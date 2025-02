Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii logra el segundo mejor debut de la franquicia en Steam

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Desarrolladores: Ryu ga Gotoku Studio, Sega | Distribuidores: Sega, SEGA of America

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tuvo un fuerte comienzo en Steam, logrando el segundo mejor récord de la franquicia con un pico de 22.327 jugadores simultáneos en la plataforma. Si bien no logró superar a Like a Dragon: Infinite Wealth, que alcanzó los 46.161 jugadores, sí dejó atrás a entregas como Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, dejando en claro el interés del público en las aventuras del icónico Goro Majima.

El título propone una combinación poco habitual dentro de la serie, llevando la acción a Hawaii en un mundo abierto donde Majima, ahora convertido en un excéntrico capitán pirata, debe reconstruir su pasado mientras enfrenta enemigos y busca un tesoro legendario.

El juego ha sido elogiado por su jugabilidad dinámica, su humor característico y su fidelidad a la esencia de la franquicia. La recepción general del título ha sido positiva, aunque algunos usuarios han señalado problemas técnicos en PC y una dificultad que resulta demasiado baja incluso en los niveles más altos.

En nuestra reseña para Malditos Nerds decíamos que: “Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es una buena historia de piratas, pero no sé si es un buen Like a Dragon. Reiterando problemas de juegos anteriores, logra entretener aunque no termina de justificar su existencia.”

Podemos encontrar actualmente Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam.