Jentry Chau contra el inframundo: Netflix revela un nuevo adelanto de su próxima serie animada

Jentry Chau vs the Underworld, la nueva serie animada de Netflix, presentó su tráiler.

Netflix sigue ampliando su catálogo animado con grandes producciones, lo que se refleja claramente en la reciente tanda de episodios de Arcane o en la primera temporada de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft). Además, en el futuro cercano, la plataforma ofrecerá títulos destacados como Devil May Cry, Aquella Navidad (That Christmas - 2024), Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), Hechizados (Spellbound) y Rey Lobo (Wolf Kingaka), entre otros. Sin embargo, en esta oportunidad, nos enfocaremos en Jentry Chau vs the Underworld, cuya expectativa crece tras el lanzamiento de su tráiler.

Con respecto a la trama, la serie sigue a Jentry Chau, una adolescente con un gran secreto que hará lo que sea necesario para evitar que salga a la luz. Según su sinopsis oficial: “La serie sigue a Jentry Chau, una adolescente chino-estadounidense que vive en un pequeño pueblo de Texas, que descubre que un rey demonio la está buscando para obtener los poderes sobrenaturales que ha estado trabajando toda su vida para reprimir. Con la ayuda de su tía abuela experta en armas y un jiangshi (vampiro chino saltarín) milenario, Jentry ahora debe luchar contra todo un inframundo lleno de monstruos mientras equilibra los horrores de la escuela secundaria”.

A lo largo del adelanto, vemos a nuestra protagonista enfrentarse a enemigos sobrenaturales en intensas secuencias de acción, mientras se muestran momentos emocionales que reflejan la relación protectora que mantiene con su abuela. Lo interesante de esta serie no solo radica en su historia de acción y aventuras, sino también en cómo Jentry Chau debe enfrentarse a dilemas típicos de la adolescencia, como encontrar su lugar en el mundo, su identidad, manejar sus amistades y lidiar con las complicaciones que surgen alrededor del amor.

Captura del tráiler oficial de Jentry Chau vs the Underworld

En cuanto al elenco de Jentry Chau vs the Underworld, la serie estará protagonizada por Ali Wong, reconocida por su participación en Aves de presa (Birds of Prey - 2020) y Bronca (Beef - 2023), papel que le valió un Emmy a mejor actriz de miniserie. Junto a ella, el reparto incluye a Bowen Yang (¿No es romántico?), Lori Tan Chinn (Orange Is the New Black, Red), Lucy Liu (Los Ángeles de Charlie, Código: Traje Rojo), Jimmy O. Yang (Locamente millonarios), Sheng Wang (White Nights), Woo-Sung Kim (My Ex & Whys) y A.J. Beckles (Tokyo Revengers).

Jentry Chau vs the Underworld llegará a la plataforma el próximo 5 de diciembre.