideal para compartir en familia.

Durante la entrevista, Marvin Lemus compartió cómo su propia historia familiar sirvió de inspiración para dar vida a esta versión del relato, aportando una mirada muy personal al guion y la dirección. Por su parte, Eva Longoria y Paulina Chávez hablaron sobre la química en el set, cómo construyeron una relación auténtica de madre e hija y cómo fue el proceso de rodaje para lograr una verdadera sensación de familia en pantalla, entre otras anécdotas y mucho más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

—¡Hola! ¿Cómo están, chicos? En primer lugar, me encanta decir el nombre de la película, “Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo!”, y me encanta que se sienta realmente, eh… “Supercalifragilisticoexpialidoso”... Como, simplemente me encanta. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la película, chicos. Voy a empezar con Marvin, preguntándote: ¿qué te inspiró a tomar los libros y convertirlos en un segundo film? Porque ya teníamos, ya sabes, la primera, con un gran éxito.

Marvin Lemus: —Sí, ya sabes, soy muy afortunado. Lisa Henson y Dan Levine, 21vueltas en la compañía Henson donde… habían estado desarrollando el guion y trabajando en él durante un tiempo. Y luego me lo enviaron cuando estaban buscando un director y… Yo acababa de terminar mi espectáculo Hentified y estaba tratando de averiguar lo que iba a hacer luego, “Quiero hacer una película”... Y leí el guion y me enamoré de él porque era simplemente… Esta familia latina en el epicentro de una comedia divertida… Con escenas de acción y en un viaje por la carretera. Yo crecí haciendo muchos viajes por carretera, me mudé… Mucho de un estado a otro mientras crecía.

Y por eso tengo muchos, muchos recuerdos de, como, ir en viajes por la carretera con mi familia y, como… Querer matarnos los unos a los otros. Y pensé que era muy divertido. Y yo estaba como, “Wow, esto es una oportunidad increíble.”, y como… Yo... Me encantó el libro cuando era niño. El libro era muy especial para mí porque… Como niño que creció con un poco de ansiedad y como… Sólo nervioso al respecto, yo era un poco como Alexander, y… El libro me resonó mucho porque fue una de las pocas cosas hechas… Que era para los niños que te dijo, como, “Está bien tener un mal día, eso es normales.” Sí, eso fue muy especial para mí. Y quería llevar ese mensaje a través de la película y… Y eso es lo que me llevó a ello.

—Me encanta. Y bueno, Eva y Paulina, sé que se conocen hace como cinco años, y que dirigiste a Paulina en otro programa, así que… ¿Cómo fue para ustedes volver a conectar en esta ocasión y ser, ya saben, madre e hija?

Eva Longoria: —Oh, Dios mío, bueno, estaba tan emocionada. Paulina es una de las mejores actrices de esta nueva generación que tenemos en Hollywood, no “actores latinos”, sólo actores, así que… Poder dirigirla hace cinco años, lo vi entonces y estaba como, “Oh, Dios, esta niña va a tener un futuro realmente brillante”... Y ella es como el ser humano más amable, pero además...

Paulina Chávez: —¡Me vas a hacer llorar!

Eva Longoria: —Además ambas somos tejanas… Que también, ya sabes, compartimos que ambos somos tejanos. Ambas somos tejanas mexicanas. Así que estaba tan emocionada de ahora actuar con ella. Porque yo, ya sabes, dirigir es como, te sientes un poco distanciada, como, “Yo quiero divertirme”... Como nos divertimos ayer actuando juntas. Y poder jugar juntas. Pero recuerdo que entré, estaba, estaba… Probando con Jesse y Paulina estaba saliendo, y fuimos como “¡Aaaaah!” Y estábamos como... Simplemente vernos a nosotros tres juntos, estábamos como, “Sí, esto tiene sentido”. Tenía todo el sentido del mundo como familia.

Paulina Chávez: —Y Eva es como, obviamente ha sido una de mis mentoras y nosotras… Nos mantuvimos vagamente en contacto durante los cinco años. Y cada vez que tenía una pregunta sobre una situación… Yo le enviaba un mensaje y ella me llamaba y era como, “Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa?”, y ella… Me aconsejaba. “Esto es lo que vas a hacer...”

Eva Longoria: —“¡Esto es lo que vas a hacer...!” Y Marvin lo hace también, Marvin es como...

Marvin Lemus: —Oh, sí… Todo el tiempo. “Eva, ¿qué hago?”...

Eva Longoria: —“Esto es lo que vas a hacer...” “Déjame decirte lo que vas a hacer.”

Paulina Chávez: —Y es genial actuar a su lado es un sueño. Y fue muy divertido. Nos reíamos todo el tiempo.

—Bueno, eso es genial. Bueno, puedes verlo en la pantalla. Y, ya sabes, quería hablar sobre la grabación, ya sabes, per se, porque cómo hacer que esto se sienta como, ya sabes, un verdadero viaje familiar por carretera, porque se siente así. Y estoy seguro de que tiene que ver con la conexión que compartís, pero quería preguntar, tú Marvin, y luego ustedes como actores, ¿cómo llevan este proceso y tratan de hacer que suceda?

