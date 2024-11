Entrevistamos a Ruth Wilson, protagonista de la mini-serie A Very Royal Scandal

A Very Royal Scandal | Universal+

Universal+ estrenó el pasado 25 de octubre en Latinoamérica A Very Royal Scandal, una mini-serie que aborda uno de los momentos más polémicos de la última década: la entrevista entre la periodista Emily Maitlis y el Príncipe Andrés de Inglaterra. Con tres episodios disponibles el mismo día en la plataforma, la producción recrea el detrás de escena de esta conversación que buscaba aclarar los lazos del duque de York con Jeffrey Epstein, pero terminó siendo considerada un desastre mediático. Protagonizada por Ruth Wilson como Maitlis y Michael Sheen como Andrés, esta ficción combina el drama y la precisión histórica, bajo la dirección de Julian Jarrold y el guion de Jeremy Brock.

La entrevista, realizada en 2019 desde el Palacio de Buckingham, se convirtió en un escándalo que debilitó la imagen pública del Príncipe Andrés y de la Corona misma. Aunque autorizada por la Reina Isabel II, el desempeño del duque durante los 50 minutos de conversación fue duramente criticado, llevándolo a ser apartado de sus deberes reales. A través de la mirada de Maitlis, la serie explora el impacto personal y profesional de esta exclusiva, destacando su reconocimiento en los BAFTA y la Royal Television Society. Más allá de los galardones, el testimonio del Príncipe marcó un antes y un después para la monarquía británica, exponiendo el delicado balance entre la prensa y el poder.

En esta oportunidad, tuvimos el agrado de poder conversar con Ruth Wilson (Jane Eyre, Anna Karenina, The Affair), quien protagoniza esta historia, y nos cuenta varios detalles sobre la serie y su desarrollo.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Ruth Wilson comenzó su carrera representando a Jane Eyre en la miniserie homónima. Luego, participó en otras grandes producciones como Anna Karenina, The Lone Ranger, I Am the Pretty Thing That Lives in the House, Luther o The Affair, entre otras. Pudimos conversar con ella en vista de su nueva y polémica serie 'A Very Royal Scandal'.

—Hola Ruth, soy Ana Manson de Infobae Argentina, encantada de conocerte.

Ruth Wilson: —Encantada de conocerte también.

—Me encanta la serie, de verdad, creo que retrata muy bien lo que es ser periodista, la anticipación antes de una entrevista, y el papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad. Así que mi pregunta es, ¿cómo te preparaste para este papel? ¿Te reuniste con periodistas o hiciste tu propia investigación?

Ruth Wilson: —Lo hice, quiero decir, me reuní mucho con Emily, ella era productora en este programa, por lo que… Yo tenía una especie de suerte… Ella me dio tal acceso a ella, en realidad. La entrevisté yo misma, lo que fue aterrador, así que hice todo el… Ya sabes, hice un montón de investigación sobre ella, y luego… Tenía toda una lista de preguntas para la entrevista, y empecé a ponerme increíblemente seria, y estaba aterrorizada. Así que en cierto modo, estaba practicando ser una entrevistadora en ese sentido. Yo… Fui a verla al trabajo y la observé mientras trabajaba. Yo… Entrevisté y hablé con algunas personas de BBC Newsnight. Así que fui a ver cómo se hacía todo eso… Los programas en directo de Newsnight eran y fui a ver uno de ellos. Así que estaba trabajando, ya sabes, empecé a centrarme en ese lado del periodismo, el tipo de periodismo de noticias, y las noticias en vivo, más que cualquier otro tipo de periodismo.

Pero era increíble, y me encantaba jugar, me encantaba existir en ese mundo, me encantó… Ver detrás de la cortina, y cómo se consiguen las entrevistas, y cómo casi no se consiguen, y cómo siempre se desmoronan, y cómo incluso en el momento en que podrías perder a esa persona, las apuestas son tan altas, y ciertamente en algo como esto, las apuestas eran increíblemente altas. Y luego el proceso de edición posterior, me pareció fascinante también, tú sabes, cómo ese trozo extra de información es añadido… Y, ya sabes, luego las consecuencias de ser periodista, ya sabes… Si algo es tan grande, y parece tener tal… Impacto público… ¿Cómo te afecta a tí, ya sabes, cuando te conviertes en la historia? ¿Cómo de incómodo es eso? ¿Sabes? Así que creo que todo eso fue realmente fascinante. Y Emily me dio una… Visión extraordinaria de ello.

A Very Royal Scandal - Season 3 - Episode 301

—Eso es maravilloso. Y hablando de consecuencias, ¿sientes una presión extra cuando estás retratando a una persona real y acontecimientos históricos?

Ruth Wilson: —Sí, definitivamente. Y, ya sabes, yo… Esto viene con una serie de presiones, ya sabes, por supuesto, interpretar una figura pública. La gente sabe cómo habla y camina y conversa y… Y habían visto esta entrevista real, así que había mucha presión en ambas cosas. Y también, es una cosa de la realeza, quiero decir, la realeza… Cuando este espectáculo salió por aquí, te das cuenta cuantas opiniones tiene la gente sobre la BBC, sobre la realeza y sobre Emily Maitlis, y te das cuenta, “Dios, ok, estás molestando a un montón de gente...” Ya sabes, sólo por hacerlo. Pero yo pensé, ya sabes, yo… Me encantó el desafío de todo eso. Nunca había interpretado un personaje público. Y sabía que eso suponía un reto técnico. Y… La entrevista me pareció fascinante. Y pensé que, como dijiste, los temas que la rodean son fascinantes. Así que creo que es una historia que merece la pena contar. Y… Que merece salir a la luz. Así que sí, por eso acepté. Pero fue... Sí, sientes lo que está en juego.

