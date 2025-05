Entrevistamos a Adria Arjona, actriz protagónica de la serie Andor

Bix Caleen (Adria Arjona) in Lucasfilm's ANDOR Season 2, exclusively on Disney+. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

A pesar de haber comenzado como una trilogía de exitosas películas, el universo de Star Wars hoy en día va mucho más allá del cine. Ya sea cómics, novelas, videojuegos y más, la creación de George Lucas pasó por una amplia cantidad de diferentes medios, y el mundo de las series es quizás donde más éxito viene encontrando en los últimos tiempos.

Andor, la popular serie creada por Tony Gilroy, se encuentra en medio de una aclamada segunda temporada, y para paplitar estos nuevos episodios pudimos conversar con Adria Arjona, quien interpreta al personaje de Bix Caleen. La actriz nos contó cómo fue retomar su paple en esta nueva temporada, qué hace único al personaje de Bix y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

La segunda y última temporada de la serie de televisión estadounidense Andor, sigue a Cassian Andor en su transformación como integrante y creyente de la rebelión contra el Imperio Galáctico, al mismo tiempo que la naciente Alianza Rebelde comienza poco a poco a expandir el descontento contra la gobernanza Imperial. En ese contexto, entrevistamos a Adria Arjona, quien interpreta a Bix Caleen.

—Desde ya, Adria, un gustazo, muy lindo poder hablar con vos.

Adria Arjona: —Igualmente.

—Antes que nada, felicitaciones por esta segunda temporada de lo que es, sin lugar a dudas, una de las mejores series que hay hoy en día de Star Wars. ¿Qué se siente volver a interpretar a Bix?

Adria Arjona: —Gracias. Un súper honor, la verdad, y… Y yo creo que esta temporada tenía una… Tenía... Demasiada ansiedad de regresar a los zapatos de Bix porque no sabía… Qué le iba a pasar, sabía cómo iba a terminar. Y Tony... Tony me lo dijo desde muy temprano. Pero no sabía cómo iba a llegar a donde Bix tenía que llegar. Y eso me tenía… Como por un año, me tenía mal. Hasta que al fin leí los guiones y… Y la verdad que me emocionó mucho, me emocionó mucho cómo Tony… Empieza a reconstruir a este personaje pero romper este personaje a la misma vez.

Esta temporada, yo creo que Bix pasa por muchas cosas y tiene que tomar unas decisiones… Muy fuertes. Y también formar una relación con Kassien, que eso no se vio la primera temporada, y yo creo que es… Si algo es mi… Lo que más me gusta de esta temporada es… Es eso, es ver a estos dos personajes unirse y crear un hogar entre ellos mismos. Es muy bonito para mí.

—Bueno, de hecho Bix en la primera temporada también sufre muchísimo pero al mismo tiempo un personaje que no pierde su dignidad en ningún momento. Te quería preguntar, desde el lado actoral, ¿cómo se construye un personaje que es víctima sin que quede atrapado en ese lugar lleno de clichés? Y, ¿qué es lo que hace a Bix un personaje tan fuerte y tan particular?

Adria Arjona: —Yo creo que lo dijiste tú. La dignidad. Y yo creo que la dignidad viene de algo cultural que es muy “ferrixiano”. Yo creo que Bix es una persona… Y eso, yo, como que lo puse paralelo con ser una mujer latina. Yo soy latina, soy fuerte, vengo de raíces fuertes… Y fue como un paralelo para mí de… De lo que significa ser una mujer de Ferrix. Y Bix es la más “ferrixiana”. Y yo creo que eso viene de la… Ser de Ferrix viene como un… Viene eso, esa… Es ser fuerte y jamás perder la dignidad y jamás bajar la cabeza.

Y yo creo que es lo que más le duele a Bix… De lo que le pasó con Dr. Gorst, bajó la cabeza, le agarró a donde… A donde no tienen las fuerzas. Las preguntas que yo le tenía a Tony Gilbert fue esto, fue… ¿Qué le pasa a Bix, en la primera temporada? ¿Es una mujer que dice, “Estoy bien, estoy bien, estoy bien.” y... ? Miente y esconde sus emociones. ¿O es una persona que dice, “Necesito ayuda”? Y yo creo que es un poquito de los dos. Porque es tan complejo. Y eso fue una de mis cosas preferidas al interpretar a Bix esta temporada.

(L-R) Bix Caleen (Adria Arjona) and Wilmon Paak (Muhannad Bhaier) in Lucasfilm's ANDOR Season 2, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

—Que también es muy loco, ¿no? Pero es un poco del tono maduro y realista de la serie también. En un universo de Star Wars que maneja tantos tonos al mismo tiempo. Tenemos lo que es mucho más infantil. Esto siempre para mí cayó, sobre todo la primer temporada, más del lado de los adultos. ¿Sentís que eso influyó en cómo las personas percibieron a personajes como, por ejemplo, Bix?

Adria Arjona: —Yo creo que todo está en el material. Tony Gilbert es un genio como escritor y yo creo que la tonalidad se siente. Al segundo que abres una de sus páginas… Que lee es una de sus páginas. Y sí, yo creo que desde un principio, o sea, lees… Estas escenas y entiendes muy rápido que hay… Que hay una inteligencia emocional, una complejidad que no se puede explicar. Y sí, lo hace muchísimo más adulto y mucho más realista. Y yo creo que es un drama que… De coincidencia pasa en una galaxia muy lejana.

—Super, y eso es lo que lo hace lindo. Si te parece bien, te hago mi última pregunta: ¿qué esperás con todo lo que va a pasar en esta temporada, con el crecimiento de tu personaje, con dejarlo… bueno, con dejar la serie en el lugar de partida de “Rogue One”? ¿Qué esperás que los espectadores se lleven de la historia de Bix? En particular en esta temporada. Especialmente en los términos, digamos, de su lucha personal y cómo termina ocupando este papel en la rebelión.

Adria Arjona: —Me encantaría contestar esa pregunta, pero si contesto esa pregunta doy demasiada información.

—Ok, contestala como puedas...

Adria Arjona: —Es que me encantaría porque es una muy buena pregunta, y… Y es importante, ehm… Yo creo que el creer… En uno mismo, el tener esa dignidad de creer en algo… Y de unirse a una comunidad… Es lo más importante.

—Banco, me encanta. De eso se trata Star Wars, Adria, recontra. Muchísimas gracias.

Adria Arjona: —Gracias, ¡casi me agarras, casi, casi!

—No, no, por favor. Nunca te metería en un problema. Esto es todo por mí, gracias. Adria, último detalle. No sabés lo feliz que me hace poder hablar con una actriz en un papel principal en el universo Star Wars en español.

Adria Arjona: —En español. Así es, señor. Y no solamente yo, somos yo y Diego Luna, los dos. Eso es raro, siempre nos balancean ahí.

—Muy lindo, realmente es muy lindo. Es muy lindo de ver, estás increíble en esto.

Adria Arjona: —Muchas gracias, te lo agradezco.