REVIEW | Call of Duty: Black Ops 6 - Un Call of Duty como los de antes

Call of Duty: Black Ops 6 | Desarrollador: Raven Software, Treyarch | Distribuidor: Activision

En algún lugar de la extensa saga Call of Duty hay un juego que nos marcó para siempre, ya sea por su campaña o multijugador. Para algunos está a la vuelta de la esquina, como es el caso de Call of Duty: Modern Warfare (2019) y para otros ese título quedó en la generación dorada de Xbox 360 y Playstation 3. Activision se propuso volver a los orígenes de la saga, y no me refiero a retroceder en lo narrativo sino a crear una entrega que cierre por todos lados. Call of Duty: Black Ops 6 es el fruto de 4 años de desarrollo y dos estudios trabajando noche y día para entregar un FPS sobresaliente. El resultado es un Call of Duty como los de antes, con una campaña vibrante y espectacular que luego da paso a un sólido apartado multijugador: los zombies por oleadas que el público tanto disfruta y un multijugador online exquisito.

Como de costumbre, la campaña de los Black Ops se aleja del realismo de los otros hilos narrativos y se sumerge en la más pura acción hollywoodense. La historia vuelve a centrarse alrededor de Woods y Adler, unos años después de los eventos de Call of Duty: Black Ops Cold War, que deben perseguir y desmantelar a la fuerza clandestina de contrainteligencia “Pantheon”. Lo interesante de este esfuerzo narrativo es que combina con buen criterio el uso de cinemáticas de altísima calidad con un rudimentario sistema de diálogo y un puñado de documentos sueltos que van revelando el misterio principal a cuentagotas. El ritmo de juego acompaña el desarrollo argumental y las misiones aportan una dosis de originalidad a la mezcla, haciendo que cada nivel se sienta fresco y divertido. Entre capítulos vamos a poder explorar una mansión abandonada llamada “The Rook” que Adler tenía como base, donde hay secretos por descubrir usando una linterna de luz negra y nuestro poder de observación, y hasta un sistema de progresión para mejorar las habilidades de nuestro operador.

Cada misión tiene objetivos secundarios que, además del desafío adicional, nos premiará con objetos cosméticos para utilizar en los otros modos de juego. Además, si nos tomamos el tiempo de explorar los niveles a consciencia, podremos encontrar dinero para invertir en mejoras adicionales para nuestras armas, comprar perks y hasta conseguir skins especiales. Call of Duty: Black Ops 6 no pretende transformarse en una suerte de juego de aventuras, de hecho podemos completar la campaña tranquilamente sin utilizar ninguna de las mejoras ni resolver los acertijos de la mansión Rook. Sin embargo, serán una herramienta vital cuando intentemos jugar en las dificultades más altas. Es un añadido más que bienvenido y que me gustaría ver implementado, con mayor complejidad, en futuras entregas.

La campaña está repleta de momentos espectaculares y cada misión tiene su propia impronta. Vamos a infiltrarnos en un casino como si estuviéramos en una película de Misión Imposible, utilizando gadgets especiales y aprovechando las habilidades de cada miembro del equipo. En otra deberemos asesinar a un objetivo con un rifle de francotirador para luego escabullirnos en un hotel y terminar a los tiros en una persecución vertiginosa. Call of Duty: Black Ops 6 retoma la idea de misiones abiertas con exploración de un mapa extenso, como sucedía en Call of Duty: Modern Warfare III, pero enmendando los errores de la entrega anterior. La primera nos presenta un mapa desértico en el que tenemos que destruir objetivos mientras exploramos puntos de interés. Las misiones secundarias nos sirven para juntar dinero extra, pero además para conseguir equipamiento especial para completar la misión principal. Por ejemplo, si encontramos al scout de los SAS nos mostrará a todos los enemigos de la base que está vigilando y si destruimos los puestos de armas antiaéreas podremos utilizar scorestreaks como el helicóptero de apoyo o un ataque aéreo para facilitarnos la vida.

