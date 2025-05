REVIEW | Elden Ring Nightreign: Un roguelike que se propone experimentar con la saga

Elden Ring Nightreign, de FromSoftware.

El 30 de mayo es el lanzamiento de Elden Ring Nightreign, el nuevo título de FromSoftware que llamó la atención de todos al proponer un juego cooperativo para tres jugadores. La nueva entrega experimenta retocando muchos de los elementos que hacen a un soulslike para transformarlo en un roguelike que todavía no quiero soltar.

Elden Ring es uno de los mejores títulos de los últimos años y que salga un nuevo juego con su nombre no es algo menor. Esto se refuerza aún más cuando la propuesta que lleva su nombre es tan diferente a lo que hubiéramos imaginado. A nadie se le hubiera ocurrido la existencia de este título hasta que fue anunciado e, incluso cuando sucedió, muchos de los fanáticos no llegamos a comprender totalmente la propuesta.

Por más de que lleve su nombre y eso genera mucha expectativa, hay que tener en claro desde un primer momento que Elden Ring Nightreign es una propuesta independiente y diferente al juego base. A pesar de que la entrega se puede jugar en solitario, el núcleo central de la propuesta es ser un cooperativo para tres jugadores que se deben unir para derrotar a los temibles Nightlords.

Esto puede despertar ciertas dudas entre los fanáticos y está perfecto que suceda. Esta nueva entrega es un spin-off que puede interesar más o menos a los jugadores según sus intereses ya que no forma parte de una entrega canónica como veníamos acostumbrados. Analizar este juego como un nuevo juego de la franquicia es tan erróneo como criticarlo por ser otra cosa de lo que pretendíamos. Elden Ring Nightreign busca experimentar y llamar la atención de sus fanáticos como así también atraer a nuevos jugadores.

La Noche acecha a las Tierras Intermedias y será nuestra responsabilidad detenerla. El juego nos coloca en el clásico castillo de la mesa redonda que funciona como nuestra base donde no solamente podemos mandar partidas sino también recorrer el castillo, hablar con personajes, entrenar, comprar objetos y gestionar distintas cosas. A medida que avanzamos en el título se desbloquean nuevos elementos.

Como si se tratara de una cacería en Monster Hunter, en la mesa redonda elegimos cuál es el jefe final que deseamos derrotar para comenzar una partida que suele durar alrededor de 40 minutos, si es que no morimos antes. Una vez seleccionado el enemigo a vencer, pasamos a elegir personaje con nuestros compañeros.

Aquí yace una de las primeras diferencias con respecto a los souls y es que Elden Ring Nightreign cuenta con personajes preestablecidos que poseen su propio armamento de base y, además, cuentan con una habilidad pasiva, una habilidad activa y una definitiva única que hace que cada personaje se juegue y sienta diferente. Armar un equipo equilibrado puede ser clave para obtener la victoria ya que hay ocho personajes disponibles y cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades.

La partida nos lleva a la región de Limveld y se divide en tres días. La manera en que nos desplazamos por el mapa y su estructura es muy similar a un battle royale. Hay distintas locaciones con enemigos más o menos fuertes que podemos vencer para obtener experiencia, armamentos y mejoras para nuestro personaje. Obviamente, las recompensas son aleatorias por lo que muchas veces debemos amoldarnos a lo que nos toque.

Como ya nos podemos imaginar, ir por los enemigos más temibles nos da mejores recompensas que los más accesibles. Sin embargo, no siempre es la opción correcta ya que morir durante la fase del día nos hace perder un nivel, algo que perjudica mucho la partida. Además, tampoco podemos perder tiempo con un enemigo ya que el mapa se irá achicando con la cercanía de la noche. Por este motivo, actuar rápido y bien es algo fundamental para subir la mayor cantidad de niveles posibles y obtener los mejores equipamientos.

Cuando el mapa se cierra, comienza nuestra batalla contra el jefe de la primera noche que es aleatorio. Una vez vencido, comienza el segundo día que sigue la misma lógica que el primero aunque los enemigos del mapa pasan a ser más temibles. Cabe destacar que morir durante los encuentros de los jefes de la noche significa perder la partida.

Una vez superado el segundo día, nos enfrentamos a un segundo jefe aleatorio y, si lo vencemos, iremos a otro mundo para, ahora sí, tener la temible batalla final contra el Nightlord que hemos decidido enfrentar. Tanto esta como las batallas anteriores tienen todos los condimentos que un souls necesita y nos harán transpirar a nosotros y a nuestros compañeros más de una vez.

Esto que comenté hasta aquí es la propuesta general de Elden Ring Nightreign: una sucesión de partidas con personajes para utilizar y jefes que vencer. Las batallas cumplen con el estándar de lo que Elden Ring y los souls son por lo que las partidas no son para nada sencillas y la satisfacción tras vencer a un Nightlord es indescriptible.

Sin embargo, hay muchos aspectos para comentar más allá de la estructura general del juego. En primer lugar son las diferencias claras con respecto a la saga. El tiempo durante el día es limitado y, por esto, la velocidad de los personajes es mucho más rápida, no hay daño de caída y se puede escalar. Por otro lado, las hogueras sirven para subir de nivel pero tienen un sistema muy simplificado ya que se hace de manera automática según nuestro personaje.

