Epilogue: la película de terror producida por Mike Flanagan suma al elenco a Kate Siegel y David Dastmalchian

Mike Flanagan, reconocido director y productor especializado en el género de terror, ha dejado su huella en una variedad de proyectos inquietantes y aclamados en los últimos años. Entre sus títulos más destacados se encuentran Ouija: el origen del mal (Ouija: Origin of Evil - 2016), Doctor Sueño (Doctor Sleep - 2019) y Oculus: el reflejo del mal (Oculus - 2013), entre muchos otros. Ahora, el cineasta amplía su legado en el género con un nuevo proyecto en el rol de productor, titulado Epilogue, prometiendo mantener su estilo distintivo que ha cautivado a los amantes del terror.

Epilogue, que buscará distribución la próxima semana en el American Film Market, combina elementos de acción y terror en un escenario postapocalíptico. La historia se desarrolla un año después del aparente fin del apocalipsis zombie y sigue a una pareja que, desesperada por salvar a su hija infectada, se embarca en una misión para encontrar una posible cura.

En cuanto al elenco, Epilogue contará con la participación de dos figuras del terror: Kate Siegel y David Dastmalchian. Siegel, reconocida por su trabajo en producciones como Silencio (Hush - 2016), La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House - 2018) y El Juego de Gerald (Gerald’s Game - 2017), se ha consolidado como una de las actrices más destacadas del género. Dastmalchian, por su parte, ha tenido papeles recientes en De noche con el diablo (Late Night with the Devil) y en El escuadrón suicida (The Suicide Squad - 2021), además de su participación en la aclamada Oppenheimer, lo que demuestra su versatilidad y presencia en el cine actual.

La dirección de Epilogue estará a cargo de Michael Fimognari, con un guión escrito por Luke Barnett (Tempest) y Tanner Thomason (Love at First Like). Fimognari, colaborador frecuente de Flanagan, ha trabajado como director de fotografía en varios de sus proyectos y dirigió episodios de las series El club de la medianoche (The Midnight Club - 2022) y La caída de la Casa Usher (The Fall of the House of Usher - 2023), consolidando su experiencia en el género.

Esta no será la única colaboración entre Dastmalchian y Siegel, ya que ambos también formarán parte de otro proyecto de Mike Flanagan titulado La vida de Chuck (The Life of Chuck). Basada en una obra de Stephen King, la película narra la vida de un hombre comenzando en su vejez y retrocediendo hasta su juventud, explorando momentos clave de su existencia. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de estreno, se anticipa que la película llegará a las salas a mediados de 2025.