Marvin Lemus: —Lo primero que hicimos una vez que terminamos el casting, fue como, empezamos algunos ensayos y yo estaba como, y trato de hacer esto por lo general en la mayoría de mis proyectos, pero yo estaba como, “Ustedes tienen que ir a jugar bowling juntas”. Estaba como… Quiero que aparezcan. Yo estaba como, el primer día, yo estaba como, “Necesitan ya tener, como, chistes internos...” Necesitan tener como, ya sabes, necesitan entrar en ese ritmo. Y, pero en términos de como, ya sabes, realmente fue como… Una vez que Eva y luego todos, Jesse y Paulina… Todos comenzaron a unirse como si la química estuviera en llamas. Y realmente era cuestión de sólo… Asegurarse de prepararlo y capturarlo, y… Y creo que eso es lo que capturamos en la película, como, hay tanta diversión, risa y tanta alegría que creo, ya sabes, esa… Esa energía que teníamos en el set es lo que traspasa la pantalla.

Eva Longoria: —Sí. Pero también como, ya éramos una familia antes de que empezamos a rodar porque, ya sabes, yo había trabajado con Paulina. Trabajé con Linda que, ya sabes, trabajó en “Gente-fied” con Marvin… Dirigí a Jesse en mi película y luego… Él fue mi marido, así que llegamos, estábamos como, “Ah!”, nosotros… Estábamos pegados. Y luego, como… Ya sabes, la última pieza fue Cheech. Y así estábamos todos como esperando a ver como, “¿Quién va a ser el abuelo?” Y cuando fue Cheech, todos estábamos como, “Esto tiene sentido.” Como, y él acababa de llegar e inmediatamente… Ya sabes, estábamos como, “Sí, sí... Familia”.

—Es increíble. Y también quiero hablar, para terminar, sobre la comedia física, porque tienes mucha comedia física en esta película. Hay tantos gags y momentos divertidos como ese. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, especialmente ustedes, Eva y Paulina, ya sabes, trabajando con la comedia física y los mayores desafíos en ese sentido.

Eva Longoria: —Sí, bueno, no sabía que era una película de acción. Me dio un tirón, un día me dio un tirón en el cuádriceps. Casi me ahogo en el agua… Pero no, me encantan las grandes escenas físicas, me encanta la comedia física. Así que para mí, es como… Ahí es donde… Ese es como mi timón. Esto es lo que... Más me gusta. Y no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que, poder… Tener un director que es como, “¡Ve, más grande, más, háganlo!”, y estábamos como, “¡Yay!”.

Paulina Chávez: —Sí, Marvin nos dijo que “fuéramos a por ello”, que no tuviéramos miedo. Y así lo hicimos. Y lo hacíamos, quiero decir, tienes tanto metraje que ni siquiera usaste. Rodamos tanto y fue tan fácil y tan divertido trabajar con esta gente.

—Oh, eso es genial.

Marvin Lemus: —Es una gran toma de los “Looney Tunes”... Normalmente es como, una vez que lo tengo, estoy como, “Bien, ahora Looney Tunes, vuélvanse locas.”

—Y bueno, por último, me gustó mucho que, bueno, tu personaje, Eva, quiere volver a conectar con las raíces y eso es algo así como uno de los objetivos principales del viaje por carretera, como reconectar… Lo cual para mí es muy importante. Creo que es muy especial. Y quería preguntarles a los tres sobre, ¿por qué creen que es tan importante estar tan enfocado en, ya saben, reconectar con las raíces, saber de dónde vienes y demás?

Eva Longoria: —Sí, bueno, ya sabes, somos mexicano-americanos, todos en realidad. Quiero decir, la mayoría de nosotros en la película. Y siempre estamos a caballo entre ser mexicanos y americanos al mismo tiempo. Y por eso, uhm… Tenemos lazos tan fuertes con nuestra cultura mexicana, pero cuando estamos en México, somos americanos. Y cuando estamos en Estados Unidos, somos… Mexicanos. Así que somos el cien porciento de ambos al mismo tiempo. Así que... Para Val decir, “Quiero que volvamos a conectar con nuestras raíces.” Eso es algo real. Como, somos mexicanos de corazón. Y hayamos vivido aquí o no, llevamos esa… bandera con nosotros siempre. Siempre llevamos la bandera de México. Y entonces para mí, estaba tan orgullosa de que eso fuera… Un hilo conductor a través de la película. No te golpeaba en la cabeza, pero era como, enhebrado de una manera hermosa.

—Estupendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicitaciones de vuelta por la película. Y espero verlos en otra entrevista.

Eva Longoria: —¡Gracias!

Paulina Chávez: —Muchas gracias.

Marvin Lemus: —Gracias.