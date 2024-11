‘Revelaciones’, ‘Perdida’ y más: películas para los amantes del thriller y el suspenso presentes en Disney+

Perdida (Gone Girl, 2014) - captura del tráiler oficial

La mano que mece la cuna

El ángel malvado

Revelaciones

Perdida

Gracias a su habilidad para jugar con nuestras emociones, sumergirnos en intrigas y explorar las zonas más oscuras de la psique humana los thrillers y las historias de suspenso se han ganado un lugar de peso en la historia del cine. En Disney+, podemos encontrar varias películas que abordan intrigas familiares, historias de venganza, desapariciones y, por supuesto, oscuros secretos. Desde Revelaciones de Robert Zemeckis hasta Perdida de David Fincher, hoy en Malditos Nerds repasamos algunos clásicos modernos para los amantes del suspenso.

La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle, 1992)

La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle, 1992) - captura del tráiler

Una de las primeras propuestas que podemos encontrar en el catálogo de Disney+ es La mano que mece la cuna, una película dirigida por Curtis Hanson, conocido posteriormente por Los Ángeles al desnudo (L.A. Confidential, 1997).

La trama comienza con un caso de acoso en un consultorio médico. Claire Bartel (Annabella Sciorra) denuncia a su ginecólogo, lo que lleva a una investigación y al eventual suicidio del médico, dejando a su esposa Peyton (Rebecca De Mornay) en una crisis emocional y financiera. Con sed de venganza, ella se presenta como niñera para la familia Bartel, infiltrándose en su hogar con el objetivo de destruir sus vidas desde adentro. A medida que se gana la confianza de Claire, comienza a manipular a cada miembro de la familia con métodos cada vez más siniestros.

La mano que mece la cuna fue un éxito en el momento de su estreno, superando diez veces su inversión. La película, que contó con un guion escrito por Amanda Silver (El planeta de los simios: (R)evolución, 2011), plantea preguntas sobre confianza y vulnerabilidad, ofreciendo una experiencia que combina drama familiar con una buena dosis de terror psicológico.

El ángel malvado (The Good Son, 1993)

El ángel malvado (The Good Son, 1993) - poster promocional

Otra opción presente en Disney+ es El ángel malvado, una película que aborda un tema menos explorado en el cine como lo es la psicopatía en niños. Este thriller psicológico dirigido por Joseph Ruben explora la oscuridad detrás de la inocencia infantil y como la maldad puede hacerse presente en los lugares más inesperados.

Su historia sigue a Mark Evans (Elijah Wood), un niño que pierde a su madre lo que lo lleva a vivir con sus tíos y su primo Henry (Macaulay Culkin). A primera vista, Henry parece un buen chico, pero rápidamente se revela como un sociópata manipulador con tendencias violentas. Mark se encuentra atrapado en una lucha desesperada para exponer la verdadera naturaleza de Henry, mientras su familia se niega a creerle.

El ángel malvado nos muestra la versatilidad de Culkin, conocido por Mi pobre angelito, en un rol completamente opuesto. A pesar de las críticas mixtas que recibió la película, su interpretación sigue siendo recordada como uno de los aspectos más perturbadores y logrados de la obra de Curtis. Por su parte, Wood aporta vulnerabilidad y emoción, consiguiendo un contrapunto perfecto, algo que también ayudó para que se consolidara como una joven promesa en Hollywood.

Revelaciones (What Lies Beneath, 2000)

Revelaciones (What Lies Beneath, 2000) - captura del tráiler (Créditos: Amblin Entertaiment)

Llegando al año 2000 nos encontramos con Revelaciones una película dirigida por Robert Zemeckis, que mezcla suspenso y elementos sobrenaturales. La trama sigue a Claire (Michelle Pfeiffer), una mujer que comienza a sospechar que algo extraño está ocurriendo en su casa tras una serie de eventos inquietantes. Claire, quien está lidiando con el vacío del “nido vacío” tras la partida de su hija a la universidad, comienza a escuchar voces y ver extrañas apariciones en su hogar.

A medida que los eventos sobrenaturales aumentan, descubre que están relacionados con un oscuro secreto del pasado de su esposo, el profesor Norman Spencer (Harrison Ford). Lo que empieza como un drama doméstico se transforma en una trama de intriga, infidelidad y venganza, con un giro final que redefine toda la historia.

Como dato de color, Revelaciones se rodó durante un intervalo en el trabajo de Zemeckis con Náufrago. El director avanzó con esta película mientras esperaba que Tom Hanks perdiera peso para las escenas finales, aprovechando el tiempo entre proyectos.

Perdida (Gone Girl, 2014)

Perdida (Gone Girl, 2014) - captura del tráiler oficial

Una última propuesta que encontramos en el catálogo de Disney+ es Perdida. Esta película, basada en el best-seller de Gillian Flynn y dirigida por David Fincher, es un thriller mucho más moderno que redefine el suspenso con una narrativa inteligente y personajes complejos.

Su trama sigue a Nick (Ben Affleck), quien se convierte en el principal sospechoso de la misteriosa desaparición de Amy (Rosamund Pike), su esposa. Sin embargo, lo que parece un caso convencional pronto se convierte en un retorcido juego de manipulaciones.

Perdida ofrece un giro inolvidable que redefine los papeles de víctima y victimario, llevando al espectador a cuestionar la narrativa de los personajes y de los medios de comunicación. La actuación de Pike como Amy es una de las más memorables del género, y le valió una nominación al Oscar. Fincher, con su característico estilo oscuro y preciso, crea una atmósfera absorbente que mantiene al espectador intrigado hasta el último momento.