‘Mickey 17’, ‘1978’ y más: lo que llega al cine en la semana del 6 de marzo

La cartelera de los cines argentinos se renueva esta semana con una selección de estrenos para todos los gustos. Desde la ciencia ficción más ambiciosa hasta el terror nacional y el regreso de un famoso drama romántico, el 6 de marzo llega con 3 propuestas imperdibles.

El gran lanzamiento de la semana es Mickey 17, la nueva película de Bong Joon-ho, director de Parásitos, protagonizada por Robert Pattinson que nos presentará una historia de clonación, identidad y supervivencia en el espacio. Para los amantes del cine de terror, los hermanos Onetti presentan 1978, una inquietante propuesta argentina que promete tensión y gore en la pantalla grande. Y para quienes buscan una historia emotiva, Yo antes de ti regresa a los cines de la mano de Warner Bros., reviviendo el romance entre Emilia Clarke y Sam Claflin en una adaptación que conmovió al público en 2016.

¡A continuación repasamos en detalle cada uno de estos lanzamientos!

Mickey 17 – Dir. Bong Joon Ho

Uno de los estrenos destacados de esta semana es Mickey 17, la esperada película de ciencia ficción dirigida por el aclamado cineasta surcoreano Bong Joon-ho, conocido por su multipremiada Parásitos (2019).

Basada en la novela Mickey7 de Edward Ashton, la película nos sumerge en un futuro donde la clonación humana y la colonización espacial son una realidad. La historia sigue a Mickey Barnes, interpretado por Robert Pattinson, un “prescindible” en una misión al planeta Niflheim. Su labor consiste en asumir tareas extremadamente peligrosas, y cada vez que muere, una nueva versión de él es creada con sus recuerdos intactos. El conflicto central surge cuando Mickey 17, tras ser dado por muerto, regresa para descubrir que ha sido reemplazado por Mickey 18, generando tensiones y dilemas éticos sobre identidad y existencia.

El elenco de Mickey 17 se complementa con actores como Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo. Se trata de una propuesta que ha generado mucha expectativa entre el público de Bong Joon-ho, principalmente porque el trabajo del cineasta se ha distinguido por su habilidad para fusionar géneros, combinando elementos de ciencia ficción, comedia y crítica social.

1978 – Dir. Luciano Onetti y Nicolás Onetti

1978 (Créditos: Black Mandala Films)

Tras su paso por reconocidos festivales internacionales, esta semana llega a las salas argentinas la nueva película de terror de Luciano Onetti y Nicolás Onetti, los directores argentinos detrás de Los olvidados (2018) y Abrakadabra (2018). Como lo adelanta su título, el más reciente trabajo de la dupla se ambienta en uno de los periodos más oscuros de la historia argentina con un giro inesperado y sobrenatural.

Según su sinopsis, la historia de 1978 tiene a lugar durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda, cuando en plena dictadura militar, un grupo irrumpe violentamente en una casa y secuestra a unos jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención. Sin embargo, lo que comienza como un interrogatorio crudo e inhumano tomará un giro bastante inesperado. Los torturadores han capturado al grupo de personas equivocado y una fuerza sobrenatural desconocida llevará el infierno a esas instalaciones.

Además de la co-dirección de la película, los hermanos Onetti escribieron el guion junto a Camilo Zaffora, con quien también comparten créditos en Los olvidados. El talento también está presente delante de cámaras ya que la cinta cuenta con las actuaciones de Agustín Pardella (La sociedad de la nieve), Carlos Portaluppi (Argentina 1985), Mario Alarcón (El secreto de sus ojos), Santiago Ríos (Tumberos), Gustavo Bonfigli (Relatos salvajes) y Paula Silva (Virus 32).

Yo antes de ti (Me Before You) – Dir. Thea Sharrock

La película está basada en una novela de Jojo Moye. (Archivo)

Por último, este 6 de marzo también regresa a los cines el drama romántico Yo antes de ti (Me Before You, 2016), basado en la exitosa novela de Jojo Moyes, y protagonizado por Emilia Clarke (Game of Thrones) y Sam Claflin (Daisy Jones & The Six).

Dirigida por Thea Sharrock en su debut cinematográfico esta adaptación nos presenta la historia de Louisa Clark una joven que, tras perder su trabajo, accede a cuidar de un empresario exitoso que queda tetrapléjico luego de un accidente de moto. Aunque inicialmente ella es contratada para ayudarlo a no terminar con su vida, pronto descubrirá que él es quien puede cambiar la suya.