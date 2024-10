REVIEW | Silent Hill 2 es un remake fiel, pero quien mucho abarca poco aprieta

Silent Hill 2 Remake | Desarrollador: Bloober Team | Distribuidores: Konami

Konami pasó más de una década en silencio (¡cuac!) sin traernos novedades de Silent Hill y, repentinamente, decidió apostar por completo a una resurrección de la saga. Tras los estrenos regulares de Silent Hill: Ascension y Silent Hill: The Short Message, finalmente tocó experimentar de primera mano Silent Hill 2 Remake, la versión moderna del que es considerado el mejor de la serie por muchos.

A cargo de Bloober Team, la nueva entrega no solo es una actualización significativa a nivel técnico, sino que moderniza varios sistemas y expande la jugabilidad en más de un aspecto. La buena noticia es que no toca los pilares fundamentales y estamos ante un remake fiel. La no tan buena es que el nuevo contenido y la expansión de lo ya conocido, dan lugar a problemas de ritmo, lo que desemboca en una aventura con altibajos.

Para quienes no están al tanto, Silent Hill 2 sigue a James Sunderland, un hombre convocado al pueblo epónimo por una carta de su esposa Mary, quien falleció años atrás. Con incertidumbre, pero también con esperanza, James se interna en el pueblo y lo que sigue es una historia que toca temas profundos como el trauma y la redención, vistos desde el punto de vista de personajes secundarios Como Angela, Eddie o Laura, quienes también llegaron a Silent Hill por motivos personales,

Bloober Team no toca la historia original. De hecho, muchos diálogos están intactos y hay varias cinemáticas que son idénticas, filmadas con un ángulo propio de la cinematografía moderna de los videojuegos, que se asemeja más al cine que nunca. Lo que sí suma son finales extra a los que ya había, dando lugar a 8 desenlaces diferentes, respetando el espíritu de rejugabilidad que ya tenían las cuatro entregas originales de Konami.

En general, estamos ante un videojuego que retiene la esencia del original en cuestiones narrativas, pero que está muy ampliado a nivel jugable, al punto que tiene una duración de unas 18 horas, casi el triple que el original. Las comparaciones no me gustan, pero el elefante en la habitación me obliga a hacerlo y es imposible no pensar en cómo Capcom revivió Resident Evil con sus exitosos remakes.

El trabajo de Bloober Team y Konami con Silent Hill 2 está modernizado en un aspecto similar: se deshace de los controles tanque, de las cámaras fijas y apuesta por sistemas de combate más modernos, como cambio rápido de melee a armas de fuego, acceso rápido a inventario y más. Sin embargo, Silent Hill 2 Remake sigue sintiéndose en muchos aspectos como un título de PlayStation 2 con una capa de chapa y pintura. Esto no es malo, sino que le sienta bien: retiene el diseño de puzzles de antaño, por ejemplo, más propio de las aventuras gráficas, pero los sistemas de combate son totalmente modernos. Es una combinación que retiene la nostalgia, pero nos da la calidad de vida de los sistemas actuales.

Lo que no cierra del todo, y es el apartado responsable de los problemas de ritmo, es el diseño de la aventura en sí mismo, el progreso. Silent Hill 2 Remake tiene escenarios más grandes, mucho más grandes, y más encuentros con enemigos. El problema es que no tiene enemigos nuevos, lo que desde el punto narrativo tiene sentido, pero no lo tiene desde el diseño de la experiencia. Y es que cuando llevas una decena de horas combatiendo contra los mismos tres enemigos, con los mismos patrones, con las mismas 2 o 3 armas… la historia nos sigue atrapando, pero empieza a palparse un poco de monotonía.

Algo similar sucede con el diseño de niveles: los apartamentos, el hospital y la prisión, entre otros, están ahí y volver a jugarlos con el nivel de detalle visual y sonoro de la modernidad es melancolía pura. Nostalgia de la buena. Pero la forma que encontró Bloober de expandir estos niveles es sumando más cuartos, extendiendo las calles, dándonos más tiendas para saquear en la ciudad, etc. Es un tipo de expansión que carece de sustancia. Cantidad por sobre calidad.

