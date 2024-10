‘Tetris Forever’ anuncia su fecha de lanzamiento para PC y consolas

Echa un vistazo a algunos de los juegos del próximo lanzamiento de Digital Eclipse, Tetris Forever. El documental jugable explora cuatro décadas e incluye más de 15 juegos, entre los que se incluyen juegos raros nunca lanzados fuera de Japón. Tetris Forever es la última entrega de la Gold Master Series del estudio.

Digital Eclipse, el estudio conocido por sus remasterizaciones interactivas, finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento de Tetris Forever, una recopilación que celebra las cuatro décadas de historia del legendario juego de puzzles. El título estará disponible a partir de noviembre en consolas y PC.

Tetris Forever incluirá más de 15 versiones de Tetris, entre ellas algunas que nunca antes se habían lanzado fuera de Japón, como Super Tetris 2 + Bombliss y Tetris Battle Gaiden. También podremos disfrutar de una recreación fiel del primer Tetris, desarrollado por Alexey Pajitnov en la computadora soviética Electronika 60 en 1984.

Tetris Forever | Desarrollador: Digital Eclipse | Distribuidor: Digital Eclipse

Para los amantes de los desafíos, el paquete también presenta Tetris Time Warp, un nuevo modo que nos permitirá viajar a través de distintas épocas del juego, cambiando tanto su aspecto gráfico como su jugabilidad en tiempo real.

Además de sus juegos, Tetris Forever ofrece una experiencia documental única con más de 90 minutos de material audiovisual, incluidos videos y archivos históricos que narran la creación y evolución de clásico videojuego a lo largo de sus 40 años. Esta nueva entrega se une a la exitosa Gold Master Series de Digital Eclipse, que anteriormente presentó títulos como The Making of Karateka y Llamasoft: The Jeff Minter Story.

Tetris Forever estará disponible a partir del 12 de noviembre en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG.