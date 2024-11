‘Aquella Navidad’, ‘Jentry Chau contra el inframundo’ y más: las futuras animaciones que llegarán a Netflix

Captura del tráiler oficial de Jentry Chau contra el inframundo

Jentry Chau contra el inframundo

Aquella Navidad

The Witcher: Sirenas de las profundidades

Rey lobo

A lo largo de los años, Netflix se ha consolidado como uno de los servicios de streaming más destacados, no solo por sus producciones originales de diversas categorías, sino también por su incursión en el mundo de la animación. Con éxitos como Klaus, Arcane, Riverdance: La aventura animada (Riverdance: The Animated Adventure - 2021), Leo, Sing: Thriller y Hechizados (Spellbound), la plataforma ha ampliado su catálogo para atraer a un público diverso, desde los más pequeños hasta los fanáticos de las producciones más adultas y complejas. En esta ocasión, nos detenemos a explorar cuatro de las futuras producciones animadas que llegarán próximamente a Netflix, prometiendo nuevas y divertidas aventuras.

Jentry Chau contra el inframundo - Jentry Chau vs the Underworld

Captura del tráiler oficial de Jentry Chau vs the Underworld

Jentry Chau contra el inframundo (Jentry Chau vs the Underworld) es una serie de animación que se estrenará en Netflix el próximo 5 de diciembre. La historia sigue a Jentry Chau, una adolescente de raíces chino-estadounidenses que vive en un tranquilo pueblo de Texas. A pesar de llevar una vida aparentemente normal, nuestra protagonista guarda un secreto importante: posee habilidades sobrenaturales que ha estado intentando controlar toda su vida. Sin embargo, cuando un rey demonio comienza a buscarla para apoderarse de esos poderes, Jentry se ve obligada a enfrentarse a una serie de criaturas y monstruos del inframundo que amenazan con revelar su secreto.

A lo largo de la serie, Jentry contará con la ayuda de su tía abuela, una experta en el uso de armas, y un jiangshi, una criatura mitológica china que le servirá como aliado en su lucha. Mientras enfrenta a estos seres sobrenaturales, Jentry también tendrá que lidiar con los altibajos de la vida cotidiana, como las relaciones con sus amigos y los desafíos de la escuela secundaria. Con un elenco de voces compuesto por Ali Wong (Bronca), Bowen Yang (¿No es romántico?), Lori Tan Chinn (Red), Lucy Liu (Los Ángeles de Charlie), Jimmy O. Yang (Locamente millonarios) y Sheng Wang (White Nights), Jentry Chau contra el inframundo promete ser una mezcla de comedia, acción y fantasía con tintes únicos de la cultura china.

Aquella Navidad - That Christmas

"That Christmas". (Créditos: Netflix)

Aquella Navidad (That Christmas) llegará a Netflix el próximo 4 de diciembre para sumarse a las clásicas propuestas navideñas. Ambientada en un pintoresco pueblo costero de Suffolk, la película entrelaza varias historias cargadas de emociones y momentos inesperados. En el centro de la trama encontramos a Danny, un joven que enfrenta el reto de adaptarse a una nueva realidad en solitario, mientras su madre trabaja largas horas como enfermera en el hospital de la ciudad. Al mismo tiempo, otros personajes del pueblo, como la estricta señorita Trapper, lidian con sus propios dilemas. Y, como si fuera poco, Santa Claus comete un error que desata una cadena de eventos caóticos, poniendo en peligro el espíritu navideño.

Bajo la dirección de Simon Otto, quien ha trabajado en Cómo entrenar a tu dragón 3 y Encantada, esta animación está basada en los libros familiares escritos por Richard Curtis. Curtis, reconocido por su habilidad para explorar las emociones humanas en historias como Realmente amor (Love Actually), Cuestión de tiempo (About Time) y Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings and a Funeral), promete traer su característico estilo cálido y conmovedor a esta producción que mezcla humor, fantasía y un mensaje de esperanza.

Con un elenco estelar que incluye las voces de Brian Cox (Succession), Fiona Shaw (Killing Eve, Amigos imaginarios), Jodie Whittaker (Broadchurch, Doctor Who) y Bill Nighy (Piratas del Caribe: El cofre de la muerte), Aquella Navidad promete convertirse en una película ideal para disfrutar en familia.

The Witcher: Sirenas de las profundidades - The Witcher: Sirens of the Deep

Captura del tráiler oficial de The Witcher: Sirens of The Deep

The Witcher: Sirenas de las profundidades (The Witcher: Sirens of the Deep) es una nueva película animada que se estrenará el 11 de febrero de 2025, sumergiendo a los fans nuevamente en el mundo sombrío de The Witcher. Basada en la historia A Little Sacrifice de Andrzej Sapkowski, esta película sigue a Geralt de Rivia mientras investiga una serie de extraños ataques en un pintoresco pueblo costero. Lo que inicialmente parece una simple misión de caza se convierte en un conflicto mucho más grande, pues descubre una lucha milenaria entre los humanos y las sirenas. Nuestro protagonista deberá hacer frente a esta amenaza sobrenatural mientras mantiene el equilibrio en un mundo plagado de intrigas y peligros, buscando resolver el misterio antes de que estalle una guerra.

Esta producción animada retoma el formato de anime, que ya había sido utilizado con éxito en The Witcher: La pesadilla del lobo (The Witcher: Nightmare of The Wolf - 2021). Con un estilo visual único, esta película promete profundizar en las complejidades de las relaciones entre los distintos pueblos y criaturas, mientras Geralt navega por un mar de alianzas tensas y decisiones difíciles. La película no solo tendrá escenas de acción cargadas de tensión, sino también un enfoque introspectivo sobre los sacrificios que los personajes están dispuestos a hacer para proteger lo que queda de su mundo, expandiendo así aún más el universo de The Witcher.

Rey lobo - Wolf King

Rey Lobo (Créditos: Netflix)

En último lugar, nos encontramos con Rey lobo (Wolf King), una de las producciones animadas más esperadas de Netflix, cuyo lanzamiento está previsto para el 2025, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta. Esta serie es una adaptación animada de los libros Wereworld de Curtis Jobling, publicados entre 2011 y 2013. La historia sigue a Drew Ferran, un joven que, al alcanzar la mayoría de edad, descubre que es el último descendiente de una antigua y poderosa línea de hombres lobo, lo que lo convierte en el legítimo líder de un reino gobernado por señores lobo.

La trama gira en torno a la lucha de Drew para derrocar a quienes han impuesto su tiranía sobre el pueblo. Mientras busca reclamar su trono y devolver la paz a su tierra, el protagonista se enfrenta a desafíos que pondrán a prueba su valor y su destino. La serie, dirigida por Tom Brass (The Innocents, Nova), será animada por Jellyfish Pictures, estudio responsable de la animación de títulos como Cómo entrenar a tu dragón: regreso a casa (How to Train Your Dragon: Homecoming) y El planeta de los dinosaurios (Planet Dinosaur).