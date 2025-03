Crystal Lake: Linda Cardellini será la madre de Jason Voorhees en la serie precuela de Viernes 13

Actor Linda Cardellini poses at the annual AFI Awards luncheon in Los Angeles, California, U.S., January 4, 2019. REUTERS/Danny Moloshok

Crystal Lake, la serie precuela de Viernes 13 (Friday the 13th) ha encontrado a una de sus protagonistas. Tras meses de rumores y especulaciones, se confirmó que Linda Cardellini ha cerrado su acuerdo para interpretar a Pamela Voorhees, la vengativa madre de Jason y asesina de la primera entrega cinematográfica.

Cardellini tiene una extensa carrera en televisión y cine. Saltó a la fama a finales de los noventa con Freaks & Geeks, la serie juvenil de culto creada por Paul Feig y Judd Apatow. Posteriormente, participó en Mad Men y Dead to Me, así como en películas como Avengers: Endgame y La maldición de la Llorona, ambas de 2019.

Si bien todavía se desconocen los detalles específicos de la trama de Crystal Lake, se ha adelantado que la Pamela Voorhees de Linda Cardellini será una madre que renuncia a su carrera como cantante para criar a un niño con necesidades especiales. Sin embargo, sus planes toman un giro trágico cuando pierde a su hijo en circunstancias devastadoras. En la película original, el papel fue interpretado por la fallecida Betsy Palmer.

A24 se encuentra desarrollando una serie precuela para Peacock bajo el título "Crystal Lake"

Anunciada en 2022 por A24 y Peacock, Crystal Lake promete expandir el universo de la icónica saga slasher con una mirada renovada. La serie funcionará como antesala de la primera película de Viernes 13 y cuenta con Brad Caleb Kane como showrunner. Kane, quien reemplazó a Bryan Fuller a mediados del año pasado tras un reinicio creativo, también estuvo al frente de Welcome to Derry, la precuela de It que se estrenará próximamente en HBO y Max.

Por ahora, Crystal Lake no tiene una fecha de estreno confirmada, pero con la llegada de Cardellini, todo indica que el proyecto avanza hacia su siguiente etapa de producción.