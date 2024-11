Dead by Daylight suma el terror de Junji Ito a su universo con una sorpresiva colaboración

Dead By Daylight presenta Doomed Course con un nuevo tráiler.

Dead by Daylight sigue expandiendo su listado de colaboraciones con figuras icónicas del terror, y esta vez une fuerzas con Junji Ito, autor de mangas como Uzumaki y Tomie. Durante una transmisión oficial donde se presentaba el nuevo capítulo Doomed Course, Behaviour Interactive anunció que ocho atuendos inspirados en las historias de Ito llegarán al juego, incorporando su estilo único al inquietante universo de The Fog.

El nuevo capítulo de esta temporada, titulado, Doomed Course, nos trae nuevas mecánicas de juego con la incorporación de The Houndmaster como asesina y Taurie Cain como superviviente. The Houndmaster introduce a Snug, el primer personaje canino controlado por inteligencia artificial en el juego, capaz de rastrear y acorralar a los supervivientes.

Por su parte, Taurie Cain nos aporta habilidades especiales que alteran las dinámicas de la partida, como la capacidad de revelar la posición del asesino o sacrificar nuestra propia salud para obtener ventajas para todo el equipo.

Dead by Daylight, de Behaviour Interactive.

En cuanto a la colaboración con Junji Ito, se presentaron los aspectos legendarios de Miss Fuchi de la historia “Modelo de moda y rumores” para La Artista, y Tomie Kawakami de la obra “La pintura” para La Espíritu. Estos elementos cosméticos no solo transforman a los personajes con un diseño fiel a los mangas, sino que incluyen efectos de audio exclusivos grabados especialmente para acompañar los atuendos.

La colección también ofrecerá otros aspectos raros como Los espíritus atormentados pertenecientes a “La historia del túnel misterioso” para La Draga, los Hermanos Hikizuri de “Los extraños hermanos Hikizuri” para Los Gemelos, y muchos más de los cuales iremos recibiendo más información con el tiempo.

Aunque la colaboración con Junji Ito promete ser una de las más recordadas, tendremos que esperar para disfrutar de este contenido. Si bien no se ha dado una fecha exacta para su lanzamiento, Behaviour Interactive adelantó que esta colección será uno de los platos fuertes del año 2025.

Recordemos que Dead by Daylight se encuentra actualmente disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.