Brides: Maika Monroe regresa al terror con una película de vampiros de la misma directora de ‘El observador’

Maika Monroe en Longlegs (2024) Créditos: NEON

La actriz Maika Monroe continúa sumando nuevos proyectos a su agenda. Hace algunas semanas supimos que la intérprete cuyos créditos incluyen películas de género como It Follows (2014), Tau (2018) y, más recientemente, Longlegs (2024) de Oz Perkins, había sido elegida para interpretar a la villana en una nueva versión del clásico La mano que mece la cuna (1992). Sin embargo, esta no será la única producción en la que trabajará en el corto plazo.

Un nuevo informe asegura que Monroe volverá a hacer equipo con la directora Chloe Okuno para Brides. El mencionado largometraje se describe como una propuesta de terror glamorosa y de época ambientada en la década de 1960. Su historia, inspirada en Drácula de Bram Stoker, seguirá a Sally Bishop una mujer que viaja con su marido a una villa italiana. Sin embargo, todo toma un giro oscuro cuando el misterioso propietario del lugar se fija en ella y decide convertirla en una de sus novias vampiro.

“Brides va a redefinir el género de terror con la mezcla única de temas feministas y efectos visuales sangrientos de Chloe Okuno. El libreto es dinámico e inquietante en todos los sentidos. Chloe siempre infunde terror y complejidad a sus personajes, y estamos impacientes por trabajar con ella y Maika para dar vida a Sally o quitarle la vida, según sea el caso”, expresó en un comunicado Andrew Bergman, productor de la película.

Cast member Maika Monroe attends the premiere of the film "Longlegs" at the Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles, California, U.S., July 8, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Brides tiene previsto comenzar su rodaje en la primavera americana de 2025. Aún no se ha revelado el calendario exacto de rodaje, su fecha de estreno u otros datos sobre el reparto. Aun así, parece ser un interesante reencuentro para Okuno y Monroe, que ya trabajaron juntas en el thriller de terror El observador (The Watcher, 2022). La directora también estuvo vinculada a la cuarta entrega de la franquicia de La calle del terror de Netflix, inspirada en R.L. Stine, pero finalmente hizo un paso al lado dejando la silla para Matthew Palmer.