Rift of the NecroDancer confirma su lanzamiento en PC para febrero de 2025

Rift of the NecroDancer, de Brace Yourself Games.

Brace Yourself Games ha anunciado que Rift of the NecroDancer, su esperado juego de ritmo, estará disponible en febrero de 2025. Este título, derivado de Crypt of the NecroDancer, desarrollado en colaboración con Tic Toc Games, se separa del título original para adoptar una jugabilidad similar a la serie Guitar Hero, enfrentándonos contra monstruos al ritmo de la música.

Originalmente, el plan era lanzar el título durante el 2024, aunque este retraso le permitirá al estudio entregar una experiencia más completa desde el día uno. El tiempo se usará para implementar diferentes mejoras, como la adición de una nueva dificultad “Imposible”, herramientas para incorporar música personalizada, desafíos diarios y un renovado modo historia.

También se han pulido las animaciones, mejorado la claridad de los enemigos que se mueven fuera de ritmo y añadido visualizadores de fondo para enriquecer la experiencia visual.

Rift of the NecroDancer, de Brace Yourself Games.

El apartado musical contará con temas de reconocidos compositores como Danny Baranowsky, Jules Conroy y Alex Moukala, entre otros. Brace Yourself Games ha agradecido la participación de la comunidad tras la demo presentada en Steam Next Fest, que resultó ser una de las más populares del evento.

Encontraremos Rift of the NecroDancer en su edición para PC a través de Steam el próximo 5 de febrero. Su versión para Nintendo Switch sigue sin fecha oficial para su lanzamiento.