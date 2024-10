Primetime: Robert Pattinson producirá una próxima película de crímenes reales de A24

FOTO DE ARCHIVO-El actor Robert Pattinson asiste al estreno de "The Batman" en Nueva York, Estados Unidos. 1 de marzo de 2022. REUTERS/Caitlin Ochs

Robert Pattinson se está embarcando en un nuevo proyecto cinematográfico a la par de la secuela de The Batman y otro puñado de títulos. Primetime será el primer largometraje de ficción dirigido por el reconocido documentalista Lance Oppenheim financiado y distribuido por A24, con Pattinson como uno de sus principales productores. Según un reciente informe, se espera que el actor también protagonice el proyecto aunque todavía no hay ningún acuerdo firme al respecto.

Aunque no se conocen demasiados detalles sobre la trama de la película, se dice que esta seguirá a un periodista que se enfrenta a un submundo del crimen y cambia la televisión para siempre. Algunas fuentes informaron que el proyecto se inspira en el microprograma de la NBC, To Catch a Predator, así como en su presentador Chris Hansen, aunque el estudio no confirmó el trascendido.

La serie de crímenes reales estrenada en 2004 formaba parte del programa de noticias Dateline y seguía a Hansen mientras atrapaba a pedófilos. El presentador buscaba formas de atraer y exponer a depredadores adultos, captando su comportamiento ante las cámaras, algo que normalmente acababa en una detención.

Actor Robert Pattinson and director, producer and writer Bong Joon Ho, promoting the film Mickey 17, pose on the red carpet during a Warner Bros. presentation at CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners, in Las Vegas, Nevada, U.S. April 9, 2024. REUTERS/Steve Marcus

Oppenheim es conocido por sus películas Some Kind of Heaven (2020) y Spermworld (2024), así como por la reciente serie documental Ren Faire de HBO. En cuanto a la carrera de Pattinson, además de participar en franquicias exitosas como es el caso de Crepúsculo y Harry Potter, en los últimos años ha protagonizado varias obras aclamadas por la crítica de la mano de cineastas como Matt Reeves, Christopher Nolan y Robert Eggers.

Próximamente, Pattinson estrenará la esperada película de ciencia ficción Mickey 17, escrita y dirigida por Bong Joon-ho de Parasite (2019). En el horizonte también tiene una cita en el set de la secuela de The Batman y también tiene previsto producir un remake de Posesión (1980) junto al director Parker Finn de Sonríe (2022).