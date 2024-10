Robbie Williams se convierte en simio en el primer adelanto de Better Man, su peculiar largometraje biográfico

Better Man se basa en la historia real del meteórico ascenso, la dramática caída y el extraordinario resurgimiento de la superestrella británica del pop Robbie Williams, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Bajo la visionaria dirección de Michael Gracey (The Greatest Showman), la película está narrada desde la perspectiva de Robbie, capturando su ingenio característico y su espíritu indomable. Sigue el viaje de Robbie desde su infancia, cuando era el miembro más joven de la banda Take That, hasta sus logros sin precedentes como artista en solitario que bate récords, todo ello mientras se enfrenta a los retos que la fama y el éxito estratosféricos pueden acarrear.

En los últimos años, hemos sido testigos de una clara tendencia en la industria del cine, caracterizada por el surgimiento de diversas películas biográficas que relatan la vida de bandas y artistas icónicos de la música. Ejemplos notables incluyen Bohemian Rhapsody, que narra la historia de Freddie Mercury; Rocketman, centrada en Elton John; Back to Black, basada en la vida de Amy Winehouse; y Elvis, entre otras. Ahora, se suma a esta lista un nuevo audiovisual titulado Better Man, que se enfocará en uno de los artistas más destacados del pop rock, prometiendo ofrecer una visión íntima y reveladora sobre su legado musical.

Paramount ha lanzado el primer tráiler de Better Man, una película biográfica musical centrada en Robbie Williams, el talentoso artista británico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma y un repertorio lleno de éxitos como “Angels” y “Feel”. Sin embargo, esta producción se aleja de las biografías convencionales, ya que el icónico cantante será representado por un simio creado mediante CGI, lo que promete aportar un giro innovador y surrealista a la narración. A través de esta singular elección, Better Man busca explorar la complejidad de la vida y carrera de Williams, ofreciendo una experiencia cinematográfica única que desafía las expectativas del género.

Además del video, cuya apertura comienza con “Sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con el mono? Soy Robbie Williams. Soy una de las mayores estrellas del pop del mundo. Pero siempre me he visto un poco menos... evolucionado”, también se presentó la sinopsis oficial de Better Man: “La producción está basada en la historia real del meteórico ascenso, la dramática caída y el notable resurgimiento de la superestrella del pop británico Robbie Williams, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Sigue el viaje de Robbie desde la infancia hasta convertirse en el miembro más joven de la exitosa banda juvenil Take That, hasta sus logros incomparables como artista solista que bate récords, todo mientras enfrenta los desafíos que la fama y el éxito estratosférico pueden traer”.

Captura del tráiler oficial de Better Man

La cinta estará dirigida por Michael Gracey, conocido por su trabajo en el exitoso musical El gran showman (The Greatest Showman - 2017), que contó con la participación de Hugh Jackman (Deadpool & Wolverine) y Zac Efron (Garra de hierro). Aunque Robbie Williams tendrá un papel en el largometraje, la película será protagonizada por Jonno Davies (Kingsman: el servicio secreto), Steve Pemberton (The League of Gentlemen), Damon Herriman (El club de los vándalos), Raechelle Banno (Pandora), Alison Steadman (Gavin & Stacey), Kate Mulvaney (Hunters) y Anthony Hayes (El cazador).

Better Man llegará a cines selectos de Estados Unidos el próximo 25 de diciembre y se espera que tenga un estreno más masivo a partir del 17 de enero de 2025.