Lo más interesante de estos cambios es lo que ocurre con las armas. Salvo algunos requisitos de nivel, todos los personajes pueden usar cualquier arma que se encuentren por lo que si comenzamos la partida con un martillo, nada nos impide terminar con arco y flecha. De todas maneras, las habilidades y estadísticas bases de cada personaje marcan que tipo de jugabilidad saca más provecho de sus virtudes.

La mayoría de las armas no solo tienen sus estadísticas sino que también cuentan con habilidades pasivas que pueden mejorar algún aspecto de nuestro personaje. Lo curioso acá es que las habilidades pasivas de las armas que tengamos en el inventario, están activas en nuestro personaje. De esta forma, si tenemos un martillo en nuestras manos y un arco en el inventario que da ataques básicos de fuego, nuestro martillo pegará con fuego. Esto genera combos y sinergias muy interesantes que hace cada partida muy diferente entre sí.

En el momento que se anunció que Elden Ring Nightreign iba a ser un roguelike muchos nos preguntamos cómo iba a ser la progresión y evolución del juego con el correr de las partidas. Una cosa a mencionar es que, si bien no hay una narrativa muy fuerte, sí hay varias sorpresas. Los personajes que forman el elenco del juego tienen su propio pasado que iremos descubriendo a través de recuerdos que no solo aportan a la historia sino que también dan misiones secundarias.

Avanzar con la historia de cada personaje nos desbloquea elementos exclusivos para ellos y es que el título tiene un sistema de reliquias que permite mejorar algunos aspectos de los personajes antes de cada partida. Estas reliquias se obtienen tras finalizar una expedición o comprandolas en la tienda que se encuentra en el castillo de la mesa redonda.

Las peleas contra los jefes finales de cada día como los Nightlord son lo más destacado del juego y no puedo esperar para jugarlo con amigos. La tensión que genera cada combate está muy bien lograda y un error puede condenar toda la partida. Cuando un aliado muere, podemos revivirlo golpeando su cuerpo, algo que parece sencillo de hacer pero que no es tan fácil con un jefe encima.

Dicho esto, luego de jugar muchas partidas tengo sensaciones encontradas con las partes del día. Si bien las recompensas y las ubicaciones de algunos lugares cambian, en esencia, ya aprendemos qué podemos encontrar en cada lugar y cuáles son los recorridos más óptimos para hacer. De esta forma, en las últimas partidas que jugué, los momentos de recorrer el mapa se volvieron algo más anecdótico y pasajero hasta llegar al jefe. Si bien nunca me aburrí, sí siento que se pierde el encanto del mapa cuando ya descubrimos lo que hay para hacer.

Otra cosa no tan positiva para mencionar es que al juego le hace falta un sistema de comunicación más efectivo ya que solo podemos seleccionar lugares en el mapa para que nuestros compañeros vean. Esto no es un problema si jugamos con amigos a través de un canal de voz pero sí que lo eché en falta jugando con desconocidos a través de su online. Por otro lado, que en pleno 2025 salga un juego multijugador de este calibre y no tenga crossplay entre plataformas sí me parece algo profundamente negativo.

Fuera de esos aspectos, mi experiencia con Elden Ring Nightreign fue muy positiva y realmente tengo muchas ganas de seguir jugando mayormente para volver a experimentar los enfrentamientos, ahora con amigos. Más allá de las peleas contra los jefes, lo que realmente me atrapó son los personajes y sus variadas formas de jugar.

Cada personaje es único y requiere una curva de aprendizaje diferente. Desde un pirata tanque capaz de devolver el daño que recibe con un poderoso puño o invocar una piedra gigante, hasta un guerrero con una katana que basa su jugabilidad en realizar parrys, las posibilidades son muchas y jugar con cada personaje cambia radicalmente la experiencia. No tengo dudas que los más fanáticos de Elden Ring y los souls se sorprenderán de lo bien que funciona utilizar personajes preestablecidos.

Sobre este punto, siento que Elden Ring Nightreign puede ser la puerta de entrada no solo para nuevos jugadores que quieran experimentar el combate souls sino también para que fanáticos de la entrega jueguen con otras armas de lo que están acostumbrados. En mi caso, jugué los Dark Souls y Elden Ring utilizando casi siempre el mismo esquema de armamentos y realmente me sorprendí al jugar con esta entrega con armas que no estaba acostumbrado a utilizar como báculos de magia, garras y arcos.

En definitiva, Elden Ring Nightreign es una propuesta más que interesante que hay que analizar por lo que es: un roguelike cooperativo que se anima a experimentar con muchos elementos clásicos del souls. El juego brilla sobre todo en los combates contra los jefes finales y por los personajes disponibles que tienen su propia impronta.

8 Derrotando Nightlords Elden Ring Nightreign es un roguelike cooperativo que se anima a experimentar con el género souls dando, como resultado un juego atrapante que destaca en los combates contra los jefes y en su repertorio de personajes. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X