Call of Duty: Black Ops 6 se convierte en el lanzamiento más exitoso de la franquicia

Call of Duty: Black Ops 6 | Desarrollador: Raven Software, Treyarch | Distribuidor: Activision

El mundo del gaming, como toda industria, cuenta con algunas franquicias que son reconocidas incluso por aquellos que no tienen conocimiento alguno sobre videojuegos. Ya sea por una extensa trayectoria o por altísimos números de venta, algunas series trascienden el nicho del gaming para convertirse en algo más, y Call of Duty sin duda es una de ellas. La llegada del nuevo juego de Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 6, es una muestra de ello, ya que el juego se convirtió en el lanzamiento más exitoso de la franquicia hasta ahora.

Disponible desde el pasado 25 de octubre, en tan solo su primer fin de semana el juego se convirtió en el Call of Duty con mayor número de jugadores totales, mayor número de horas jugadas y mayor número de partidas totales, según informó Activision Blizzard. Por su parte, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, comentó que el juego rompió récords de ventas, superando a Call of Duty: Modern Warfare III, la entrega anterior, por un 60% en PlayStation y Steam. De la mano de estas declaraciones, Activision Blizzard declaró en una entrevista a un medio norteamericano que la franquicia ya había llegado a las 500 millones de ventas incluso antes del lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6.

Quizás uno de los récords más curiosos tiene que ver con el servicio de suscripción de Game Pass. Según Microsoft, el lanzamiento del nuevo Call of Duty llevó a romper récords de suscripciones en un solo día. Cabe recordar que la compañía es ahora dueña de Activision Blizzard, y esta es la primera entrega de la franquicia en sumarse a su servicio de suscripción el día de su lanzamiento. Si bien Microsoft no declaró números concretos, algunos analistas calculan que Call of Duty: Black Ops 6 podría haber traído entre 2.5 y 4 millones de nuevos suscriptores al servicio de Game Pass. Sin embargo, esto a su vez podría costarle al juego aproximadamente unas 6 millones de copias vendidas. Además, los analistas indican que nada impide a estos nuevos usuarios cancelar sus suscripciones después de su primer mes, lo que llevaría a una caída en el número de jugadores.

Call of Duty: Black Ops 6 se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.