—Sí. ¿Y crees que este tipo de historias tienen como el potencial de cambiar las mentes o cambiar la opinión que el público tiene sobre algunos temas? Quiero decir, hablando como actriz de ficción.

Ruth Wilson: —Sí, quiero decir, en general, la ficción, creo que sí. Sí, puede… Realmente puede tener un impacto y hacer que la gente pensar y hacer que la gente… Y desafiar a la gente. Creo que eso es, si estás haciendo tu trabajo, estás haciendo eso, ¿sabes? Por eso es que yo… Hago el trabajo que hago, para ser honesta, no es… Me encanta entretener a la gente, pero también me encanta hacer que la gente piense y sienta. Así que… Esa es la intención del arte. Pero creo que, en este sentido… No sé, creo que lo que me hizo hacer a mí, sin dudas, sólo puedo hablar desde mi perspectiva de estar dentro, es que me hizo cuestionar y entender por primera vez… La especie de codependencia de… La realeza, el periodismo, y el público británico. Y cómo… Esto es intrínseco a nuestra pequeña y excéntrica Nación. Y lo extraordinario que es eso.

Hay… Hay al menos dos artículos al día que se publican sobre la familia real. Quiero decir… Empiezas a preguntarte qué agenda hay detrás esas historias. ¿Es de la propia familia real? ¿O es de los periódicos que intentan hacer una historia sobre la realeza? ¿Es...? Ya sabes, te das cuenta de que es mucho más complicado y gris y fascinante. Y nosotros como público somos los que estamos impulsando esa… Necesidad. Así que yo, yo encontré todo eso realmente fascinante.

A Very Royal Scandal - Season 3 - Episode 301

—Sí, y… creo que has captado muy bien esos matices. Y, bueno, tal vez la realeza y todos los medios de comunicación británicos son un poco lejanos y distantes para nosotros aquí en América Latina, y particularmente Argentina, la serie se estrena ahora aquí. Y podemos tener cierta animadversión hacia… El personaje de Michael. Entonces, ¿por qué crees que esta historia debería importarnos?

Ruth Wilson: —Creo que la cuestión más amplia es exigir que el poder rinda cuentas. ¿Sabes? Se trata de qué hacer y de la importancia del periodismo, la importancia de… Un país democrático, en realidad, donde tienes… La libertad de expresión y voz, donde un periodista puede sentarse con alguien de la realeza, con una persona de enorme poder en nuestro país y preguntarle sobre un escándalo en que ha estado involucrado. O en el que ha sido mencionado o del que ha sido acusado. Es una cosa extraordinaria que en nuestro país, y en cierto modo, bien por Andrew por ponerse en esa posición.

La gente en el poder no se pone en esa posición. Y así, cada vez menos… No sé, en países de todo el mundo, ya sabes, la gente está poniéndose en esa posición, cada vez menos, no están siendo comprometidos a rendir cuentas. Y entonces tienen… Hacen lo que quieren y se salen con la suya. Así que creo, que parte de este drama tiene que ver… El poder del periodismo. Y el poder, posiblemente la responsabilidad de mantener a la gente rindiendo cuentas. Y las limitaciones del periodismo, ya sabes, y… Sí. Seguir luchando por eso. Así que creo que en una escala más amplia, a nivel mundial, esa es la discusión que plantea la serie.

A Very Royal Scandal - Season 3 - Episode 302

—Lo es. Para terminar, en realidad hablé contigo en 2020 durante la pandemia. Y me dijiste que la industria estaba cambiando a mejor para las mujeres. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado desde entonces hasta ahora, al presente?

Ruth Wilson: —Bueno, la industria ahora… Oh, no es... Estamos viviendo tiempos difíciles en estos momentos. La industria… Está luchando porque… Esta especie de implosión de las serpentinas y el hecho de que… Ya sabes… Es bastante difícil ganar dinero haciendo drama. Y la gente está empezando a preguntarse cómo hacer, cómo podemos ganar dinero creando drama. Y creo que debido a los streamers, hay una especie de infinita cantidad de material que puedes tener en línea. Pero hay una cantidad finita de suscriptores.

Así que creo que en este momento, estamos teniendo un ligero… Después de COVID, hubo una explosión masiva, y todo el mundo empezó a hacer streaming y… Se estaba produciendo material en todas partes, el drama se estaba haciendo en todas partes. Y ahora hay una reducción masiva. Y la gente está tirando, ya sabes, la gente está gastando menos, tomando menos riesgos. Y para mí, lo menos arriesgado es lo más peligroso. ¿Sabes? Cuando empezamos a tomar menos riesgos… No estamos haciendo espectáculos como este, empezamos a sacar material que no desafía, no hace sentir nada a la gente. Y… Creo que nos estamos moviendo hacia eso. Y eso es… Bastante preocupante para la industria.

—Ruth, muchas gracias. Siempre es un placer hablar contigo y escucharte hablar. ¡Muchas gracias!