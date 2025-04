Eidos Montreal despide a 75 empleados en una nueva ola de recortes

Deus Ex: Mankind Divided, de Eidos Montreal.

Eidos Montreal, estudio que forma parte del conglomerado Embracer Group, acaba de confirmar el despido de 75 empleados, sumándose a la lista de estudios afectados por reestructuraciones en la compañía.

El equipo canadiense, conocido por su trabajo en los dos últimos juegos de la franquicia Deus Ex y en Marvel’s Guardians of the Galaxy, explicó que esta decisión no tiene relación alguna con el desempeño de los trabajadores, sino con la “imposibilidad de reubicarlos en otros proyectos o servicios en curso”.

La empresa ha expresado su pesar en un comunicado público, donde asegura que le dará apoyo a los trabajadores en su transición al mercado laboral. A pesar de la reducción de personal, el estudio asegura que mantiene sus otros proyectos en desarrollo, entre ellos su colaboración con Playground Games en el reinicio de Fable, previsto para 2026.

Estos recortes se suman a los sufridos por la compañía en 2024, cuando Embracer Group canceló un nuevo Deus Ex en desarrollo, afectando a casi 100 empleados. La crisis también ha impactado a Crystal Dynamics, otro estudio de Embracer Group, que recientemente despidió a 17 trabajadores pese a continuar con proyectos como el nuevo Tomb Raider y Perfect Dark en colaboración con Xbox.