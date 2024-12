The Last of Us: se confirma la ventana de estreno para la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey

The Last of Us presenta el teaser de su segunda temporada.

The Last of Us, la serie basada en el aclamado juego de Naughty Dog, no solo se ganó un lugar entre de las adaptaciones más exitosas de los últimos tiempos, sino que se consolidó como uno de los grandes triunfos de HBO y Max del 2023. Desde su lanzamiento, la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, consiguió dejar su huella en la pantalla chica con récords de audiencia, galardones y elogios por parte de grandes referentes de la industria.

Con estos resultados y un material de origen que permite continuar ampliando su emocionante historia, una segunda temporada está en camino y ahora tenemos una idea de cuánto será esta espera. En el marco de una conferencia de tecnología y medios, el jefe de streaming global de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, confirmó parte del calendario de estrenos de las principales series de la compañía. Entre ellas se encuentran el anticipado spin-off de Game of Thrones, la nueva entrega de Euphoria y, por supuesto, la segunda temporada de The Last of Us.

Según el testimonio del ejecutivo, la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann volverá a la pantalla de HBO y Max en la primavera norteamericana de 2025. Esto significa que el público puede esperar el lanzamiento de los primeros episodios entre marzo y junio del año próximo.

The Last of Us (Créditos Max)

La noticia confirma una espera de más de dos años desde el lanzamiento de la primera temporada. Aun así, The Last of Us llegará mucho antes que A Knight of Seven Kingdoms, cuyo estreno está pactado para finales del 2025, mientras que los nuevos capítulos de Euphoria recién tienen previsto ver la luz en 2026.

La nueva entrega de The Last of Us dará un salto temporal de cinco años desde la última vez que vimos a Joel y Ellie abrirse paso por un mundo devastado. Si bien las cosas comienzan de manera pacífica, el pasado de los protagonistas pronto regresará para agregar más problemas a su lucha por la supervivencia.

Además de Pascal y Ramsey en los papeles principales, este nuevo capítulo ampliará su reparto con figuras como Kaitlyn Dever (Nadie podrá salvarte) como Abby, Young Mazino (Bronca) como Jesse e Isabela Merced (Alien: Romulus) como Dina. El equipo se completa con Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) dando vida a Manny, Tati Gabrielle (Mortal Kombat 2) a Nora y Jeffrey Wright a Isaac Dixon. Este último, repitiendo un rol que ya ejecutó en el videojuego.