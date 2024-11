Ana de Armas: repasamos los últimos proyectos de la actriz en títulos como ‘Blonde’ y ‘El hombre gris’

Ana de Armas en 'Ballerina'

En los últimos años, Ana de Armas se ha posicionado como una de las actrices más destacadas de Hollywood, consolidándose con su participación en proyectos exitosos como Blade Runner 2049, El lado oscuro del deseo (Knock Knock - 2015) y Entre navajas y secretos (Knives Out - 2019). Además, se prepara para liderar Ballerina, la nueva película de acción del universo de John Wick. Con una carrera en constante ascenso, en esta ocasión vamos a repasar los últimos proyectos de la intérprete, donde ha seguido demostrando su versatilidad y capacidad para brillar en géneros diversos, como Blonde, El hombre gris, Ghosted, Sin tiempo para morir y Aguas profundas.

Blonde

Blonde (Netflix)

En Blonde (2022), Ana de Armas se pone en la piel de Marilyn Monroe, en una interpretación que retrata una versión libre de la vida de la icónica actriz. La película, dirigida por Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford), está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, y presenta una narrativa que se adentra en los aspectos más sombríos de la vida de Norma Jeane, desde su traumática infancia hasta su ascenso al estrellato en el Hollywood de los años cincuenta. El guión explora cómo la joven, que empezó su carrera apareciendo en revistas, se convierte en una de las figuras más famosas del mundo.

Acompañada de un elenco que incluye a Adrien Brody (The Brutalist, El pianista), Bobby Cannavale (Blue Jasmine), Julianne Nicholson (El hombre de los sueños), Toby Huss (MaXXXine) y Sara Paxton (Mi amiga la sirena), el audiovisual aborda las luchas personales de Monroe mientras navega por las presiones de la fama, la explotación de la industria y sus relaciones disfuncionales. La actuación de la protagonista recibió elogios por la manera en que captó la complejidad emocional de la artista, aportando una perspectiva más íntima y desafiante de la famosa actriz. El trabajo visual y la dirección de Dominik dan forma a una historia que, aunque se toma ciertas licencias artísticas, intenta acercarse a los momentos más dolorosos de la vida de la estrella.

El hombre gris - The Gray Man

El hombre gris (Netflix)

Continuamos con El hombre gris, un thriller lanzado en 2022 que narra la historia de Court Gentry, un espía encubierto que, al descubrir información comprometedora, se convierte en el objetivo de una implacable cacería internacional. La trama se desarrolla a través de intensas secuencias de acción y giros inesperados que exploran las complejidades del mundo del espionaje, donde la lealtad y la traición se entrelazan constantemente. A lo largo del filme, Gentry se ve obligado a enfrentarse a poderosos enemigos mientras navega en un entorno peligroso y lleno de secretos.

La película, adaptada de la novela de Mark Greaney, es dirigida por los hermanos Russo, quienes son conocidos por su exitoso trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel, con títulos exitosos como Infinity War y Endgame. Además, se ha confirmado que los cineastas estarán al frente de Avengers: Doomsday, una de sus próximas producciones.

El elenco, además de Ana de Armas, cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling (Profesión peligro, El diario de una pasión), Chris Evans (Código: Traje rojo, Capitán América: el primer vengador), Billy Bob Thornton (Resplandor en la noche) y Jessica Henwick (Glass Onion: Un misterio de Knives Out).

Ghosted

Ghosted (Apple TV+)

Seguimos con otro filme de acción titulado Ghosted, lanzado en 2023 para Apple TV+. Dirigida por Dexter Fletcher, conocido por sus trabajos en Rocketman y Volando Alto (Eddie the Eagle - 2015), la película sigue a Cole (interpretado por Chris Evans), quien, tras ser abandonado por una mujer con la que tuvo algunos encuentros, descubre que ella es una agente secreta. La trama avanza cuando Cole decide ir tras ella a Londres, solo para encontrarse envuelto en una peligrosa misión de espionaje. La historia fusiona acción, humor y romance, mientras los personajes principales se ven forzados a unirse en una misión para sobrevivir.

En Ghosted, Ana de Armas comparte nuevamente pantalla con Chris Evans, repitiendo la química que ya demostraron en El hombre gris y Entre navajas y secretos (Knives Out - 2019). El elenco también incluye a Adrien Brody, Mike Moh (Había una vez en Hollywood), Tate Donovan (The O.C.), Amy Sedaris (BoJack Horseman), Anthony Mackie (Falcon y el Soldado de Invierno) y John Cho (Searching).

Sin tiempo para morir - No Time to Die

Sin tiempo para morir

En cuarto lugar, tenemos Sin tiempo para morir (No Time to Die), la última entrega de la icónica saga de James Bond, lanzada en 2021. En esta película, nuestro protagonista, quien se encuentra retirado de su trabajo como espía, es llamado nuevamente a la acción cuando su viejo amigo Félix Leiter, de la CIA, le pide ayuda. A medida que Bond se adentra en un mundo lleno de villanos enigmáticos y tecnología avanzada, debe enfrentar desafíos imprevistos que ponen a prueba sus habilidades y su lealtad. Esta historia no solo ofrece intensas secuencias de acción, sino también una exploración emocional del legado de Bond.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga, quien tiene en su haber proyectos como True Detective y Beasts of No Nation, la película presenta un elenco repleto de talento. Daniel Craig (Queer) se despide de su papel emblemático como Bond, acompañado por Ana de Armas, Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Léa Seydoux (La vida de Adèle), Lashana Lynch (La mujer rey), Ralph Fiennes (Harry Potter y la Orden del Fénix), Rory Kinnear (Black Mirror) y Jeffrey Wright (The Batman).

Aguas profundas - Deep Water

Captura del tráiler oficial de Aguas profundas

En último lugar, dentro de los proyectos recientes de la actriz, encontramos Aguas profundas (Deep Water), un thriller oscuro lanzado en 2022 que sigue la vida de un hombre multimillonario cuya relación con su esposa se desmorona debido a sus infidelidades. Mientras él permanece aparentemente indiferente a su comportamiento, las dinámicas de poder en su matrimonio se intensifican, llevando a un juego peligroso con resultados inesperados.

Dirigida por Adrian Lyne (Flashdance, Alucinaciones del pasado), Aguas profundas cuenta con un elenco encabezado por Ana de Armas y Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice). Además, en el reparto participan Tracy Letts (Lady Bird), Grace Jenkins (Bite Size Halloween), Dash Mihok (Ray Donovan), Rachel Blanchard (El verano en que me enamoré), Kristen Connolly (La cabaña del terror) y Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla). El largometraje se destaca por su atmósfera cargada de suspenso y por la compleja dinámica psicológica entre los protagonistas, mientras explora temas de obsesión, control y las consecuencias de las mentiras en una relación.