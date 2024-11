David Dastmalchian y Ashley Greene serán los protagonistas de la película de terror ‘The Cure’

David Dastmalchian.

David Dastmalchian, el actor estadounidense de 49 años, ha trabajado en diversos proyectos en los últimos años. Entre sus participaciones más recientes se incluyen la exitosa película de terror De noche con el diablo (Late Night with the Devil), Oppenheimer (2023), El escuadrón suicida (The Suicide Squad - 2021), The Life of Chuck (2024), Boogeyman: Tu miedo es real (The Boogeyman - 2023) y El estrangulador de Boston (Boston Strangler - 2023). Actualmente, se ha revelado que el actor se encuentra involucrado en una nueva película titulada The Cure.

The Cure será un thriller de terror cargado de suspenso y misterio, con tintes de ciencia ficción, que seguirá el oscuro y enigmático pasado de una joven adoptada. Según su sinopsis oficial: “La película se centra en Ally Braun, una adolescente adoptada de 16 años con una misteriosa enfermedad que se entera de que sus padres multimillonarios de la biotecnología están recolectando su sangre con fines nefastos”.

El proyecto estará dirigido por Nancy Leopardi (Lethal Seduction, Sitter Cam) con un guion de Jonathan Bernstein (Golpe de Suerte, Mi vecino es un espía) y James Greer (Unsane). Sobre esta producción, Leopardi comentó: “El proyecto es una mirada satírica sobre la clase millonaria moderna, envuelta en un thriller que le gustará al público. The Cure está hecha en la tradición de las películas clásicas de terror y ciencia ficción que se inspiran en aterradoras realidades políticas y avances en biotecnología. Al igual que Ex-Machina, AI y Videodrome, creo que estamos al borde de una revolución en la ciencia y la gran pregunta es: ¿quién se beneficiará?”.

Ashley Greene

Con respecto al elenco, The Cure también contará con las actuaciones protagónicas de Ashley Greene (Crepúsculo, Wild Cards, Plan de Retiro), Sydney Taylor (Y una pizca de magia y misterio), Tyler Lawrence Gray (The Girl in the Pool, Wolf Pack), Dylan Flashner (El bandido perfecto, Collide) y presentará a la joven actriz Samantha Cochran.

Aunque aún falta un largo camino de postproducción para ver la película, ya que recientemente finalizó el rodaje en Los Ángeles, The Cure no será el único proyecto que estrenará David Dastmalchian en el futuro. El actor también liderará el elenco de Epilogue, junto a Kate Siegel (La maldición de Hill House). Este largometraje se desarrolla un año después del aparente fin del apocalipsis zombie y sigue a una pareja que, desesperada por salvar a su hija infectada, se embarca en una misión para encontrar una posible cura.