Y es que el núcleo de Silent Hill 2 Remake es lo que nos hizo amar el original y volver a vivir esta historia es realmente algo hermoso. Gracias a las nuevas voces, la nueva dirección de actuaciones y cinemáticas, el estilo más peliculero de las cámaras durante el gameplay, así como las interacciones entre James y María al caminar por las calles, esta nueva versión de Silent Hill 2, narrativamente, cumple con creces. Esa historia que amamos en 2001 cala muy hondo ahora en 2024. Incluso más hondo nunca, porque Eddie es incluso más desagradable, Laura es más divertida y Angela es sumamente conmovedora.

Sin embargo, lo sublime se diluye un poco entre tanta repetición de encuentros con enemigos y escenarios que se sienten artificialmente estirados. Y no me malinterpreten: el combate tiene sistemas magníficos. Bloober Team no nos trae un juego de acción, sino un survival horror donde cada golpe tiene peso, esquivar y tomar decisiones en tiempo real es crucial, y lograr sobrevivir se siente gratificante como nunca. La pifia más grande del título está en el diseño de los encuentros y en cómo enfrentamos a los mismos enemigos, una y otra vez, al punto que resulta monótono y hasta frustrante.

La reestructuración de puzzles y ubicaciones clave sí le sienta bien y ofrece sorpresas incluso para los fanáticos del original. Hay un puzzle que involucra reparar un disco de vinilo, y cambia la forma de encarar la primera sección del pueblo. Hay otro muy icónico en los apartamentos que está complejizado en el mejor sentido. También hay momentos (pocos pero los hay), en los que el juego se permite ser más contemplativo: pone pausa y exploramos en silencio y vivimos ese terror melancólico y triste que tanto caracteriza a la historia de James.

En cuanto a lo técnico, las mejoras gráficas son impresionantes, especialmente en el uso de la niebla y las texturas. La ciudad de Silent Hill se siente aún más opresiva, con entornos más detallados y un juego de luces que intensifica la sensación de aislamiento y peligro constante. Además, los modelos de personajes, especialmente el de James Sunderland, han sido mejorados notablemente, lo que añade más peso emocional a la narrativa.

El nuevo diseño de los personajes tiene todo el sentido y los enemigos siguen siendo los mismos que ideó Masahiro Ito para el original. De hecho, y metiéndonos en la controversia de si hay censura o no, la mayoría de ellos, gracias a la tecnología moderna, son incluso más aberrantes y provocativos que antes. La sexualización de las criaturas es sugestiva como siempre, pero ahora tiene una capa de repulsión que no era posible con la gráfica de la PlayStation 2.

El diseño de sonido es otro aspecto clave que refuerza la atmósfera opresiva del juego. La banda sonora original de Akira Yamaoka ha sido remasterizada, mezclada con nuevos efectos de sonido que intensifican la tensión en cada rincón. Cada ruido inesperado y cada silencio prolongado están diseñados para mantener al jugador al borde, ayudando a crear una experiencia verdaderamente inmersiva.

Bloober Team, sin dudas, encontró el equilibrio entre innovar y respetar la obra original. Lo que hizo a Silent Hill 2 un título inolvidable sigue ahí y los fanáticos sentimos el amor y el respeto con el que idearon este remake. Sin embargo, el terror es un género efectista, de emociones e impactos, y la repetición es su mayor enemigo. En terror, menos es más. Mientras menos te muestro, más sugestión existe. Por eso, muchos de los mejores exponentes del género son juegos cortos, pero muy intensos y memorables. Porque si los sustos se repiten ya no dan miedo, sino frustración o aburrimiento. Entonces, Silent Hill 2 Remake tiene las mismas falencias de ritmo que The Evil Within o Silent Hill: Downpour: es un juego satisfactorio que nos ve llegar a los créditos con un buen sabor de boca, pero cuando recapitulamos, la experiencia global se nos desinfla más de una vez.

8 Mucha nostalgia y ritmo irregular El remake de Silent Hill 2 es fiel y visualmente impresionante, pero su ampliación forzada afecta el ritmo y la tensión del juego original. Un retorno memorable y cuidado, al que le sobran algunas horas Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 5 PC