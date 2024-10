While We Wait Here se lanzará el 23 de octubre en consolas y PC

While We Wait Here, de Bad Vices Games.

El 23 de octubre, podremos disfrutar de While We Wait Here, un nuevo título de Bad Vices Games que mezcla la gestión de un restaurante con un escenario apocalíptico. El juego, que estará disponible para todas las consolas y PC, nos invita a administrar una cafetería en puertas de lo que parece ser el inminente apocalípsis, todo esto a través de unos gráficos de baja definición que simulan la experiencia en una consola retro.

La premisa de While We Wait Here se centra en gestionar el día a día de un restaurante ubicado en una carretera desolada, donde el ambiente sombrío se ve alterado cuando las noticias anuncian el fin del mundo. Tendremos que tomar decisiones que afectarán tanto el destino de los clientes como el nuestro propio, mientras debatimos entre convencerlos de huir o quedarse en el establecimiento hasta el último momento.

While We Wait Here ofrece múltiples finales y un enfoque narrativo muy profundo que nos invita a explorar la psique de los personajes. Cada conversación, acompañada de la gestión de tareas cotidianas como cocinar y servir comida, contribuye a crear una atmósfera de tensión e incertidumbre.

El título, que promete una experiencia corta pero muy impactante, llama la atención por sus interacciones y sus diálogos completamente doblados en una multitud de idiomas. Según Cristian Gambadori, de Bad Vices Games, el juego quiere ofrecer una experiencia única que “desafiará las expectativas de los jugadores y les hará reflexionar sobre las decisiones tomadas en tiempos de crisis”.

While We Wait Here hará su llegada el próximo 23 de octubre a consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.