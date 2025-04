El regreso de The Crew 2 en modo offline: Ubisoft detalla la apuesta para 2025

The Crew 2 | Desarrollador: Ubisoft Ivory Tower | Distribuidor: Ubisoft

Ubisoft, gigante de la industria de los videojuegos, está desarrollando un modo offline para su exitoso título de carreras The Crew 2. Esta decisión responde a las críticas y acciones legales generadas tras el cierre de los servidores del primer juego de la saga, The Crew, que dejó a millones de jugadores sin acceso al título.

Con esta medida, la compañía busca garantizar que The Crew 2 siga disponible para los usuarios, incluso si en el futuro se desconectan sus servidores. Las pruebas del nuevo modo comenzarán el 30 de abril con un grupo limitado de jugadores en PC.

Estrategia de Ubisoft: un enfoque híbrido entre online y offline

El productor Grégory Corgié ha revelado que el modo offline funcionará como parte de un sistema híbrido, permitiendo alternar entre conexión online y offline según prefiera el usuario. Este enfoque pretende reducir el malestar de la comunidad, que en el pasado perdió acceso a sus juegos favoritos tras el cierre de servidores por parte de Ubisoft.

Según datos oficiales, el modo offline de The Crew 2 llegará a todas las plataformas antes de finalizar 2025. Los esfuerzos iniciales se centrarán en la versión para PC, con planes de expandirlo posteriormente a consolas.

Antecedentes y reconstrucción de la confianza

El cierre de los servidores de The Crew sigue afectando la relación entre Ubisoft y su comunidad, con jugadores que aún mantienen demandas legales exigiendo soluciones tras la interrupción del servicio online.

Este precedente ha marcado un punto crítico en la dinámica entre la empresa y sus usuarios. La implementación del modo offline en The Crew 2 podría ser un paso crucial para recuperar la credibilidad y fortalecer los lazos con su base de jugadores.

El futuro de la franquicia: The Crew Motorfest

Aunque el enfoque actual está en The Crew 2, Ubisoft ha confirmado que The Crew Motorfest también integrará un modo offline. No obstante, por ahora los recursos se destinarán a mantener el servicio en vivo y otras funciones para asegurar la participación de los jugadores en los próximos años.

Los avances en el modo offline de The Crew 2 servirán como base para implementar mejoras en Motorfest, facilitando una transición coherente entre ambos títulos.

Retos técnicos y expectativas de los jugadores

Ubisoft enfrenta el desafío de cumplir con las demandas de los usuarios mientras resuelve complejidades técnicas asociadas al modo offline. La presión es alta en un contexto donde la privacidad, la conectividad y el acceso permanente a los contenidos son prioritarios para los consumidores.

La compañía ha reiterado su compromiso de ofrecer experiencias que no dependan exclusivamente de servidores externos, una filosofía que planea aplicar en proyectos futuros.