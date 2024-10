XR Games, estudio de Hitman 3 VR: Reloaded, habría despedido a la mayoría de sus empleados, según un reporte

Hitman 3 VR: Reloaded, de XR Games.

A medida que nos acercamos a fin de año, se hace cada vez más fácil señalar las cosas que definieron este 2024, y en el caso del gaming lamentablemente una de ellas son los despidos masivos. A lo largo de todo este año miles y miles de personas perdieron sus empleos, tanto en estudios grandes como incluso los más pequeños, y esta tendencia parece no tener fin. Ahora, todo parece indicar que otro estudio más ha sido afectado por esta oleada, y esta vez es el turno de XR Games, desarrolladores de Hitman 3 VR: Reloaded.

La noticia se dio a conocer gracias a las declaraciones de la ex líder de producción del estudio, quien compartió algunos detalles de la situación actual en XR Games. Según la ex empleada, el estudio ha despedido a 72 de sus 84 trabajadores, quedándose solamente con 12 de ellos. Los puestos afectados incluirían varios departamentos, como control de calidad, programación, diseño, arte, y más. Tanto el estudio como los ejecutivos aún no han hecho ninguna declaración pública al respecto, por lo que se desconocen los motivos de este recorte masivo, pero es posible que tenga que ver con la pobre recepción de Hitman 3 VR: Reloaded, el proyecto más reciente de XR Games. El juego, lanzado a principios del mes pasado, fue catalogado como un desastre visual y técnico por los jugadores.

Esta información llega solamente a días de que el estudio anuncie su próximo título: Starship Troopers: Continuum. Este juego, basado en la popular franquicia de ciencia ficción, está siendo desarrollado en colaboración con Sony Pictures Virtual Reality. Se desconoce aún cómo afectarán estos despidos a este título, cuya fecha de lanzamiento es este próximo 31 de octubre. Además, XR Games también se encuentra trabajando en otro proyecto de alto perfil, Zombie Army VR, que forma parte de la conocida serie de Rebellion. Este proyecto en particular pareciera ser el menos avanzado, puesto que aún no tiene una fecha de lanzamiento concreta a pesar de que en su sitio web oficial afirma que llegará en el 2024.

XR Games se une así a la extensa lista de estudios que sufrieron despidos este año, rompiendo incluso el récord del 2023. Hasta finales de septiembre, el conteo de despidos en la industria tocaba los 13 mil puestos de trabajo, habiendo afectado empresas como Microsoft, Riot Games, PlayStation, EA, Ubisoft, Sega y muchas más.