Los capítulos suelen terminar de manera escandalosa y espectacular: Raven Software se encargó de que no tengamos ni un segundo de tranquilidad en las 8 horas que dura la campaña. En un momento estamos infiltrándonos en un evento como periodista, cumpliendo la misión a través de 3 caminos opcionales, y de repente pasamos a asaltar un centro de comando fortificado. Y cuando pensamos que todo va de espías, traiciones y cumplir objetivos con cierta libertad creativa, Call of Duty: Black Ops 6 nos presenta el infaltable componente sobrenatural con una facilidad asombrosa. Los dos niveles que explotan este estilo narrativo también le rinden tributo a los grandes clásicos del género, con guiños a Prey y a Control incluídos, y aprovechan para explicar un poco el fenómeno del modo zombies. La narrativa es siempre atrapante y, aún luego de ver pasar los créditos, nos dejará con un par de intrigas que seguramente darán pie a las próximas temporadas de contenido.

El modo multijugador está, una vez más, a la altura de las expectativas. En este sentido Treyarch no la tenía fácil. Call of Duty: Modern Warfare III tuvo una de las peores campañas de la última década, pero también uno de los modos multijugador más sólidos y divertidos de toda la saga. Por suerte el veterano estudio realizó un trabajo impecable, teniendo en cuenta los gustos de la base de usuarios y apoyándose en puntos clave de entregas anteriores. Además de una buena oferta de mapas, entre los que incluyeron varios clásicos, pusieron desde el día 1 los modos de juegos que más divierten a los jugadores. En primer lugar, siempre hay un Mosh Pit disponible que va rotando semana a semana la cantidad de jugadores. En lugar de Shoot House y Shipment, hay mapas reducidos para garantizar masacres que son ideales para cumplir las misiones diarias y los desafíos más complicados. Sin embargo, el nuevo mapa estrella del gore es Stakeout, con un pasillo para snipers y un par de balcones donde suceden los más sangrientos tiroteos.

El corazón del multijugador es el diseño de los mapas y esta vez, además de ser visualmente hermosos, fueron concebidos para dividir la acción por varias rutas interconectadas. Esto propicia diferentes estilos de juego, con pasadizos subterráneos para los que prefieren el subterfugio, sectores abiertos para los que disfrutan acampar y un puñado de habitaciones con puertas y pasadizos para explotar con SMG y escopetas. El sistema de progresión también está diseñado para facilitar la impronta personal, para eso recuperaron los perks de Black Ops anterior y le sumaron especializaciones que sólo se habilitan cuando el jugador equipa tres habilidades del mismo color. También vuelven las Wildcards, que nos permiten romper alguna de las reglas primordiales del sistema, por ejemplo equipar dos armas primarias, equiparles más complementos o directamente iniciar con más granadas.

Cada arma, perk, Wildcard o equipamiento se va desbloqueando progresivamente y de forma lineal a medida que subimos de nivel. Lo mismo sucede con los complementos de las armas, que ahora conservan su última configuración sin necesidad de guardar su plano. Sin embargo, aún tenemos la posibilidad de guardar varias configuraciones y utilizarlas a través de todos los modos de juego. Las armas iniciales son lo suficientemente atractivas y representativas de su categoría como para darle la bienvenida tanto a usuarios nuevos como a los veteranos del género. De hecho, dentro del meta hay varias de las primeras; esto tiene sentido porque también hacen su regreso los niveles de prestigio originales. Esto significa que al alcanzar el nivel 55 de carrera podemos avanzar a los desafíos de prestigio, pero reseteando nuestra carrera a nivel 1. De esta forma sacrificamos todo los que habíamos desbloqueado, conservando únicamente el nivel de las armas, los operadores, los builds personalizados y el progreso que veníamos haciendo en los desafíos.

Los jugadores distraídos, o los que directamente no lean las advertencias del juego, perderán temporalmente el acceso a todo lo que habían desbloqueado, pero ganarán la posibilidad de conseguir skins, ítems cosméticos y planos especiales. Además, con cada nivel de prestigio nos darán un cupón de desbloqueo permanente para que usemos a gusto. Así, si priorizamos nuestro equipamiento favorito, tendremos una experiencia de prestigio clásica y sin demasiados sobresaltos. De más está decir que todo esto es opcional y, si preferimos mantener todo lo ganado, sólo debemos optar por no avanzar en este modo de progresión. La idea de los niveles de prestigio es ofrecer un desafío adicional y recompensas jugosas para quienes le dedican todo su tiempo libre a Call of Duty: Black Ops 6. Es una adición bienvenida y una buena razón para seguir jugando, aún cuando hayamos completado un pase de batalla, porque para avanzar habrá que completar desafíos cada vez más complicados.

