No Man’s Sky alcanza reseñas “muy positivas” en Steam tras ocho años de su lanzamiento

No Man’s Sky, de Hello Games.

El lanzamiento de No Man’s Sky en 2016 tuvo muchas complicaciones. Promesas incumplidas, un multijugador incompleto y un mundo que no cumplía con las expectativas dejaron al título de Hello Games en una posición comprometida. Con más de 56.000 críticas negativas en su primer mes en Steam, el juego recibió la calificación de “extremadamente negativo”, un golpe que habría condenado a cualquier otro proyecto.

Sin embargo, el equipo liderado por Sean Murray no se rindió y, tras años de actualizaciones gratuitas, No Man’s Sky alcanzó la calificación “muy positiva” en Steam, una meta que parecía inalcanzable.

En un mensaje en sus redes sociales, Sean Murray celebró y agradeció el logro agregando: “No tienen idea de lo esto significa para nosotros”. El título necesitó dos años para pasar a calificación “mixta” y tres años más para llegar a “muy positivo”. Ahora, ocho años después, su reputación sigue creciendo gracias al compromiso del estudio y el apoyo de su leal comunidad.

Coincidiendo con este gran logro, No Man’s Sky celebra actualmente un evento titulado “Redux de Expediciones”, que nos ofrece una nueva oportunidad para completar expediciones limitadas que se dieron durante el año. Desde el 27 de noviembre hasta el 5 de febrero, estas expediciones estarán habilitadas con un periodo de dos semanas cada una, con la posibilidad de obtener la recompensa del evento original.

Por otro lado, Hello Games ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, Light No Fire, una propuesta que combina aventura, supervivencia y exploración en un planeta del tamaño de la Tierra.

No Man’s Sky actualmente se encuentra disponible en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y la posibilidad de acceder al título con la suscripción de Xbox Game Pass.