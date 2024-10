‘Songs of Conquest’ se lanzará en PlayStation 5 y Xbox Series el 12 de noviembre

¡Por fin ha llegado el momento! El 12 de noviembre Songs of Conquest llega a las consolas. Usa la magia, lidera poderosos ejércitos y derrota a tus enemigos, ¡ahora desde la comodidad de tu sofá!

El juego de estrategia por turnos Songs of Conquest, desarrollado por Lavapotion y publicado por Coffee Stain, estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series a partir del 12 de noviembre. Inspirado en el clásico Heroes of Might and Magic, este título ha conquistado a los jugadores de PC desde su acceso anticipado en 2022, destacando por su estilo retro, sus batallas tácticas y una atrapante historia que explora la rivalidad entre facciones.

En Songs of Conquest tomaremos el mando de una de las facciones y tendremos que explorar vastos mapas, mientras construimos fortalezas, mejoramos las tropas y expandimos nuestro imperio a medida que libramos intensas batallas por turnos. El juego incluye cuatro campañas únicas, cada una con su facción y narrativa distintiva, y nos permite disfrutar tanto de un modo en solitario, como de una competencia en línea contra otros jugadores.

Songs of Conquest | Desarrollador: Lavapotion | Distribuidor: Coffee Stain Publishing

Los mapas diseñados a mano por Lavapotion se complementan con creaciones de la comunidad de modders y con mapas generados aleatoriamente, brindando una gran variedad de terrenos de juego y una experiencia estratégica única en cada partida.

Además de esta nueva versión de consolas, Lavapotion ha anunciado la incorporación de una nueva facción llamada Vanir, que llegará próximamente e incluirá su propio bioma, unidades y edificios específicos. Esta expansión de contenido estará disponible para todas las plataformas. Por otro lado, el juego ya cuenta con soporte para el juego cruzado, permitiendo que los usuarios de PC y consolas compartan la misma experiencia en línea.

El éxito de Songs of Conquest ha llevado a su estudio desarrollador a planear una expansión hacia dispositivos mobile, con un lanzamiento previsto para iOS y Android en 2025, así como una posible salida en una “plataforma secreta”, que podría ser la rumoreada nueva consola de Nintendo.