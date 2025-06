Summer Game Fest 2025 - Las novedades más importantes que nos dejó el Future Games Show

Hell is Us

Como suele suceder durante el fin de semana de la Summer Game Fest, varios shows satélite presentan novedades de juegos que no pudieron estar presentes en el evento principal. Uno de ellos, que no solo se realiza anualmente en el marco de la Summer Game Fest, sino que también tiene varias ediciones por año, es el Future Games Show. En esta ocasión, el evento presentó varios juegos nuevos, como un título basado en The Expanse, un nuevo vistazo al juego de los creadores de Until Dawn, y más.

The Expanse: Osiris Reborn es el nuevo action RPG narrativo de Owlcat Games, responsables de títulos como Pathfinder: Wrath of the Righteous y Warhammer 40K: Rogue Trader. Basado en el universo de ciencia ficción de The Expanse —originado en las novelas de James S. A. Corey y popularizado por su adaptación televisiva—, el juego pone al jugador en la piel de un mercenario de Pinkwater Security (ya sea terrícola, marciano o cinturoniano), atrapado en medio de una conspiración galáctica. Con un enfoque claramente inspirado en la saga Mass Effect, el título ofrece combates tácticos en tercera persona, mecánicas de cobertura, habilidades por clase, gestión de escuadra y opciones de romance con los compañeros. Los jugadores podrán crear su propio capitán, liderar una tripulación diversa y explorar el sistema solar viajando a lugares icónicos como Ganímedes, Ceres, Marte y la Luna. Con una narrativa madura centrada en la política, la ciencia ficción dura y las decisiones con peso real, The Expanse: Osiris Reborn busca ofrecer una experiencia ambiciosa, profunda y emocionalmente cargada cuando llegue a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Herdling es el nuevo proyecto de Okomotive, el estudio suizo detrás de la aclamada saga FAR, en colaboración con Panic, la editorial responsable de éxitos como Firewatch y Untitled Goose Game. Esta aventura atmosférica invita a los jugadores a liderar una expedición alpina junto a un entrañable rebaño de calicornios, mientras atraviesan paisajes montañosos, valles olvidados y bosques envueltos en niebla. A través de una historia muda pero cargada de emoción, el juego explora temas como la confianza, la supervivencia y el compañerismo en un mundo que ha caído en la ruina. Con mecánicas centradas en el pastoreo, secuencias de estampida y puzles ambientales, Herdling combina belleza visual, jugabilidad significativa y una narrativa conmovedora en lo que promete ser otra experiencia inolvidable del equipo de Okomotive.

Sleep Awake es un juego de terror psicodélico en primera persona que sumerge al jugador en una pesadilla entre el sueño y la muerte, ambientado en la última ciudad de la Tierra, donde dormir significa desaparecer. En este mundo colapsado, sus habitantes viven en constante desesperación, realizando experimentos extremos para mantenerse despiertos y evitar el temido Silencio. Encarnando a Katja, los jugadores deben sobrevivir a sectas fanáticas y fuerzas sobrenaturales mientras exploran entornos distorsionados, resuelven puzles inquietantes y enfrentan secuencias de sigilo, persecución y supervivencia. Dirigido por Cory Davis (Spec Ops: The Line) y Robin Finck (Nine Inch Nails), el juego combina efectos visuales alucinógenos, escenas en video de movimiento completo y una banda sonora hipnótica para ofrecer una experiencia sensorial única y profundamente perturbadora, donde el mayor terror no es morir… sino quedarse dormido.

Constance es una aventura de acción en 2D dibujada a mano, protagonizada por una artista que empuña un pincel y lucha por escapar de un mundo interno tan vibrante como deteriorado, reflejo directo de su salud mental en declive. A través de mecánicas basadas en la pintura, los jugadores pueden fundirse con el entorno, atacar enemigos, resolver puzles y avanzar por biomas interconectados que simbolizan distintas facetas del pasado y la psique de la protagonista. Con un sistema de combate fluido, decisiones significativas al morir, corrupción ligada al uso del poder del pincel y la posibilidad de recolectar inspiraciones para mejorar habilidades, Constance invita a sumergirse en una experiencia introspectiva, desafiante y artísticamente poderosa, donde cada trazo es parte de una búsqueda por el equilibrio emocional y la redención personal.

WTF: Waifu Tactical Force es un shooter táctico multijugador en primera persona que fusiona combate competitivo 3v3 con simulación de vida al estilo anime. Cada victoria en el campo de batalla impulsa el crecimiento de tu base principal, gestionada por un ejército de mercenarias waifu que recolectás, mejorás y asignás estratégicamente a edificios para desbloquear ventajas, recursos y mejoras tácticas. Con un enfoque en la movilidad avanzada, el juego permite desplazamientos rápidos y verticales mediante sprints, dashes y dobles saltos, dentro de mapas diseñados para acción constante y fluida. Entre rondas, podés modificar tu estrategia eligiendo perks únicos otorgados por las waifus de tu escuadrón, que afectan desde el movimiento hasta el daño y la defensa. Todo se enmarca en un universo visual novel con estética anime marcada, donde construir, combatir y conquistar forman parte del ascenso hacia el dominio global del Waifu Military Complex.

Hell is Us es una experiencia de acción y aventura en tercera persona que sumerge al jugador en un país devastado por la guerra civil y una calamidad sobrenatural. En este entorno hostil, donde las armas modernas son inútiles frente a criaturas aterradoras, deberás confiar en tu espada ancestral, tu dron y tu instinto para sobrevivir y descubrir la verdad sobre tu pasado. Sin mapa ni brújula que te guíen, la exploración se convierte en una experiencia personal e intuitiva, donde cada hallazgo es propio. Con un enfoque visceral en el combate cuerpo a cuerpo y una ambientación cargada de tensión, el juego refleja una visión cruda y potente: la violencia humana es un ciclo eterno impulsado por nuestras propias emociones.

Directive 8020 es una inmersiva aventura de terror y ciencia ficción donde la humanidad, al borde de la extinción, encuentra una última esperanza en Tau Ceti f, un planeta a 12 años luz de distancia. Tras el accidente de la nave colonial Casiopea, la tripulación descubre que no están solos: una amenaza alienígena acecha, capaz de imitar a sus víctimas. En medio de esta pesadilla, cada decisión puede sellar el destino de la Tierra. La edición especial del juego ofrece una experiencia ampliada con atuendos icónicos de The Dark Pictures, una misión adicional centrada en la búsqueda de reliquias conectadas al universo de la saga, filtros visuales que transforman la atmósfera del juego con estilos de los 60, 70 y 80, un libro de arte digital con contenido exclusivo y una banda sonora original compuesta por Jason Graves que potencia la tensión del horror cósmico.

Luto es una experiencia de terror psicológico en primera persona desarrollada por el estudio independiente Broken Bird Games, con sede en Gran Canaria. El juego pone al jugador en la piel de alguien atrapado en su propia casa, incapaz de escapar, donde cada intento de salida lo arrastra más profundo a una realidad distorsionada por el duelo, la ansiedad y la depresión. Con una narrativa centrada en la pérdida y el dolor emocional, Luto invita a recorrer escenarios laberínticos repletos de secretos, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desvanece y el terror se manifiesta tanto en lo visible como en lo intangible. La atmósfera opresiva, los elementos sensoriales y los temas adultos —como la salud mental y el suicidio— construyen una experiencia inquietante y reflexiva que desafía al jugador no solo a nivel emocional, sino también psicológico.