La última arista de la propuesta es el modo zombies y, para alegría de los fans más tradicionales, vuelve también a sus raíces. Para empezar, la narrativa continúa luego de los eventos de 1985 en el que terminan cerrando la grieta entre La Tierra y la dimensión del Dark Aether gracias a un grave sacrificio. El año 1991 nos encuentra en dos nuevas locaciones: Liberty Falls y la isla Terminus. La primera tiene un mapa diurno en medio de un pueblo que nos llevará a enfrentar las oleadas de zombies a través de callejones, azoteas interconectadas por tirolesas y hasta una iglesia. La segunda sucede durante la noche y nos lleva a una isla donde se hacían investigaciones genéticas, con pasadizos subterráneos entre cuevas y objetivos que nos proponen un divertido (y sangriento) paseo en lancha por la costa. Ambos cuentan con jefes, progresión por oleadas, todo tipo de mejoras desbloqueables con los recursos que dejan los enemigos y los clásicos pack-a-punch. Además, podemos acceder a un puñado de mejoras desde una “Máquina de Chicles” que se van desbloqueando junto con el nivel de cuenta que complementan las ya clásicas habilidades especiales.

La verdadera novedad de esta entrega, aquella que capturó la atención en todos los tráilers, es el control omnidireccional y merece un párrafo aparte. Luego de años de ver pequeñas adiciones vendidas como una gran mecánica, puedo dar fé de que estamos ante una verdadera mecánica innovadora. De por sí, la posibilidad de rotar el cuerpo en cualquier dirección para apuntar ya cambia la dinámica de las partidas, pero la nueva agilidad al movernos cuerpo a tierra y en especial cuando nos ponemos de espaldas para disparar hacen realmente la diferencia. El control omnidireccional nos da una libertad inusitada para saltar y caer cuerpo a tierra, barrernos y apuntar a la vez, y hasta darnos vuelta en el aire. Si a esto le sumamos la movilidad extra que ganamos a través de ciertas combinaciones de perks, se termina transformando en una herramienta vital que cambia radicalmente el desarrollo de las batallas. Beneficia tanto a los jugadores que suelen ir de lleno como a quienes eligen proteger un punto, pero en especial a todos los que se toman el tiempo para aprender a usarlas como maniobras evasivas. Si las usamos bien pueden ayudarnos a sobrevivir en un tiroteo mano a mano y todavía estamos comprendiendo el verdadero potencial de los cambios que propone, eso llegará con el tiempo y la experiencia de juego.

La propuesta de Call of Duty: Black Ops 6 cierra por todos lados y, en general, hace todo bien. Es un juego que se ve y se escucha fantástico, funciona de maravillas y está muy bien optimizado. Puede parecer que juega a lo seguro, pero en realidad hay una fuerte apuesta por volver a las raíces de la saga que ha rendido sus frutos. La novedad más importante, el control omnidireccional, es un añadido vital que cambia la dinámica de los modos multijugador (inclusive el de Zombies) y espero que las próximas entregas también lo incorporen. Tiene una de las mejores campañas de los últimos 5 o 6 años, variada, espectacular y muy divertida. Y lo más importante, tiene un modo multijugador lleno de vida con partidas frenéticas y una selección de armas tan variada como balanceada. Por supuesto que el meta irá cambiando con cada actualización, pero estamos ante una de las entregas más pulidas de la saga, en especial si tenemos en cuenta que es así de sólido desde el día de su lanzamiento.

9 El viejo y querido Black Ops Call of Duty: Black Ops 6 marca un regreso triunfal a las raíces de la saga, con una narrativa atrapante, un modo multijugador espectacular, y un modo Zombies que también vuelve a la jugabilidad clásica. Sin duda, una de las mejores entregas de la saga Call of Duty. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series S Xbox Series X