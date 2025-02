Otro pequeño favor: la secuela del thriller con Anna Kendrick y Blake Lively presenta su primer adelanto

Todo empezó con un simple favor...Otro Pequeño Favor llega a Prime Video el 1 de Mayo. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un rico hombre de negocios italiano. Junto con los glamorosos invitados, espera que el asesinato y la traición RSVP para una boda con más giros y vueltas que el camino desde la Marina Grande hasta la plaza del pueblo de Capri.

Blake Lively, la actriz estadounidense que marcó a toda una generación con su papel protagonista en Gossip Girl, ha demostrado su versatilidad a lo largo de los años. Además de su trabajo en el rol de Serena van der Woodsen, ha participado en películas como Atracción peligrosa (The Town - 2010), El secreto de Adaline (The Age of Adaline - 2015), Miedo profundo (The Shallows - 2016), Un verano en pantalones (The Sisterhood of the Traveling Pants - 2005), Café Society (2016) y más recientemente en la polémica Romper el círculo (It Ends with Us - 2024). Ahora, Lively se prepara para el estreno de Otro pequeño favor (Another Simple Favor), la esperada secuela del exitoso thriller Un pequeño favor (2018), cuyo primer tráiler ha sido recientemente revelado.

Un pequeño favor (A Simple Favor) se lanzó en el año 2018 y contaba la historia de Stephanie, una madre y bloguera de moda que entabla una amistad con Emily, una mujer sofisticada y misteriosa. Cuando Emily desaparece repentinamente, Stephanie se ve obligada a investigar la verdad detrás de su desaparición, lo que la lleva a descubrir secretos oscuros y sorprendentes sobre su amiga. El largometraje fue un éxito por su mezcla de suspenso, comedia y giros inesperados en la trama, consolidándose como un thriller atrapante.

Ahora, estamos cerca de ver la secuela de Un pequeño favor, dirigida nuevamente por Paul Feig (Jackpot!, Last Christmas, Otra oportunidad para amar, Cazafantasmas). Además del regreso de Blake Lively, otra de las figuras clave de la primera entrega, Anna Kendrick (Notas perfectas, Trolls, Scott Pilgrim da el salto), quien da vida a Stephanie, regresará para unirse al equipo original en esta segunda parte que promete una venganza implacable.

Captura del tráiler oficial de Otro pequeño favor

Otro pequeño favor lleva la historia a un nuevo nivel, donde las amigas convertidas en enemigas se reencuentran en un contexto inesperado. Emily, quien ha dejado atrás su oscuro pasado, invita a Stephanie a su boda en Italia, pero la situación es más compleja de lo que parece. Según su sinopsis oficial: “Stephanie (Kendrick) y Emily (Lively) vuelven a estar juntas, ahora en camino a la costa italiana para la boda de esta última con un rico hombre de negocios. Stephanie ha escrito un libro sobre los acontecimientos de la primera película, y Emily, que estaba en prisión, interrumpe una lectura de libros para invitar a Stephanie a su boda y posiblemente llevar a cabo su plan de venganza”.

El elenco también contará con las actuaciones de Henry Golding (Locamente millonarios), Allison Janney (Historias cruzadas, Yo, Tonya), Andrew Rannells (Invincible) y Elizabeth Perkins (Sharp Objects).

Otro pequeño favor llegará a Prime Video el 1 de mayo de 2025.