The Last of Us cierra su segunda temporada con un 30% menos de espectadores

The Last of Us - Season 2 - Ep. 5

The Last of Us, la aclamada serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog, cerró su segunda temporada con 3.7 millones de espectadores en su episodio final. Esta cifra representa una caída del 30% respecto al estreno de la temporada, que alcanzó 5.3 millones de espectadores. Sin embargo, pese al descenso, la segunda temporada supera a la primera en audiencia promedio global, con aproximadamente 37 millones de espectadores por episodio.

Factores detrás del descenso en el final de temporada

La disminución en la audiencia del episodio final podría relacionarse con varios factores. Las decisiones narrativas de los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes también son productores ejecutivos, han generado división entre los seguidores. Las elecciones argumentales, adaptadas del videojuego The Last of Us Part II, polarizaron al público, replicando la recepción mixta que tuvo el juego hace cinco años.

The Last of Us - Season 2 - Ep. 5

Narrativa compleja y evolución de personajes

La segunda temporada se desarrolla cinco años después de los eventos de la primera, explorando los conflictos que marcan las vidas de los protagonistas, Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Los personajes, construidos con profundidad, enfrentan ahora amenazas más peligrosas y un mundo caótico que desafía su relación. La introducción de nuevos actores, como Kaitlyn Dever y Jeffrey Wright, ha añadido capas a la trama, pero también incrementó la presión para cumplir con las expectativas de un público ya comprometido.

Influencia cultural y proyección futura

Desde su estreno en enero de 2023, The Last of Us ha mantenido un lugar destacado en el interés del público, rompiendo récords como la temporada debut más vista en HBO. Este éxito refleja no solo su calidad, sino también su impacto cultural, impulsado por debates en redes sociales y foros donde se analiza cada detalle.

Con una tercera temporada en desarrollo, el reto para los productores será equilibrar una narrativa ambiciosa con las expectativas de una audiencia que valora tanto la fidelidad al videojuego como las innovaciones que han convertido la serie en un referente del entretenimiento.