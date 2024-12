De ‘This Is Us’ a ‘Upload’: exploramos series para maratonear en Prime Video

El verano en que me enamoré (Prime Video)

Llega el fin de semana y no hay mejor momento para maratonear series. Si buscas qué ver, Prime Video te ofrece una variedad de opciones que se ajustan a todos los gustos. En esta ocasión, nos adentramos en su catálogo para explorar cuatro series ideales que no solo te mantendrán entretenido, sino que también te ofrecerán emocionantes tramas, personajes entrañables y grandes actuaciones. Desde dramas conmovedores hasta comedias cargadas de ingenio, estas producciones te harán olvidar el reloj mientras disfrutas de horas de puro entretenimiento.

This Is Us

En primer lugar, comenzamos con uno de los proyectos más exitosos de los últimos tiempos: This Is Us. Creada por Dan Fogelman (Enredados, Cars, La vida misma), la serie se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su capacidad para explorar la complejidad de las relaciones humanas, la familia y el paso del tiempo. A lo largo de seis temporadas, la historia sigue a los Pearson, una familia cuya vida está marcada por momentos de amor, tragedia y redención. A través de saltos temporales entre el pasado, el presente y el futuro, This Is Us logra entrelazar las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall, sus padres Jack y Rebecca, y otros personajes clave, en una narrativa que toca el corazón de los espectadores.

El enfoque de la serie no solo se centra en las emociones, sino que también se destaca por su habilidad para abordar temas sociales como la adopción, las enfermedades mentales, las adicciones y la lucha por encontrar identidad. A medida que seguimos a cada miembro de la familia Pearson, vemos cómo sus decisiones, alegrías y sufrimientos impactan no solo en ellos mismos, sino también en los demás.

El elenco de This Is Us ha sido aclamado por su excepcional rendimiento, especialmente el trío protagonista: Mandy Moore (El diario de la princesa, Un amor para recordar), Milo Ventimiglia (Gilmore Girls) y Sterling K. Brown (American Fiction). La serie también cuenta con las participaciones de Chrissy Metz (Un amor inquebrantable), Justin Hartley (Tracker), Susan Kelechi Watson (Un buen día en el vecindario), Chris Sullivan (Guardianes de la Galaxia Vol. 2), y Ron Cephas Jones (El calendario de Navidad).

Upload

Captura oficial del tráiler Upload | Amazon Prime

En segundo lugar, nos encontramos con Upload, una serie de comedia que explora un futuro donde la tecnología permite cargar la conciencia humana a una especie de “vida después de la muerte” digital. A lo largo de tres temporadas, nos presenta a Nathan Brown, un joven programador que, tras un accidente fatal, se ve obligado a vivir en un lujoso y extraño paraíso virtual, mientras trata de desentrañar misterios sobre su muerte.

Creada por Greg Daniels, el aclamado responsable de éxitos como The Office y Parks and Recreation, Upload lleva su característico estilo de comedia satírica a un contexto de ciencia ficción. La serie está protagonizada por Robbie Amell (The Babysitter), Allegra Edwards (Friends from College), Andy Allo (Pitch Perfect 3: La última nota), Kevin Bigley (My Left Hand Man), Josh Banday (No estoy muerta todavía) y Owen Daniels (Damas en guerra), quienes dan vida a una serie de personajes complejos que, a través de sus interacciones, van desafiando los límites de la tecnología y la humanidad.

El verano en que me enamoré - The Summer I Turned Pretty

The Summer I Turned Pretty (Prime Video)

En tercer lugar, nos adentramos en una serie juvenil dramática y romántica que ha capturado el corazón de los espectadores. El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) adapta las exitosas novelas de Jenny Han, cuyas historias de amor adolescente se han convertido en un referente para los fanáticos del género. La trama sigue a Belly, una joven que vive una historia de amor y descubrimiento personal en cada verano que pasa en la casa de la familia Fisher. A través de giros emocionales, el show explora temas como la amistad, el primer amor y las relaciones familiares complicadas.

Desde su estreno en Prime Video el 17 de junio de 2022, la serie ha sido un éxito tanto en audiencia como en crítica. Con dos temporadas ya lanzadas y una tercera en producción, El verano en que me enamoré ha mantenido a los fans cautivos con su mezcla de drama y romance. La serie está protagonizada por un talentoso elenco que incluye a Lola Tung (Hadestown), Christopher Briney (Chicas Pesadas) y Gavin Casalegno (The Vampire Diaries). La química entre los actores, combinada con la nostalgia de los veranos adolescentes, ha logrado conectar profundamente con su audiencia.

Dulce estafa - The Sticky

Captura del tráiler oficial de Dulce estafa

En último lugar, llega a Prime Video una de sus producciones más recientes y perfectas para un maratón de fin de semana: Dulce Estafa (The Sticky). La historia sigue a Ruth Landry, una granjera decidida a luchar contra las estructuras burocráticas que amenazan con destruir su vida y la de su comunidad. Con la ayuda de aliados que no siempre son los más convencionales, Ruth se embarca en un audaz plan para alterar su destino.

Creada por Brian Donovan (American Housewife) y Ed Herro (The Neighbors), Dulce estafa se distingue por su elenco talentoso y su guion lleno de giros inesperados. Con respecto al elenco, la serie está protagonizada por Margo Martindale (American Crime Story, Las vueltas del destino), Guillaume Cyr (Peligrosos juegos de familia), Chris Diamantopoulos (Alerta roja, Invincible) y la legendaria Jamie Lee Curtis (Halloween, Todo en todas partes al mismo tiempo).