De ‘Nadie quiere esto’ a ‘La pareja perfecta’: exploramos las recientes series que llegaron a Netflix

Una fiesta, un rabino y una presentadora: el punto de partida para esta historia de amor. (Crédito: Netlfix)

Nadie quiere esto

La pareja perfecta

Heartstopper

Netflix sigue posicionándose como una de las plataformas líderes de la industria, ofreciendo producciones audiovisuales para todos los gustos, como las series Orange Is the New Black, Arcane, Black Mirror y El juego del calamar (Squid Game), así como películas como El hoyo (The Platform), Leo y Lo que hay dentro (It’s What’s Inside), entre muchas otras. Sin embargo, en esta ocasión, nos enfocamos en el fascinante mundo de las series y nos proponemos seleccionar y profundizar en tres de las recientes producciones que han llegado a la plataforma, explorando sus tramas, personajes y lo que las hace destacar en el vasto catálogo de Netflix.

Nadie quiere esto - Nobody Wants This

Nadie quiere esto | Tráiler oficial | Netflix

La serie Nadie quiere esto, lanzada el 26 de septiembre, ha captado rápidamente la atención del público, alcanzando el segundo lugar en la lista de series más vistas de la plataforma. Creada por Erin Foster (He’s Such a Girl, Celular: Llamada desesperada), esta comedia romántica se desarrolla a lo largo de diez episodios de no más de media hora cada uno. La trama sigue a un podcaster que, a pesar de sus esfuerzos, se encuentra con constantes fracasos en su vida amorosa, lo que da lugar a situaciones tanto cómicas como reflexivas sobre el amor y las relaciones en la era moderna.

El elenco incluye a dos figuras icónicas de la televisión de los años 2000. Adam Brody interpreta a Noah, un personaje que recuerda a sus días como el ingenioso y encantador Seth Cohen en The O.C, que lo catapultó a la fama entre los adolescentes de la época. A su lado, Kristen Bell da vida a Joanne, un papel que refuerza su estatus como una de las actrices más queridas del medio, gracias a su participación en series como Veronica Mars y Gossip Girl, así como su voz en la exitosa película animada Frozen.

Complementando este talentoso elenco, Nadie quiere esto presenta a Justine Lupe (Succession), Timothy Simons (Veep, Maestras del engaño), Jackie Tohn (The Good Place), Michael Hitchcock (Crazy Ex-Girlfriend) y Paul Ben-Victor (El irlandés, The Wire), quienes aportan su propio encanto a la serie. Juntos, logran crear un ambiente dinámico y divertido, donde las interacciones entre los personajes revelan tanto la vulnerabilidad como el deseo de conexión en un mundo cada vez más complejo.

La pareja perfecta - The Perfect Couple

La pareja perfecta (Crédito: Netflix)

En segundo lugar, tenemos La pareja perfecta, otro proyecto que lidera la lista de lo más visto en Netflix desde su estreno el 5 de septiembre. Esta miniserie de misterio y drama se centra en Amelia, quien está a punto de casarse con Benji Winbury, un miembro de la familia más rica de Nantucket, a pesar de la desaprobación de su madre, una reconocida novelista. Sin embargo, la situación se complica cuando se encuentra un cuerpo en la playa durante los preparativos de la boda. Este descubrimiento desencadena una serie de secretos y revelaciones que ponen a prueba no solo la relación de la pareja, sino también la lealtad de todos los involucrados, convirtiendo a cada invitado en un posible sospechoso en un juego de engaños y traiciones.

En cuanto al elenco de este proyecto, creado por Jenna Lamia (Chica rara, Chicas buenas) cuenta con una gran variedad de intérpretes reconocidos. Entre ellos, podemos a mencionar a Eve Hewson (Detrás de sus ojos), Billy Howle (On Chesil Beach, Tormenta mortal), Nicole Kidman (Un asunto familiar, Big Little Lies), Liev Schreiber (Ray Donovan), Meghann Fahy (The Bold Type, The White Lotus), Donna Lynne Champlin (Yes, God, Yes), Michael Beach (Mayor Of Kingstown) y Dakota Fanning (Observados, Pequeñas grandes amigas), entre otros.

Heartstopper (tercera temporada)

Heartstopper (Netflix)

En último lugar, en los repasos de los que llegaron a Netflix, tenemos la tercera temporada de Heartstopper, el proyecto que adapta los libros de Alice Oseman. Esta nueva entrega continúa explorando la hermosa historia de amor entre Charlie y Nick, mientras navegan por los desafíos propios de la adolescencia, la identidad y la aceptación. Con cada episodio, la serie se adentra más en la complejidad de sus relaciones, presentando momentos de ternura y vulnerabilidad que resuenan con el público.

A lo largo de la historia, nos presenta un elenco diverso de personajes que acompañan a Charlie y Nick en su viaje. Desde amigos leales hasta nuevas amistades, cada personaje aporta su propio arco narrativo, lo que enriquece la trama y permite una exploración más profunda de temas como la amistad, el amor y la familia. Esta temporada se enfoca en cómo los protagonistas lidian con sus sentimientos, sus miedos y el impacto que su relación tiene en sus vidas.

Heartstopper está cargado de estrellas juveniles que poco a poco van ocupando su lugar en la industria. Entre ellos destacan Kit Connor (Rocketman, Robot salvaje), Joe Locke (Agatha en todas partes), Yasmin Finney (Todo es posible), Sebastian Croft (Cómo conquistar a Billy Walsh), William Gao (Sunrise) y Jenny Walser (Llamen a la partera).