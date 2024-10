What We Do in the Shadows: la serie de vampiros presenta el tráiler de su sexta y última temporada

Tu oscuro propósito actual: Mira el TRAILER OFICIAL de la sexta y última temporada de What We Do In The Shadows de FX se estrena el 10.21 en FX.

A lo largo de la historia, los vampiros han sido protagonistas en diversas expresiones artísticas, desde la literatura hasta el cine y la televisión. En la industria cinematográfica, hemos visto películas de terror como Drácula de Bram Stoker o Nosferatu, que marcaron el género, hasta producciones de animación más familiares como Hotel Transylvania, donde Adam Sandler y Selena Gomez dan vida a entrañables personajes. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en What We Do in the Shadows, una serie que ha logrado conquistar a la audiencia con su enfoque cómico y divertido sobre los vampiros.

What We Do in the Shadows ha lanzado el tráiler de su esperada sexta y última temporada, ofreciendo un adelanto de las situaciones cómicas que los fanáticos podrán disfrutar en esta entrega final. Los seguidores de la serie pueden prepararse para más momentos absurdos, interacciones hilarantes y giros inesperados en la dinámica de los vampiros. La serie ha logrado consolidarse como una de las comedias más queridas de los últimos años, y el último lote de episodios promete mantener el humor y la irreverencia que caracterizan al programa. El estreno está previsto para el 21 de octubre, cuando los primeros tres episodios estarán disponibles en Hulu para los espectadores de Estados Unidos. Los fanáticos del resto del mundo deberán esperar un poco más hasta que la temporada llegue a Disney+.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia de Guillermo tomará un giro importante en esta temporada, ya que, tras una breve experiencia como vampiro completo, comienza a cuestionarse su papel como sirviente leal. Según su sinopsis oficial: “Después de un breve período como vampiro completo, Guillermo está reevaluando su vida. ¿Quién es si no es un sirviente dispuesto a hacer cualquier cosa para complacer a su Maestro con la esperanza de que algún día lo conviertan en vampiro? Mientras tanto, los vampiros también están reconsiderando su situación. Cuando su antiguo compañero de cuarto reaparece tras una siesta de 50 años, se dan cuenta de lo poco que han logrado en medio siglo: ningún objetivo alcanzado, ningún sueño perseguido, ni una parte del Nuevo Mundo conquistada (excepto su calle y parte de Ashley Street)”.

Captura del tráiler oficial de What We Do in the Shadows

Basada en la película del mismo nombre dirigida por Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Amor y trueno, Gol Gana), quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Jemaine Clement (Bandidos del tiempo), What We Do in the Shadows es una serie que utiliza el formato de falso documental para retratar de manera cómica la vida cotidiana de un grupo de vampiros que residen en Staten Island.

A lo largo de sus cinco temporadas, hemos visto la aparición de varios artistas invitados, pero el elenco principal está compuesto por Kayvan Novak (Facejacker), Matt Berry (Toast Of London), Natasia Demetriou (Orión y la oscuridad) y Harvey Guillén (Blue Beetle), quienes han sido clave para el éxito de la serie.