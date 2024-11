Mass Effect: la franquicia de videojuegos tendrá su serie de la mano de Amazon MGM Studios

Mass Effect 2 fue publicado por Electronic Arts en 2010.

Amazon MGM Studios, a través de su plataforma Prime Video, está enfocándose en adaptaciones basadas en videojuegos. Entre los títulos destacados se encuentra Fallout, que se ha convertido en un éxito y ya cuenta con una nueva temporada en desarrollo. También está Like a Dragon: Yakuza, una serie que adapta la célebre franquicia de videojuegos de SEGA y que se estrenó recientemente, atrayendo el interés de los seguidores de la saga. Ahora, la compañía se prepara para adaptar otro querido título: Mass Effect.

El proyecto de una serie de Mass Effect es una noticia muy esperada por los seguidores de esta saga de ciencia ficción, creada por BioWare y lanzada en el año 2007. Desde que se anunció en 2021 que Amazon estaba en negociaciones para adaptar el universo del juego a la televisión, no ha habido novedades, lo que ha generado dudas entre los fanáticos sobre si finalmente se concretaría. Anteriormente, se intentó desarrollar una película inspirada en esta popular franquicia, pero esos planes no lograron materializarse.

En cuanto a la trama, aún no se han revelado detalles oficiales sobre su desarrollo. Sin embargo, los tres primeros juegos de la saga son ideales para los fanáticos de la ciencia ficción y las aventuras, ya que siguen la historia del comandante Shepard, un soldado con habilidades extraordinarias que debe defender a la sociedad de una grave amenaza. Ambientada en un futuro lejano, la humanidad se ha integrado en una vasta y fascinante comunidad compuesta por diversas civilizaciones alienígenas.

Mass Effect: Legendary Edition, de Bioware.

Lo que sí sabemos con certeza es quiénes estarán detrás de cámaras en la serie de Mass Effect. Junto con la confirmación de su desarrollo, se reveló que Daniel Casey será el encargado de escribir el guion y desempeñará el rol de productor ejecutivo. A lo largo de su carrera, Casey ha trabajado en grandes franquicias como Rápidos y Furiosos 9 (F9: The Fast Saga - 2021) y también reescribió el libreto de 10 Cloverfield Lane. Acompañando al escritor, estarán Ari Arad (Morbius, Venom) y Karim Zreik, quien también ejercerá como productor ejecutivo bajo su sello Cedar Tree Productions. Zreik tiene una vasta experiencia en el mundo de las series de Marvel, habiendo trabajado en proyectos como The Punisher, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y The Defenders, entre otros.

Esta noticia es reciente, por lo que estaremos atentos a la confirmación de la trama, el elenco y la fecha de lanzamiento de Mass Effect.