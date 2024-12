Las brujas de Mayfair: la serie protagonizada por Alexandra Daddario lanza un adelanto de su segunda temporada

Lasher es parte de la familia, nunca haría nada para dañar a los Mayfair. ¿Verdad?

Las brujas han sido un tema recurrente en la historia del entretenimiento, apareciendo en la literatura, el cine, los videojuegos y más. En esta ocasión, nos centraremos en una de las producciones más destacadas de AMC (The Walking Dead): Las brujas de Mayfair (Anne Rice’s Mayfair Witches). La serie, que ha ganado gran popularidad, acaba de presentar un nuevo adelanto de su segunda temporada. Además, forma parte del Anne Rice Immortal Universe de AMC, el cual incluye también Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire) y la próxima serie The Talamasca.

Las brujas de Mayfair, basada en la trilogía de novelas Lives of the Mayfair Witches, fue adaptada para la pantalla por Esta Spalding (La clave Da Vinci, Falling Angels) y Michelle Ashford (Masters of Sex, The Pacific), quienes se encargan de la escritura y la producción ejecutiva. Junto a ellos, los productores Tom Williams (Los que se quedan, Diario de una pasión) y Christopher Rice (Upstairs Inferno), hijo de la fallecida autora, aportan su experiencia al proyecto. La primera temporada, compuesta por 8 episodios, se estrenó en enero de 2023 y presentó la historia de una mujer neurocirujana que descubre ser la inesperada heredera de una familia de brujas. Mientras lucha con la gestión de sus nuevos poderes, se ve obligada a enfrentarse a una presencia oscura que ha perseguido a su linaje durante generaciones.

A partir de lo que se adelantó en el breve Teaser Tráiler presentado como ‘¿Vale la pena tu alma?’, la segunda entrega profundizará en los eventos de la primera, con un mayor énfasis en el terror. Según su sinopsis oficial: “El proyecto sigue el viaje de Rowan Mayfair después de haber dado a luz sin saberlo al demonio Lasher. Ella está decidida a comprender en qué se ha convertido (¿humano o monstruo?) y a usarlo para cumplir su propósito como sanadora, pero cuando ocurre una tragedia, debe dejar de lado sus propios deseos y luchar para proteger a su familia”.

Captura del tráiler oficial de Las brujas de Mayfair

En cuanto al elenco, está encabezado por Alexandra Daddario, conocida por su participación en proyectos como The White Lotus, Guardianes de la bahía (Baywatch - 2017) y True Detective. La acompañan Jack Huston (Kill Your Darlings, Escándalo americano), Ben Feldman (Viernes 13, Monstruos en el trabajo), Tongayi Chirisa (American Horror Story), Harry Hamlin (Mad Men, Furia de titanes), Alyssa Jirrels (Atracción fatal), Ted Levine (El silencio de los inocentes) y Thora Birch (Abracadabra, Belleza americana).

Las brujas de Mayfair llegará a AMC y AMC+ el próximo 5 de enero.