The Last of Us: Max revela un brutal adelanto extendido de la segunda temporada

The Last of Us presenta el teaser de su segunda temporada.

¡La espera terminó! En el marco de la celebración del día de The Last of Us, que tiene a lugar cada 26 de septiembre, HBO y Max compartieron el primer adelanto completo de la segunda temporada. La entrega anterior tomó como inspiración el primer videojuego de la serie desarrollado por Naughty Dog y la segunda tomará como punto de partida la secuela lanzada en 2020. Según Neil Druckmann, el creador de la saga y co-creador de la tira, los nuevos episodios continuarán explorando la relación de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), así como de las consecuencias que conlleva proteger a las personas que queremos.

El clip de casi dos minutos comienza con Joel cargando con el peso de sus decisiones, mientras intenta encontrar la forma de sanar en una sesión de terapia. La voz en off se superpone con imágenes de la comunidad de Jackson, a la vez que se presentan nuevos personajes que serán cruciales en esta entrega como el de Dina de Isabela Merced, el de Abby de Kaitlyn Dever y el Isaac Dixon de Jeffrey Wright.

“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, expresa la sinopsis de esta entrega que estará compuesta de siete nuevos episodios.

The Last Of Us (Créditos: Max)

The Last Of Us se ambientó veinte años después de la caída de la civilización moderna a causa de una cepa de hongo que toma el control de los cuerpos humanos. Su historia siguió los pasos de Joel, un superviviente que recibe el encargo de sacar a una joven de una zona de cuarentena y escoltarla hacia un nuevo destino a través de un mundo dominado por el caos.

Además de Druckmann y Craig Mazin, que vuelven a liderar el proyecto como guionistas y productores, la nueva tanda de episodios cuenta con un talentoso equipo de directores. Este incluye a Mark Mylod, ganador del Emmy por Succession, Nina López-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) y Kate Herron (Loki).

Después de una primera temporada récord, que fue el lanzamiento más visto de una serie en la historia de HBO y Max, el nuevo capítulo de The Last of Us llegará a las pantallas en 2025, en una fecha a determinar.