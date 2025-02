REVIEW | Disney en concierto: un recorrido sinfónico - Una experiencia musical inolvidable en el Teatro Colón

Days Gone Remastered llegará a PlayStation 5 y PC con mejoras gráficas y nuevo contenido La remasterización del título de Bend Studio incluirá nuevos modos de juego y actualizaciones técnicas, con un lanzamiento previsto para el 25 de abril

Dave the Diver: Ichiban’s Holiday trae a los personajes de Like a Dragon al exitoso título independiente Ichiban Kasuga viajará de vacaciones al título de Mintrocket ofreciendo contenido especial que incluiye mecánicas de beat ‘em up en 2D