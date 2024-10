‘Calabozos y dragones: Honor entre ladrones’, ‘Acorralado’ y más: las películas de acción en Paramount+

Calabozos y dragones: honor entre ladrones. (Créditos: Star+)

Paramount+ es una plataforma repleta de contenidos para todos los gustos. Para los seguidores del terror, tenemos El bebé de Rosemary (Rosemary’s Baby - 1968), Baby Ruby, Cementerio de animales: El origen (Pet Sematary: Bloodlines - 2023) y La casa del demonio (Demonic - 2015), entre otros. También ofrecen largometrajes familiares, como Amigos imaginarios (If - 2024), así como comedias icónicas como Snack Shack y Chicas pesadas (Mean Girls).

En esta ocasión, nos adentraremos en el catálogo de la plataforma para destacar tres imperdibles películas de acción que no querrás perderte si eres amante del género.

Calabozos y dragones: Honor entre ladrones - Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves

Película basada en el popular juego de mesa

Calabozos y dragones: Honor entre ladrones, dirigida por John Francis Daley (Spider-Man: De regreso a casa) y Jonathan M. Goldstein (Noche de juegos), es una película lanzada en 2023 que trae al mundo del cine la querida tradición del juego de rol de mesa Dungeons & Dragons. Situada en los Reinos Olvidados, esta adaptación se aleja de las anteriores entregas cinematográficas de la franquicia, ofreciendo una narrativa nueva y emocionante. La historia sigue a un ladrón carismático y su heterogénea banda de aventureros que se embarcan en una misión para recuperar una reliquia invaluable, enfrentándose a múltiples desafíos y peligros en el camino.

A medida que la trama avanza, los protagonistas se encuentran en situaciones imprevistas que desatan fuerzas oscuras y ponen en riesgo no solo su misión, sino también la estabilidad del mundo que conocen. La película logra entrelazar humor y acción de manera efectiva, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación y la amistad en momentos de crisis. Con un enfoque que resalta el sentido de aventura inherente al juego, Honor entre ladrones busca capturar la esencia de Dungeons & Dragons mientras presenta un relato entretenido y accesible para una audiencia más amplia.

La película cuenta con un elenco estelar que incluye actores como Chris Pine (Star Trek, Mujer Maravilla, El diario de la princesa 2), Michelle Rodriguez (Rápidos y furiosos), Regé-Jean Page (Bridgerton, El hombre gris), Sophia Lillis (It, Esta mierda me supera), Justice Smith (Pokémon: detective Pikachu) y Hugh Grant (Un lugar llamado Notting Hill). Cada uno aporta su propio carisma y habilidades a la narrativa, creando personajes memorables que resuenan tanto con los fanáticos del juego como con quienes se acercan a la historia por primera vez.

Acorralado - Officer Down

Captura del tráiler oficial de Acorralado

Acorralado (Officer Down), dirigida por Brian A. Miller (Vice: Una mejor realidad, 10 minutos para morir) en 2013, es una intensa película de acción estadounidense que narra la vida de un policía con un oscuro pasado que lo persigue. La historia se centra en un detective que, tras una serie de eventos traumáticos, se encuentra atrapado en una red de corrupción y crimen. A medida que se adentra más en la investigación de un caso que lo consume, debe lidiar con sus propios demonios internos y la presión de un entorno peligroso, donde la lealtad y la traición son moneda corriente.

El elenco de la película incluye interpretaciones de Stephen Dorff (Blade: Cazador de vampiros), Dominic Purcell (Prison Break), David Boreanaz (Buffy, la cazavampiros), Bree Michael Warner (Déjame vivir), Brette Taylor (Gotham), AnnaLynne McCord (El transportador 2) y Stephen Lang (Avatar, No respires), quienes dan vida a personajes complejos que enriquecen la narrativa.

Con su mezcla de acción y drama, Officer Down explora temas como la redención y la moralidad en un mundo caótico, brindando a los espectadores una experiencia emocionante que no solo se basa en la acción, sino también en las decisiones difíciles que enfrenta el protagonista.

En el juego del asesino - Night Hunter

Captura del tráiler oficial de En el juego del asesino

En el juego del asesino (Night Hunter), dirigida por David Raymond (Heroes and Villains) y estrenada en 2018, es un thriller policial que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos con una narrativa tensa y un enfoque en la caza de un asesino en serie. La historia sigue a un grupo de detectives que, tras el descubrimiento de una serie de crímenes perturbadores, se ven obligados a unir fuerzas para desenmascarar a un criminal astuto y manipulador. A medida que profundizan en la investigación, revelan secretos oscuros que complican su misión y ponen en peligro sus propias vidas.

La película destaca por su atmósfera sombría y su ritmo intrigante, lo que permite a los espectadores sumergirse en el mundo lleno de suspenso y peligro al que se enfrentan los protagonistas. A medida que los detectives persiguen pistas y desentrañan la mente del asesino, las tensiones aumentan, y cada revelación lleva a un nuevo giro en la trama. La historia no solo se centra en la búsqueda del culpable, sino también en las repercusiones personales que enfrentan los personajes mientras lidian con la presión de su trabajo y las sombras de su pasado.

La película cuenta con un elenco talentoso que incluye a Henry Cavill (El hombre de acero, The Witcher), Ben Kingsley (La isla siniestra), Alexandra Daddario (True Detective, The White Lotus), Stanley Tucci (Desde mi cielo, El diablo viste a la moda), Brendan Fletcher (Rampage), Minka Kelly (500 días con ella) y Nathan Fillion (The Rookie).